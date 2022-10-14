Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor

14.10.2022 23:15

Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlama, tüm Türkiye'yi üzdü. Bölgeyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yarın bölgeye giderek kurtarma çalışmalarını koordine edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

ÇALIŞMALARI BİZZAT TAKİP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bartın'a giderek önce ekiplerden bilgi alacağı ve sonrasında kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

"HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından da patlamaya ilişkin açıklama yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bartın'ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum" dedi.

"3 BAKANIMIZ BÖLGEYE İNTİKAL ETMİŞTİR"

3 bakanın bölgede olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir" ifadelerini kullandı.

"BEN DE BARTIN'DA OLACAĞIM"

Kendisinin de Bartın'a geçeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor

BARTIN'DA NELER YAŞANDI?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patlaması yaşandı. Patlama sırasında 110 işçinin çalışma yaptığı öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hastaneye kaldırılan 21 işçiden 14'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor - Son Dakika

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