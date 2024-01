Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çalışan Gazetecileri Onurlandırdı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü onuruna, akşam yemeği programı düzenledi. Programda konuşan Başkan Yılmaz "Yaptığımız işlerin ardında hep siz varsınız. Kiminiz bizimle birlikte dolaşıyor, kiminiz ekran başında takip ederek haberlerimizi yazıyor" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü onuruna düzenlediği yemek programında 20 ilçeden gelen gazeteciler ve aileleriyle bir araya geldi. Zorlu şartlar altında mesleğini en iyi şekilde ifa ederek özverili bir şekilde çalışan Balıkesir Basınını bu özel gününde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, omuz omuza çalıştığı basın mensuplarını en iyi şekilde ağırladı. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geç saatlere kadar çalışıp, ailesinden ödün vermek durumunda kalan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Niyazi Tunç, kendilerini basın mensuplarıyla bir araya getiren Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

Demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli bir şekilde çalışan gazetecilerin toplum için önemli bir görev yerine getirdiğini belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir "Tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görev başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi de rahmetle anıyorum" dedi.

Basının çok farklı bir görevi yerine getirdiğini ve mazlumların sesini duyurabilen güçlü bir camia olduğunu söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bu camianın daha da güçlenmesini dileyerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Konuşmasına hayatını kaybeden gazetecileri anarak başlayan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, basın mensuplarının çok önemli bir misyonu olduğunu ve onlara her zaman herkesin çok ihtiyaç duyduğunu söyleyerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"Milyarlarca liralık yatırım yapmış ve yatırımları katlanmış bir belediye başkanıyım"

Balıkesir'in sesini duyuran basın mensupları ve aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Çok yoğun bir temponuz var. Bizler gibi sizler de görevinizi yaparken ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz. Ailelerinizden sizler adına özür diliyorum ve sabırlarını bekliyoruz. Yaklaşık 10 yıldır siyaset yapıyorum. Birçoğunuzun da hakkı bize geçti, hakkınızı helal edin. Soğukta, yağmurda, çamurda beraber çalıştık. Biz bir şeyler yaptık. Siz onları kamuoyuna duyurmak istediniz. Benden yana da bir hak varsa hepsi helal olsun. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Cumhur İttifakı Adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde tekrar adayım. Allah nasip etti, 10 yıl hizmet ettik. Bize göre yapacağımız çok iş var. Yaptığımız hiçbir zaman yeterli gelmeyecek çünkü bu konuda tatmin olmak mümkün değil. Bir yerel yönetici olarak analitik düşünerek bu şehrin bütçesini, var olan insan kaynağıyla ve networkümüzle, milletvekillerimizin Ankara'daki bağlantıları, güçleri, talep etmeleri bizim bir projeyi sonuca ulaştırabilme kabiliyetimiz. 2014'te Büyükşehir kurulduğunda çok büyük projelere bir anda başlandı. O dönemki başkanımızın Ankara'da çok büyük bir gücü vardı ve şehrimize yatırımlar yağdı. Bizler de şu an Ankara'da güçlüyüz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem yarım kalan işleri tamamladık hem de söz verdiğimiz, başladığımız tüm işlerimizi sonuçlandırdık. 2019 yılından bu güne kadar projeleri cebinde olan, milyarlarca liralık yatırım yapmış, yaptığı yatırımların değeri katbekat artmış bir belediye başkanıyım." dedi.

Seçimden sonra toplu konut atağı başlayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleriyle birlikte artık çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz "Nasip olur da tekrar seçilirsek BALTOK şirketimizle toplu konut atağına başlayacağız. Hem kentsel dönüşüm, hem şehirdeki restorasyonlar hem de aynı zamanda insanların konut sahibi olmasını sağlayacak devlet destekli projelere başlayacağız. Bakanlarımızdan destek alarak yatırımlarımızı hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Balıkesir'in depreme dirençliliğini artırıp, ulaşılabilir konut sayısını artıracağız" dedi.

"Balıkesir Büyükşehir yaparsa; kaliteli ve sağlam yapar"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinin tüm Türkiye'ye franchising verecek hale geldiğini dile getiren Başkan Yılmaz "Kahve şubelerini açalım diyorlar, ürettiğimiz ekmekleri Çanakkale, İzmir, Manisa ve Kütahya'ya istiyorlar. Ürün kalitemizi her geçen gün artırıyoruz. Balıkesir Büyükşehir yaparsa; zamanında bitirir, kaliteli yapar, sağlam yapar diyorlar. Her alanda güçleniyoruz. 20 ilçemizi birbirinden ayırt etmeden, Balıkesir sevdasıyla hizmet veriyoruz. Balıkesir'in her köşesine sahip çıkmaya ve işlerimizi yapmaya çalıştık. Bu işlerin ardında hep siz varsınız. Kiminiz bizimle birlikte dolaşıyor, kiminiz ekran başında takip ederek haberlerimizi yazıyor. Her yaptığınız güzel ve yapıcı yorum için teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum" diye konuştu. - BALIKESİR