Başkan Büyükkılıç: "Kayseri, Cumhur İttifakı\'nın kalesidir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan'da gerçekleşen Cumhur İttifakı Açık Hava Toplantısı'na katılarak, "Kayseri, Cumhur İttifakı'nın kalesidir. Kayseri birliğin, beraberliğin merkezidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı Ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Bünyan'a çıkarma yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi önünde gerçekleşen Cumhur İttifakı Açık Hava Toplantısı'na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yerel seçimlerde yeniden aday gösterilen Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin, ilçe belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, açılış konuşması yaparak, 5 yıllık görev süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini belirterek, "Alnımız dik, başımızı eğdirmeden harika bir görev yaptık. Bünyan'ı değerli bir noktaya ulaştırdık. Şimdi de Cumhur İttifakı'mızın yeni adayı Selahattin başkanla birlikte Bünyan'ı daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Başkan Büyükkılıç'tan Bünyanlılara teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, programda Bünyan ilçe sakinlerine hitap ederek, "Her birinizi ayrı ayrı muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Bugüne kadar bana vermiş olduğunuz desteğe teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasında 'bir olacağız, kenetleneceğiz' diyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki süreçte sizlere layık olacak şekilde çalışmalarımızı yaparken, Cumhur İttifakı'mıza bir olarak, iri olarak, diri olarak Kayseri'ye yakışacak, Türkiye'den kendisinden söz ettirecek şekilde desteklerinizi beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Nasıl ki Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bilge devlet adamı Devlet Bahçeli, el ele, gönül gönüle, devletin bekası için bu ülke üzerinde oynanan oyunlara karşı bir oluyorsa, et tırnak şeklinde kenetleniyorsa, biz de beraber olacağız, kenetleneceğiz, onlara layık olmaya çalışacağız. Aynı şekilde 17-0 emanetini götürüp, teslim edeceğiz."

"Önce insan dedim"

Büyükkılıç, 'önce insan' diyerek hizmet ettiğine vurgu yaparak, "Kimseyi ötekileştirmedim, kimseyi ayrıştırmadım, önce insan dedim. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedim, bağrıma bastım, Allah'ın izniyle aksini kimse iddia edemez. Bu günlere geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız, bilge lider Sayın Bahçeli'nin de tabi ki tensipleri ile benim ismim Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıklandı" şeklinde konuştu.

"Kayseri Selçuklu'dur, Kayseri Osmanlı'dır, Kayseri Cumhuriyet'tir"

Gönüllerde yer etmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, konuşmasında şunları söyledi:

"Biz de onlara inşallah layık olacak şekilde, yaptıklarımızın üzerine ekleyerek, yapamadıklarımızı gündeme taşıyarak, gönüllerde yer etmeye devam ederek inşallah el ele, gönül gönüle, daha fazla çalışacağız, daha fazla koşturacağız. Birliği, beraberliği zedelemeden, yaralamadan Allah'ın izniyle ay yıldızlı Türk Bayrağımızı, burçlara, daha yukarılara dikeceğiz. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü Kayseri, Cumhur İttifakı'nın kalesidir. Kayseri birliğin, beraberliğin merkezidir. Kayseri Seyyid Buhaneddin'in beldesidir. Kayseri Selçuklu'dur, Kayseri Osmanlı'dır, Kayseri Cumhuriyet'tir, Kayseri Mustafa Kemal Atatürk'tür, Kayseri Fatih Sultan Mehmet'tir, Kayseri Alparslan'dır. El ele, gönül gönüle diyoruz."

Büyükkılıç, omuzlarına yüklenen bu yükü hep beraber çekeceklerini belirterek, "Bu yükü hep beraber çekeceğiz. El ele çekeceğiz, gönül gönüle çekeceğiz, teşkilatlarımız ile çekeceğiz, Cumhur İttifakı ile çekeceğiz, kimseyi ayrıştırmadan bu güne kadar hangi siyasi partiye oy verirse versin sorgulamadan onları bağrımıza basacağız. Onlar da inanıyorum ki Memduh Büyükkılıç başkanın ağabeyliğinde 16 ilçe belediye başkan adayı kardeşimize oy da verecek, sahip de çıkacak, dua da edecek" ifadelerini kullandı.

"Bizim başarımız Kayseri'nin başarısı"

Konuşmasında 'Bizim başarımız, Kayseri'nin başarısıdır' diyen Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Bizim başarımız Kayseri'nin başarısı. Bizim başarımız Bünyan'ımızın başarısı. Pınarbaşı'mız ya da Yahyalı'mız ya da Develi'miz, Sarız'ımız, Sarıoğlan'ımız, Akkışla'mız, Özvatan'ımız, Bünyan'ımız, Felahiye'miz, Talas'ımıza geldik, ardından Tomarza'mıza gittik, Hacılar'ımıza vardık, İncesu'muzu göz ardı etmedik, Yahyalı dedik, Develi dedik, Yeşilhisar dedik el ele, gönül gönüle. Sizleri seviyoruz, Cenab-ı Allah lütfetmiş, sizlere hizmet ediyoruz. Ne büyük lütuf yarabbi, onun için dua ediyoruz ve şunu da haykırıyoruz, 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var, ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.' Sağ olun var olun, Allah'a emanet olun."

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise Cumhur İttifakı için Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Bünyan'da Selahattin Metin'e kayıtsız, şartsız, sonuna kadar destek vereceklerini belirtti. Kendisi de Bünyanlı olan Üzüm, "Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, hiçbir belediyeyi fark gözetmeksizin herkese kucak açtı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. İlk ilçe ziyaretimiz de Bünyan'a oldu" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Bünyanlıların arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde 33 kere Bünyan demişim. Bu manada rekor bendedir. 300 küsur kere Kayseri demişim. Bu mana da rekor yine bendedir. Bizim sevdamız hem Bünyan'dır hem Kayseri'dir" dedi.

"Büyükkılıç'ı Allah'ın izniyle rekor oyla seçtireceğiz"

Bünyan'ın Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi amblemiyle birlikte seçimlere katılacağını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri Cumhur İttifakı'nın kalesidir dedi Memduh Büyükkılıç başkanım, doğrudur. Bünyan da ülkücü hareketin kalesidir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız Sayın Memduh Büyükkılıç Başkanımız olmak üzere 16 ilçemizde Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç Beyi rekor bir oyla inşallah yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı yağacağız. 16 ilçemizde Cumhur İttifakı'mızın mührünü vurarak, hükümetimizin de desteğiyle ilçelerimize inşallah hizmet yağdırmaya Büyükşehir'in eliyle devam edeceğiz. Melikgazi'den bugüne elinden kılıcı hiç bırakmadı. İşte Memduh Büyükkılıç, biz de Allah'ın izniyle onu rekor oyla seçtireceğiz diyorum. Kayseri, Melikgazi'den bugüne elinden kılıcı hiç bırakmadı. İşte Memduh Büyükkılıç, biz de Allah'ın izniyle onu rekor oyla seçtireceğiz diyorum."

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen de seçimde Cumhur İttifakı olarak tüm ilçe belediyelerin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Memduh Büyükkılıç ile seçimi taçlandıracaklarını, 17-0 yapacaklarını ifade etti.

Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin ise, "Memduh başkanımızdan aldığımız güçle, milletvekillerimizden aldığımız güçle girmedik ev, basmadık toprak bırakmayacağız, Cumhur İttifakı'nın ruhunu anlatacağız" dedi.

Konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ