Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay\'ın Projeleriyle Didim\'de Büyük Değişim

Türkiye'nin önemli turizm kentleri arasında yerini alan tarihi, doğası ve kültürü ile ön plana çıkan Didim, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın projeleriyle büyük bir değişim yaşadı. 2014 yılından bu yana spor, turizm, tarım ve sosyal belediyecilik alanında birçok projeye imza atan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yeni dönemde projelerin katlanarak devam edeceğini belirtti.

"Didim'e 4 bin kişilik amfi tiyatro"

Projeleri ve çalışmaları ile tüm Türkiye'ye örnek olan, Didim'i her geçen gün daha yaşanılabilir bir kent haline getiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın seçim vaatleri arasında bulunan Didim Amfi Tiyatro yeni kültür ve sanat merkezi oldu. Didim 2'nci Koy'da yükselen, Milet Antik Kenti'nden ilham alınarak mimarisi oluşturulan, içerisinde 4 bin kişilik etkinlik alanının yanı sıra restoran, otopark ve birçok aktivitenin gerçekleştirilebileceği alanları barındıran, Didim Amfi Tiyatro bölgenin yeni kültür-sanat merkezi olurken aynı zamanda yerli ve yabancı turistler ile vatandaşların yeni gözde mekanı haline gelerek önemli sanatçılarına ev sahipliği yaptı.

"Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi hizmete açıldı"

Didim'in yakın tarihine ve kültürüne ışık tutmak amacıyla, Hisar Mahallesi'ndeki binlerce yıllık tarihi Apollon Tapınağı karşısında yer alan 2 katlı ev, Didim Belediyesi tarafından restore çalışmaları yapılarak Didim Belediyesi Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi (MÜBEV) olarak kente kazandırılmıştır. Evde, Mübadele döneminde kullanılan, gönüllülerin bağışladığı tarihi ve etnografik eserler sergileniyor.

Sanatın yeni adresi DİGEM

Didim Belediyesi tarafından yapılan, Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi ilçede kültür - sanat etkinliklerinin yeni merkezi haline geldi. Kısa zamanda vatandaşların uğrak noktalarından birisi olan DİGEM, günden güne genişleyen hizmet yelpazesi ile de adından söz ettiriyor. Açıldığı günden bu yana onlarca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan DİGEM, Didim'de yaşayan her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenen etkinlikler arasında tiyatrolar, konserler, seminerler, edebi buluşmalar, sergiler ve sanatseverlere yönelik sayısız çalışma yer alıyor.

Didim'in ilk Kadın Aile Danışma Merkezi açıldı

Didim Belediyesi Sosyal Belediyecilik alanında bir projeyi daha hayata geçirdi. Aile bireylerinin mutluluk ve refahını güçlendirmek amacı ile Didim Belediyesi tarafından kurulan Didim Kadın ve Aile Danışma Merkezi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından açıldı. Didim'de ilk olan Kadın ve Aile Danışma Merkezi, aile içerisinde yaşanan her türlü hukuksal, psikolojik ve sosyolojik konulara uzman kişilerce destek sağlamaktadır.

Didim Belediyesi "Tarlamızdan Halkımıza" dedi

Didim Belediyesi, Balat Mahallesi'nde bulunan Belediyeye ait tarlada yetiştirmiş olduğu sebzeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Kent Meydanı, Akbük'te ve Cumhuriyet Caddesi'nde üzerinde kurulan stantlarda taze sebzeler Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Bunların yanı sıra Belediye ait buğday tarlasında yetiştiren buğdaylar un haline, ayçiçekler yağ haline ve domatesler de salça haline getirilip Didyma markası adı altında paketlenerek Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Vatandaşlarımız için üretiyor, tarlamızdan ürünleri sofralara ulaştırıyoruz. Halkımızdan aldığımız güç ile gerçekleştirdiğimiz bu projede bize destek veren tüm Didimlilere ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim. Didim için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Didim'de 63,5 kilometrelik bisiklet yolu çalışmaları devam ediyor

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın önemli projeleri arasında yer alan Bisiklet yolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Didim için oldukça önem taşıyan, çevre dostu ulaşım için kentin birçok farklı bölgesinde planlanan bisiklet yolu çalışmaları Akbük'ten başladı. 4 kilometrelik hat Kerem Sitesi'nin önünden başlayıp Soğuksu'ya kadar gidecek. Didim Belediyesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar, merkezin içerisinde de başta belirlediğimiz yerlere devam edecek.

"Festivaller kenti Didim"

Didim Belediyesi Başkanı A. Deniz Atabay'ın öncülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek vegan festivali Didim Vegfest her yıl bahar ayında Türkiye'den ve Dünya'dan yüzbinlerce vegan felsefesine gönül vermiş insanı ağırlamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra ilçede düzenlenen Barış Festivali, Yazarlar Festivali, Bisiklet Festivali, Dünya Didim'i Seviyor Festivali ile Didim festivaller kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Lavanta tarlaları kartpostallık görüntüler oluşturuyor

Didim Belediyesi tarafından 2016 yılında faaliyete giren Akköy Tıbbi - Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda kurulan Lavanta Tarlası görenleri etkiliyor. Didim Belediyesi tarafından tarlada gerçekleştirilen Didim Lavanta Festivali, yerli ve yabancı vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Mor renkli ve mis kokulu tarlaların göz alıcı güzelliğinde fotoğraf çektiren ziyaretçiler festival kapsamında, atölyeler, müzik konserleri ve birbirinden güzel etkinliklere büyük ilgi gösteriyor. Festival, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için zengin bir atmosfer sunuyor.

Vegan Büfe hizmete başladı

Türkiye'nin ilk, Dünya'nın ikinci vegan dostu kenti olan ve Türkiye'nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim'de, Didim Belediyesi tarafından önemli bir çalışmaya daha imza atıldı. Didim'de vegan yaşamı ve bitki bazlı beslenme biçimini desteklemek için, vegan yiyeceklerin tanıtılması adına, Didim Belediyesi tarafından açılan ve bu alanda yapılmış ilk belediye işletmesi olan Vegan Büfe hizmete başladı. Kentimizin gözde turistik mekanlarından Altınkum Yalı Caddesi'nde faaliyete başlayan Vegan Büfe'de, vegan şefler tarafından vegan ürünler vatandaşlara sunuluyor.

Didim Belediyesi "Halk Kartı" vatandaşlarla buluşturdu

Didim Belediyesi, yaşamı birçok alanda kolaylaştırmak, yaşanan ekonomik zorluklarda vatandaşlarımıza destek olmak adına Halk Kartı vatandaşlarla buluşturdu. Halk kart sayesinde Didim'de ikamet eden vatandaşlar, belirlenen işletmelerden yüzde 10 indirim fırsatından yararlanabilecek. Halk Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Didim Belediye Halk Masası'ndan kimlik numaraları ile Didim Belediyesi Halk Kart başvurusu yapabilecek.

Didim Belediyesi bir ilke imza attı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın öncülüğünde geliştirilen doğaya ve canlılara yönelik projeler ile adını dünyada duyuran, Türkiye'nin ilk ve tek 'Vegan Dostu Kent' unvanı taşıyan Didim'de bir ilke daha imza atıldı. Didim Belediyesi, Plant Based Treaty'i onaylayarak Türkiye'de hayvancılıktan kaynaklanan emisyonla mücadeleye yönelik destek veren ilk şehir unvanını Didim'e kazandırdı. Didim Belediyesi, bu girişimi ile aynı zamanda iklim acil durumunun başta gelen sebebi ormansızlaşmaya dikkat çekti.

"Hayvanlara sahip çıkıldı"

Vegan kentler arasında yerini alan ve hayvan dostu olarak bilinen Didim Belediyesi, Meclisi olağan toplantısında, belediyenin hayvan barınağında bulunan sokak hayvanlarının denek olarak herhangi bir kuruma verilmemesi noktasında karar alarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Alınan meclis kararı ile Didim'de hiçbir sokak hayvanı denek olarak kullanılmayacaktır.

Başkan Atabay "Çalışmalarımız katlanarak devam edecek"

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana önemli projelere imza atan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "İlçemizde 10 yılda spor, sağlık, turizm ve sosyal belediyecilik alanında önemli projelere imza attık. 4000 kişilik Amfi Tiyatromuz, Didim Belediyesi Gençlik Merkezi ve DİGEM Sanat Akademisi, Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi, bisiklet yolu ile birbirinden güzel projeler ve festivallerle kentimizi daha ileriye taşıdık. Projelerimiz katlanarak devam edecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN