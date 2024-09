Ahilik Haftası Kutlamaları Kayseri\'de Başladı

Yerel

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından Ahilik Haftası Kutlamaları'nın açılış programı düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri'nin turizm alanında yapılan tanıtımlarında yaptıkları ikramlar için belediyenin kasasından 1 kuruş bile çıkmadığını söyleyerek, "Kayserimizi tanıtma çabalarımızı başka türlü yorumlayanları vatandaşımızın vicdanına bırakıyoruz" dedi.

Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi yanında düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, protokol üyeleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Ahi ahlakının herkese lazım olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tabi her yıl kutluyoruz. Ahi ahlakı diyoruz ve 1 hafta boyunca da hem merkezde hem taşrada bunu yaymaya çalışıyoruz çünkü hepimizin bu ahlaka ihtiyacı var. Eline, beline diline demiş. Belki klasik bir hale geliyor ama her yeri adeta bir derya olan ve hepimizin ders alması gereken güzide bir nasihat ve talimattır. Amacımız Kayserimizi tanıtmak. Kayserimizin hayırseverliği ile ünlü güzel insanlarımızın yaptığı çalışmaları paylaşmak. Her gün bir etkinlikle neredeyse her defasında bir açılışla hizmetten hizmete koşuyoruz. Geçtiğimiz hafta Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin açılışını yaptık. Burada kamp merkezimizin de tanıtılmasına vesile olmanızı arzu ediyoruz. Burada bizleri yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda orada katılanlara borsamızın vermiş olduğu ikramlarla sucuk ikram ettik. Onu da paylaşıyor yiyenlere de afiyet olsun diyorum. Bizi yalnız bırakmayan Hulusi Akar paşama, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, gençlik spor ekibimize ve valimize özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü şehrimizi seviyoruz, bu şehri ve ürünlerini tanıtmak için gece demeden gündüz demeden adeta kendi işimizmiş gibi aziz bilerek yola devam ediyoruz. Tanıtmaya devam ediyoruz çünkü her etkinliğimizde bu çalışmayı yapıyoruz. Her etkinlikte de borsamız sağ olsun bize katkı sağlıyor. 4 Ekim'de Gastronomi Günleri var. Gastronomi deyince akla Kayseri geliyor artık ve orada yemeden içmeden olmaz. Kayseri'nin ürünlerini tattıracağız. Bu sene yine 1 ton mantıyı dağıtacağız orada pişirerek. Şovumuza gelin diyoruz. Kayseri'yi tanıtmaya devam diyoruz. Yaptığımız etkinliklerimizde sevincimizi sıkıntımızı paylaştık ve yine orada da borsamızın destekleriyle bakın belediyemizin cebinden 1 kuruş çıkmıyor ve Yarı Maraton'da da on binlerce insana sucuk ikram ettik. Dağıtmaya ikram etmeye devam diyoruz. Tanıtacağız, ikram edeceğiz, dağıtacağız. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı yaparken başka türlü yorumlayanlar olabilir. Onları vatandaşın vicdanına bırakırken, diyoruz ki vatandaşımızın insafı da vicdanı da Ahi ahlakıyla ahlaklanmış bir vicdandır. Sizler için gece gündüz demeden milletvekillerimizle ki 10 tane milletvekili ile el ele gönül gönüle diyoruz inşallah. Burada herkesin de kendinin artık nasıl davrandığını değerlendirmesini yorumlayarak sözlerimi sonlandırıyorum" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ise, "Ahilik Haftası Kutlamaları'nda bir kez daha Ahilik geleneğini, ahlakını hatırlıyor ve idrak ediyoruz. Ahilik kültürü köklü bir geçmişe sahip yüzyıllardır bu topraklarda kendine yer edinmiş ve yaygınlaşmıştır. Şehrimizin önemli değerlerinden olan Ahi Evran, Kayseri'de Ahi Teşkilatı'nın kurulmasında, yeşertilmesinde ve yaygınlaşmasında öncülük etmiştir. Ahi Evran Ticaret Şehri Kayseri'de deri atölyesi açmış, debbağcılık yapmaya başlamış, şehrimizde Ahi Teşkilatı'nın kuruluşunun fikrini de ateşlemiştir. Ahilik dendiğinde kelime anlamından da hareketle akıllara kardeşlik gelir, dayanışma gelir, birlik ve beraberlik gelir. Dünya ve ahiret mutluluğu gelir, kazancı Allah yolunda harcamak gelir. Ahilik denince akla medeniyetlerin beşiği, ticaret şehri, esnaf ve sanatkar şehri, Ahilerin şehri Kayseri gelir. Ahilik anlayışını nesilden nesile aktarmaya devam etmeliyiz. Bu davaya hep birlikte sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da, "İdrak etmekte olduğumuz Ahilik Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekonomik ve ticari hayatın çok daha katma değerli bir yapıya dönüşmesi noktasında önemli bir misyon üstlenen Ahilik vizyonu dürüst ve ilkeli ticaretin yapılmasına zemin hazırlarken, toplumsal sistemi ve ahlakı da geliştiriyor. Ahilik, hem esnaflar hem de esnaf ile vatandaşlar arasında önemli bir uzlaşma sağlıyor. Ticaretin ve esnafların adaletli ve sürdürülebilir biçimde ilerlemesine yön veriyor. Ben bugün bizlerle birlikte olan tüm katılımcılara minnet duygularımı ifade etmek istiyorum" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise konuşmasında, "Özellikle son 30 yıldır Sovyet devlet sisteminin yıkılmasıyla beraber tüm dünyada kapitalizmin tahakküm ettiğini görüyoruz. Ülkemiz de bundan çok ciddi oranda nasibini alıyor. Etrafa baktığımız zaman her tarafta yabancı zincirler, marketler otomobil sektöründen gıda sektörüne, ilaç sektörüne kadar her yerde bir kapitalizm rüzgarı estiğine şahit oluyoruz. O zaman Ahilik kültüründen alacağımız bu vesile ile derslerle Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli dediği unsuru düşünerek yerli ve milli içerisinde de en fazla Kayserili olduğumuz için Kayseri esnafını düşünerek hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Alışverişlerimizde, tüketim kültürümüzde yabancı zincirleri tercih etmek yerine Kayseri esnafından alışveriş yapmanın Ahilik kültürünün devamı noktasında ve semiren, büyüyen o devasa şirketleri daha fazla dünyada güç sahibi yapmamak, kendi sermayemizi güçlendirmek adına doğru bir karar olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, "Öncelikle haftamız kutlu olsun. Bundan 1 yıl kadar önce 18 Eylül'de yine buradaydık. Burada gerçekten özellikle Ahilik Teşkilatı'nın yaşatılması noktasındaki gayretlere bizler defalardır şahit oluyoruz. İfade ettiğimiz bir şeyin bugün hayata geçirilmiş olmasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ahi olur da Siber Ahi olmaz mı? olur. Bence doğru bir hamle yapılmış, özellikle Turkovac aşısını bulan hocamıza böyle bir makamın verilmesi de kıymetli diye düşünüyorum. Ben özellikle Kayseri'deki Suriye olaylarında gösterdikleri üstün gayretten dolayı sayın valimize ve emniyet müdürümüze özellikle siberin ne demek olduğunu gösterdikleri için teşekkür etmek istiyorum. O gün emniyet güçlerinin yaptığı çok işler vardı ama işin çoğunu siber yaptı. O gün konuştuklarımız boş değilmiş demek ki. Dünyada örneği var mıdır bilmiyorum. Ahilik Teşkilatı yanlı bilmiyorsam 12. Yüzyılda kurulmuş. Bu teşkilatın tüketici hakları var. Bugün modern diye bahsettiğimiz batıda tüketici hakları ne zaman başlamış diye yazdım. Öyle fazla bir bilgi yok. En eskisi biziz. Ahilik Teşkilatı'nın 2. özelliği de kaliteli üretimdir. O da 12. Yüzyılda bu topraklarda çıkmış. Bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Özellikle baktığımızda en eski ve en etkili STK, yine Ahilik Teşkilatı'dır" dedi.

Kayseri Vali Gökmen Çiçek de vahşi kapitalizmin Türkiye topraklarına Ahilik Kültürü sayeninde yerleşemediğini söyleyerek, "Yine bir Ahilik Haftası'nda çok anlamlı bir yerde, Ahi Evran'ın debbağlık yaptığı yer olarak bildiğimiz Ahi Evran Zaviyesi önündeyiz. Alına bakarsak işin içine maddiyat ve para girdiğinde her iş önemsizleşir, değersizleşir. Çünkü maddiyat demek biraz da hırs gerektirir. Hırs ise bazen kötü sonuçlara yol açabilir. Ancak bu topraklarda hiçbir zaman Amerika'da, Avrupa'da olduğu gibi vahşi kapitalizm denilen altta kalanın canı çıksın felsefesi yerleşmemiştir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi maddiyat ve maneviyatı dengeleyen ve bu toprakların dünyaya armağan ettiği en önemli müesseselerden birisi olan Ahilik müessesesidir. Ahilik, gerçekten bu topraklara hem bir mütevazilik hem işbirliği hem de sosyal yardımlaşmayı getirmiştir. Ahiliği bu topraklarda en yaşayan illerin başında büyük bir gururla söylüyorum ki Kayseri gelir. Çünkü hala da yaşatmaktadır Kayseri. Her sene de Ahilik Anma Programları daha bir büyüyerek devam ediyor. Ümit ediyorum ki bir sonraki sene çok daha büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yılın ahisi cam işlemecisi Necmettin Fevzioğlu'na ilin kalfası seçilen kaporta kalfası Mustafa Buğra Topçu'ya ve ilin çırağı seçilen Muhammed Emin Vural'a kaftanları giydirildi. - KAYSERİ