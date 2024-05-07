Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 25 Milyar TL'ye Ulaştı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 25 Milyar TL'ye Ulaştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin Borcu 25 Milyar TL\'ye Ulaştı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin güncel borcunu açıkladı. Borcun 25 milyar TL'ye ulaştığını belirten Bozbey, bu paranın nerede harcandığını sorguladı ve bu parayla neler yapılabilirdi sorusunu gündeme getirdi. Ayrıca, belediyenin borcuyla yapılabilecek projeleri de sıraladı.

07.05.2024 18:13  Güncelleme: 18:56
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ZEHRA DEĞİRMENCİ/ SİBEL KAHRAMAN

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin güncel borcunu açıkladı.  Bozbey, "7 milyar ile başlayıp 20 milyar ile devam eden borç 25 milyara ulaştı. Bu para nerede harcandı? 1 karış metro mu yapıldı, sahillere mi, kentsel dönüşüme mi aktarıldı? Bu parayla neler yapılırdı? 19 kilometre metro hattı yapılırdı. 110 kilometre hafif raylı sistem yapılırdı. 154 kilometre metrobüs hattı, 2 bin 100 kreş yapılırdı, 21 bin adet sosyal konut yapılırdı." dedi.

Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilk ay değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın yanı sıra çok sayıda parti ve belediye yöneticisi katıldı. Başkan Bozbey, konuşmasında şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz andan itibaren hemen yaptığımız çalışmalar sonucunda önce söz verdiğimiz gibi suya yüzde 25 indirim yaptık. Sonra dilimiz kimliğimizdir diyerek Türkçe'ye sahip çıkmak için tabelalarda beklenen kararı aldık. Uygulamaya da başlıyoruz. Yol kenarlarında otopark sorununu çözdük ve ücretsiz hale getirdik. Önceki dönem borçlarını da siliyoruz. Ayrıca kamuoyunun taleplerini dikkate alarak spor salonu inşaatında değişiklik yapmak üzere proje çalışmasına başlattık. 3 bin 100 kişi kapasiteli salonu 5 bin kişiye çıkaracağız. Kayapa'daki katı atık depolama tesisine de kamuoyu tepkisi sonrası son verdik.

"SADECE BELEDİYENİN BORCU 10 MİLYAR 309 MİLYON TL"

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren daire ve şirket müdürleri ile mevcut durum tespiti için toplantılar yaptık ve devam ediyoruz. 15 iş günü içinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarının yüzde 60 - 70'ini tespit ettik. Borç her geçen gün büyümeye devam ediyor. Önceki dönem belediye başkanı borcun 7.2 milyar lira olduğunu söylemişti. Ancak devir teslimde Yıldırım Belediye Başkanı Başkanı borcun iştiraklerle beraber 20 milyar olduğunu söylemişti. İlk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu yaklaşık olarak 10 milyar 309 milyon TL. BUSKİ'nin borcu 10 milyar 132 milyon civarında. Bağlı şirketlere baktığımızda yaklaşık olarak 4 milyar 634 milyon TL borç var.

"BORÇLA 19 KM METRO HATTI YAPILIRDI"

İncelemelerimiz daha bitmedi. 7 milyar ile başlayıp 20 milyar ile devam eden borç 25 milyara ulaştı. Bu para nerede harcandı? 1 karış metro mu yapıldı, sahillere mi, kentsel dönüşüme mi aktarıldı? Bu parayla neler yapılırdı? 19 kilometre metro hattı yapılabilirdi. 110 kilometre hafif raylı sistem yapılırdı. 155 kilometre metrobüs hattı, 2 bin 100 kreş yapılırdı, 21 bin adet sosyal konut yapılırdı. Keşke bu borç yatırımlar sonucu olsaydı. Belediyeye bağlı şirketlerin ihale ve satın almalarındaki usulsüzlüklerle belediyeye 5.5 milyar lira gibi borç yükleyen yeni stad örneği gibi, T2 hattı yerine metrobüs yapılsaydı 3 milyar avantaj olacaktı. Bunların finansman maliyetlerini daha konuşmuyoruz. Her geçen gün faiz yükleri üzerine biniyor. Bunun gibi yanlış projelerle Bursa bu bedelleri ödemeye mahkum edildi.

"2+1 DAİRENİN MALİYETİ 4.5 MİLYON TL"

Arabayatağı'nda yapılan kentsel dönüşüm adı altında konut projesinde 2+1 dairenin bir buçuk misline ihalesinin yapıldığını görüyoruz. Hafriyatı Bursa Büyükşehir Belediyesi yapmış, sadece konutların yapımına harcanan miktar. Maliyeti bu proje sonucunda yaklaşık 4.5 milyona mal olacak. O bölgede o büyüklükte daireyi vatandaşla kaça takas yapabilir ya da satabilirsiniz. Burkent'te yapılan ihaleler güncel ve geçmişe yönelik bağımsız denetçilerle ve müfettişlerle mercek altına alınacak.

"PARASI ÖDENEN ARAÇLAR KULLANILMIYOR"

Tarım A.Ş'de 10 tır çekicisi için aylık 2.2 milyon + KDV ödeniyor. Bu çekicilerden sadece 4 tanesi depoya geliyor ve hiç kullanılmıyor. 6 tanesi ortada yok. Bununla birlikte 28 tane farklı binek aracı Tarım A.Ş'ye getirip veriliyor, tırların faturası ödeniyor, bunlar kullanılıyor. Bu yaklaşık 28 aracın aylık maliyeti araç başına 80 bin TL ödeniyor. Sadece Tarım A.Ş'de fazladan ödenen aylık 5.8 milyon + KDV.

"AMACIM MAZERET ÜRETMEK DEĞİL"

Bunları açıklamanın nedeni mazeret üretmek değil. Yapılanları ve gerçekleri ortaya çıkarıp kamuoyuyla paylaşmak ve onların duyarlı olmasını sağlayarak kimsenin hata yapmamasını sağlamaktır. Bursalıların hiç kuşkusu olmasın. Hizmetlerde hiçbir aksama olmayacak. Seçim zamanında olduğu gibi çözümlerle geldik. Tasarruf yapacağız, yanlış proje yapmayacağız, taraflarla konuşarak katılımcı anlayışla ortaya koyacağız. Nasıl yönetildiği belli olmayan Burskop üzerinden verilen bursları da incelemeye aldık. Gençlerimizin mağdur edilmemesi bizim için son derece önemlidir. Şu an için gençlerimizin burslarını tüm riske rağmen ödedik. Bundan sonraki süreçte yasa ve yönetmeliklere uygun gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerine ulaşan eğitim desteği planlaması oluşturacağız.

"YARDIMLAR GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDECEK"

Seçim döneminde bazı esnaf odalarımızla yapılan anlaşmaya bağlı olarak hiçbir denetim olmadan dağıtılan ihalesi 199 milyon + KDV olan hediye çeklerini de incelemeye aldık. İhtiyaç sahipleri emin olsun ki bundan sonraki süreçte hak yerini bulacak. Esnafımız hiç merak etmesin. Mutlaka paralarını son kuruşuna kadar alacaklar. Kriterlere uygun olmadan dağıtılan paraların nereye gittiği önemli bizim için. Aynı zamanda Kart 16 projesi var. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmayan bu kartları tek tek tespit etmeye başladık. Gerçek ihtiyaç sahiplerine bu kartları vermeye devam edeceğiz. Dağıtılan çeklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine bir çoğunun gitmediği takipler sonucunda ortaya çıkacaktır. Tüm bu konuları bağımsız denetçi ve müfettişlere denetleyip raporları kamuoyuyla paylaşacağız.

"BELEDİYE HESAPLARINDA ATATÜRK KELİMESİ KISITLANMIŞ"

Ayrıca bizi derinden etkileyen bir bilgiyi paylaşacağım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını devraldıktan sonra yaptığımız incelemelerde ne yazık ki hiçbir hemşerimizin 30 Ağustos ve Atatürk hakkında belediye hesaplarına yorum yapmadığını gördük. İncelemeye aldık. Çünkü Atatürk ve 30 Ağustos kelimeleri bu hesaplarda kısıtlanmış. 23 Nisan'da kenti süslemek için depolara indiğimizde büyükşehir deposunda sadece 20 adet Atatürk bayrağı olduğunu gördük ama başka bayraklardan yüzlercesi vardı. Bu konuda tavizimiz yoktur, gerekli işlemler başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 25 Milyar TL'ye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 25 Milyar TL'ye Ulaştı - Son Dakika
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