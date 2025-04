Bakan Kurum Kocaeli\'de açıkladı: "Vatandaşlarımız bundan böyle 2,5 milyon liraya kadar finans desteği alabilecek"

" Kocaeli'de Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi" törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kocaeli'yi Dünya Bankası finansmanından faydalanabilecek hale getirdik, görüşmelerimizi yaptık. Evini dönüştürmek isteyen herkes ile uzlaşma ofislerinde görüşülecek. Vatandaşlarımız bundan böyle 2,5 milyon liraya kadar finans desteği alabilecek. Üstelik bunu da 180 ay vadeli 0,69 gibi çok cüzi, bunun büyük bir kısmının hibe olduğunu diyebileceğimiz vade miktarıyla kullanabilecek. Bugün itibariyle ön incelemeye ve mahallelerimizde bilgilendirme toplantıları yapmaya başladık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kocaeli'de Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi" törenine katıldı. Törende, Körfez ilçesindeki Barbaros Mahallesi'nde 494 ile Çayırova ilçesindeki Şekerpınar Mahallesi'nde 103 konut olmak üzere, toplamda 597 konuta ilişkin kura çekimi ve anahtar teslimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile kentte birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek, hayata geçirilen projeleri anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise programdaki açıklamasında, Kocaeli'nin 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan bir kent olduğunu hatırlatarak, "1999'dan sonrasında büyük acılar yaşamış ve o acıları gidermek, depremin izlerini silebilmek adına yıllardır mücadele veriyorsunuz. Biz de açıkçası bu mücadeleye Kocaeli'mize ne ne zaman gelsek bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz her ziyarette Kocaeli'mizde sevgiyi gördük, hep aynı güzelliklere şahitlik ettik. Sizin açıkçası sevginize layık olmak için hep birlikte, tüm arkadaşlarımız, tüm kurumlarımızla, milletvekillerimizle birlikte bizde gece gündüz demeden çalışmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"Bilenler bilir, Haliç'in o hali neyse Körfez'de aynen o haldeydi"

İzmit Körfezi'nde, Bakanlık ile Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"ne değinen Bakan Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde inceleme yaptıklarını ve yapılan çalışmaları gördüklerini ifade etti. Bakan Kurum, "Hatırlayacaksınız, güzelim o Körfezi'miz ülkemizin, Marmara'mızın incisi Körfez'imiz can çekişmeye başlamıştı. Bilenler bilir, Haliç'in hali neyse, o kötü hali Körfez'de aynen o haldeydi. Hemen Haliç'teki gibi hep birlikte kollarımızı sıvadık. Körfez'in bu halini sonlandırmak adına büyük bir seferberlik başlattık. Körfez'de şuan yapılan iş çok önemli. Bu çalışma Avrupa'nın, hatta dünyanın en kapsamlı, en büyük çevre projedir. Bu projeyi hep birlikte başlattık. Denizden on binlerce, düşünün on binlerce kamyon dip çamurunu tarama faaliyetlerini yapmak suretiyle çıkardık. O sudaki yaşamı yeniden canlandırdık. Arkadaşlar ziyarete gittiğimizde şunu söylüyorlar; 'Daha önce burada görmediğimiz canlıları denizde görmeye başladık. Yeniden balıklar, yeniden yunuslar Körfez'de gezmeye, yaşamaya başladı' Tabii temizlemek yetmez, yeniden kirlenmesin diye de kalıcı çözümler ortaya koyuyoruz" dedi.

"İzmit Körfezi'miz şehrin en çok huzur veren yeri olacak"

Bakan Kurum, bölgedeki atık su arıtma tesisi sayısını 23'e çıkardıklarını da ifade ederek, "Şu an Kocaeli'nin bütün atık suyu arıtılmaktadır. Yüzde 72'si de ileri biyolojik ve biyolojik arıtma ile arıtılıyor. Dolayısıyla Körfez'imize herhangi bir zarar vermiyor ama durmak yok, çalışmaya devam edeceğiz. İlk etabını tamamladığımız, 2. etabını başlattığımız, inşallah biter bitmez 3. etabına başlayacağımız çalışmalarımız bitince emin olun İzmit Körfezi'miz çevre düzenlemeleriyle, yeşil alanlarıyla, kültür ve spor alanlarıyla şehrin en çok huzur veren yeri olacak" diye konuştu.

"Görenler, gökyüzünü kule vinçlerden göremediklerini söylüyor"

En önemli gündem maddesinin deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, Türkiye'yi afete hazırlamak için 81 ilde ayak basılmadık yer bırakmadıklarını belirtti. "Asrın felaketi" olarak tabir edilen Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremleri hatırlatan Bakan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 ilimizde adeta küçük bir ülke inşa ediyoruz. Dile kolay. 500 bin konut yıkıldı, ağır hasar gördü, 50 bine aşkın canımızı yitirdik, evladımızı kaybettik. Devletimiz, 86 milyon vatandaşıyla bir oldu, beraber oldu. Kocaeli'deki vatandaşlarımız yardım elini 11 ile götürdü. Orada hep birlikte aşımızı, ekmeğimizi bölüştük. Beraber ağladık ve hep birlikte başlattığımız seferberlik anlayışı, seferberlik şuuruyla, bugüne kadar tam 201 bin konutun teslimini gerçekleştirdik. Depremin üzerinden 2 yıl geçmedi. Siz bu süreci çok iyi bilirsiniz, yaşadınız. 2 yıl gibi kısa bir sürede projelerini yapacaksınız, bir taraftan vatandaşımıza öncelikle çadır kentleri kuracaksınız, ardından konteyner kentleri kuracaksınız, kimseyi açta-açıkça bırakmayacaksınız, depremin üzerinden 3 ay geçmeden 180 bin konutun temelini atacaksınız ve 2 yıl bitmeden 201 bin konutun anahtarlarını oradaki afetzede kardeşlerimize, vatandaşlarımıza teslim edeceksiniz. ve yine orada 500 bin konutun inşaatını başlatacaksınız. Bu kolay bir iş değil, güç ister, irade ister, liderlik ister. Hamdolsun ülkemiz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimizde bu başarıyı gerçekleştirdi. Bu başarı sizin başarınız. Bu başarı aziz Türk milletinin başarısıdır. İnşallah bizde kalan 250 bin konutumuzun yuvasını, inşasını yapacağız. Görenler, gökyüzünü kule vinçlerden göremediklerini, böyle muazzam bir çalışma olmadığını bize söylüyorlar"

Bakan Kurum, Kocaeli'de yürütülen çalışmaları anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız bina kalmasın istediklerini kaydederek, bu kapsamda Kocaeli'de yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Kurum, "Kocaeli'de acilen dönüştürülmesi gereken 24 bin konutun bağımsız bölümün içinde olan 750 konutla ilgili projemizi başlattık. Burada vatandaşımız yine kendi mahallesinde komşularıyla, konutlarıyla oturacak, bir taraftan Gölcük'te bunu yürütüyoruz. Şu an Gebze Kirazpınar'da vatandaşlarımız için aynı bölgede 393 rezerv konut inşa ettik. Kimseyi mağdur etmeden, herkesin rıza ve duasını alarak bu projeyi başlattık. Böylece benim güzel Gebzeli kardeşim kendi mahallesinde, kenti komşularıyla yaşayabilecek. Bir yandan Dilovası'na gittik, 'Türkiye'ye bu görüntü yakışmıyor' dedik. Önce Kömürcüler OSB'yi vatandaşlarımızla konuşarak, rızasını alarak değiştirdik. Buradaki hava ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Diğer taraftan yine Dilovası Fatih Mahallesi'nde bu sanayi içerisinde kalmış alanlarımızı, Tavşancıl'da inşa ettiğimiz rezerv konutlarımıza taşırken istiyoruz ki, Dilovası'nda hava kirliliğinin olduğu, sanayi alanının içinde kalan bütün konutları vatandaşlarımızla istişare ederek, Tavşancıl'daki yeni alanlara taşıyalım. Bunun da kamulaştırma işlemlerini yaptık, görsellerini de görüyorsunuz. Kocaeli'ye, Dilovası'na değer katacak şekilde çalışmayı yürütüyoruz. İnşallah bu proje bittiğinde Dilovası'nda vatandaşlarımız yeni alanlarında okuluyla, camisiyle çok daha huzurlu şekilde yaşayacak. Diğer taraftan İzmit merkezdeki Cedit'te bin 105 konutumuz, bu da çok önemsediğimiz proje. Cedit'teki projemizde etap etap devam ediyor. Bir taraftan Derince ilçesindeki Deniz Mahallesi'nde de 239 konutun yapımına devam ediliyor. Diğer taraftan da İzmit Sekbanlı ve Sepetçi'de 2 bin 300 konutun inşası gece gündüz devam etmektedir. Tüm bunların yanında geleceğimizin teminatı olan yavrularımız içinde Derince, İzmit ve Dilovası'nda vatandaşlarımızın bizden talepleri oldu. 'Orada çocuklarımıza güzel konutlar yaptınız ama okullarımız biraz uzak' dediler. Biz de hep birlikte bu kararı aldık. 3 bölgede inşallah çocuklarımızın güven içinde gideceği okulumuzu da haziran ayı içerisinde ihale ediyor ve vatandaşlarımıza kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim için dünyalara bedel"

Yürütülen çalışmalarla kentin afetlere karşı hazırlıklı hale getirildiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Kocaeli'de 5 bine yakın konutun inşası devam ediyor. Kocaeli'ye geldiğimizde Körfez'de Barbaros Mahallesi'nde riskli alanda vatandaşımız da huzursuzdu. 315 hak sahibi vardı. Riskli alandaki kardeşlerimiz için kolları sıvadık. Derince Sopalı'da altyapısıyla, mimarisiyle Derince'ye değer katacak 584 bağımsız bölümün inşasını hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugün de bunun kurasını çekiyoruz. Emin olun, o gün iyi niyetle başlattığımız projelerde, bugün anahtarını alan, kurasını çeken o vatandaşımızın mutluluğunu görmek bizim için dünyalara bedel. Yine Şekerpınar'da yaşayan 107 hak sahibi vatandaşımız içinde aynı bölge ve mahallede, komşularıyla beraber yaşayacağı 119 bölümün inşasını bitirdik. Bugün de birazdan anahtarını teslim ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki, sizin yüzünüze bir tebessüm düşürebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız bundan böyle 2,5 milyon liraya kadar finans desteği alabilecek"

Bu çalışmalar yapılırken, bir taraftan da dönüşümü hızlandıracak kritik adımlar attıklarının altını çizen Bakan Murat Kurum, şöyle konuştu:

"Artık Kocaeli'miz, iklim ve afetlere dayanıklı bir şehir olacak. Afetlere dirençli olacak. Bu proje kapsamında artık Kocaelili kardeşlerimiz bizimle el ele verip, en önemlisi de bu, güven. Siz bize inandınız, güvendiniz. 23 yıldır bizi destekliyorsunuz. Bize düşen de sizlere bu hizmeti getirmektir. Vatandaşımızın bizden beklentisi neyse orada olmaktır. Bizde bu anlayışıyla Kocaeli'mizi güçlendirebilmek, afetlere dayanıklı hale getirebilmek adına, Kocaeli'yi Dünya Bankası finansmanından faydalanabilecek hale getirdik, görüşmelerimizi yaptık. Evini dönüştürmek isteyen herkes ile uzlaşma ofislerinde görüşülecek. Vatandaşlarımız bundan böyle 2,5 milyon liraya kadar finans desteği alabilecek. Üstelik bunu da 180 ay vadeli 0,69 gibi çok cüzi, bunun büyük bir kısmının hibe olduğunu diyebileceğimiz vade miktarıyla kullanabilecek. Bugün itibariyle ön incelemeye ve mahallelerimizde bilgilendirme toplantıları yapmaya başladık. Talepleri alacağız. Bu talepler doğrultusunda o acil dediğimiz alanlardan başlamak suretiyle bu dönüşümü Kocaeli'nin her yerine yayacağız, amacımız bu. Bugüne kadar yaptığımız gibi, vatandaşlarımızın rızası doğrultusunda, birlikte dönüştürerek, bu süreçte onlara kira taşınma yardımı yapmak suretiyle, esnafımızı yine o süreçte işini, aşını devam ettirebilecek bakış açısıyla Kocaeli'de büyük dönüşümü başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" - KOCAELİ