Balık Fiyatları Yeni Yılda Yükseldi

Yerel

ESRA NUR PERVAN

Denizlerde av yasağının bitmesinin ardından balık tezgahlarında bolluk ve çeşitlilik yaşanırken, yeni yılla birlikte tezgahlardaki fiyatlar yükselişe geçti. Trabzonlu vatandaş Kadir Sarı, "Balık fiyatları el yakıyor, cep yakıyor her şeyi yakıyor fiyatlar. Azaldığı için arttı, arttırdıkları için arttı bilemiyoruz. Balık almaya geldik ama bakıyorum, bakmakla yetineceğiz herhalde. 125 lira istavrit, palamut 100 lira" dedi.

Av yasağının 1 Eylül itibarıyla son bulmasının ardından balık tezgahlarındaki hareketlilik artarken balık fiyatları da özellikle yılbaşından bu yana yükseldi. Trabzon Balık Hali'ndeki balıkçılardan Ahmet Çoğalmış, "Kış sezonunun sonuna gelindiği için balık da azaldığı için balık fiyatları biraz yukarıya çıktı. Şu anda görünürde öyle bir şey, yok ama şu an balık bayağı bir az. Zaten hamsinin sonlarına geliyor" diye konuştu.

"YİNE BOLLUK BEREKETİ BEKLİYORUZ"

Trabzonlu balıkçı Mehmet Can Örseoğlu şöyle konuştu:

"Şu ana kadar bolluk ve bereketlik zamanı yaşanıyordu. Son 20- 25 gün bandında balıkta bir yavaşlama oldu çünkü en azından hamsi tezgahlarda yavaş yavaş kendini kaybetmeye başladı. Bunun yerine de tabi istavrit başladığından beri devam ediyor. Bu bolluk ve bereketin dirayetidir. Hamsi de aynı dokuzuncu ayın 1'inden şu an ikinci aya doğru gidiyoruz 5 ay gibi bir süre tezgahları hemen hemen her gün süslemiştir. İnşallah tabii temennimiz yine bolluk ve bereketi bekliyoruz. Şu anki görüntü itibarıyla biraz bir kısıtlama oldu. Yine de tezgahlarda yerini alıyor ama ister istemez fiyat etiketleri biraz yüksek olduğu için vatandaşı biraz düşündürüyor. Vatandaş tekrar eski halinde 35- 40- 50 bandını bekliyor ama biz de onlar gibi bekliyoruz, inşallah ona döner diyoruz."

"BALIK AZ GELDİĞİ İÇİN PAHALI OLUYOR"

Gökmen Aydın şunları söyledi:

"Şu an fiyatlar normal hamsi az 150 lira, istavrit 75 lira ucuz, mezgit ucuz, kefal 75, somon 150, labalık 120. Şu an fiyatlar normal bu piyasaya göre gıda maddesi olarak balık fiyatları ucuz. Azalmaya gidiyor şimdi gittikçe az geldiği için pahalı oluyor ama çok olunca ucuz oluyor. Nasıl istavrit bol olunca ucuz oluyor hamsi de aynıdır. İnşallah bundan sonra da vatandaş ucuz balık yer. Fiyatlar artık bu seviyede gider balık az olduğu için bu seviyede gider. Balık bu fiyata bedava. Vatandaş yine 3 kilo hamsiyi 100 liraya alıyor ama inşallah bundan sonra da böyle fiyat devam eder ama gıda maddesine vurursan tavuğun kilosu 150 lira balığın kilosu 75 lira."

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Kış sezonunun sonuna gelindiği, balık da azaldığı için balık fiyatları biraz yukarıya çıktı. Şu anda görünürde öyle bir şey, yok ama şu an balık bayağı bir az. Zaten hamsinin sonlarına geliyor. Onun için haliyle fiyatlar yukarıya çıktı. Vatandaş da biraz tepki var ama alışveriş sürüyor" dedi.

"BAKTIM, ALMADAN GERİ GİDİYORUM"

Vatandaş Emel Karadeniz, "Hiç yiyemiyoruz. Baktım almadan geri gidiyorum, niye? Ne yapayım zam, zam, zam... Devletimiz sağ olsun zama zam diyor. Biz de oy veriyoruz devletimiz bizi güzel güzel kullanıyor. Maaşa da veriyorlar iki, üç kuruş onu da bu zamlarla alıyorlar geri. Zamlarımızı geri alıyorlar işte. Verdiğiniz maaş ama kiralar da aldı başını gidiyor, biz nasıl geçiniyoruz devlet bize sormuyor. Biz bu gidişle eskilere döneceğiz" dedi.

Vatandaş Yaşar Güney ise, "Balık güzel fiyatlar da normal çok da pahalı değil, piyasaya göre normal balık güzel çünkü bu sene haftada bir gün olmak üzere aldım, çok da almasak bile haftada bir gün alıp yiyebiliyoruz ama tabi alamayan da vardır mutlaka" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş, "Fiyatlar el yakıyor, cep yakıyor, her şeyi yakıyor. Balık azaldığı için mi arttı herhalde bilmiyorum. Almaya geldik ama bakıyoruz işte, bakınarak yetineceğiz herhalde. İstavrit 75, palamut 100 lira. Ne zamandandır belli değil" dedi.