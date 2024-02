Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı\'na Katıldı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na onur konuğu olarak katıldı. Büyükkılıç, Kayseri için 5 yıl içerisinde kente kazandırılan ve yeni dönemde yapılacak olan onlarca projeden bir kısmını sanayicilerle paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası'nın Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katılarak sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi. Kayseri Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, genel müdürler, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve meclis üyeleri ile sanayici iş insanları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan KAYSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda katılımcılara onur konuğu olarak hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ile bir ağabey anlayışı içerisinde hizmet ederken, başta Valilik olmak üzere kurum, kuruluşlar ve odalarla dayanışmayı çok önemsediklerini ifade etti.

"Kayseri'miz belediyecilik bağlamında model bir belediyecilik olarak anılıyor"

Hiçbir zaman ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklayıcı şekilde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'miz belediyecilik bağlamında model bir belediyecilik olarak anılıyor, takdir topluyor. Bu bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Hiçbir zaman ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, 1,5 milyon insanı kucaklayacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlar bağlamında hiçbir zaman mazeretlere sığınmadan yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk" dedi.

Büyükkılıç, 5 yıl içerisinde kente kazandırdıkları önemli projeleri özetledi

Büyükkılıç, 'Bizim anlatacak çok hikayemiz var, anlatacak çok projemiz var. Dualarınızı bekliyoruz' diyerek, 5 yıl içerisinde kente kazandırdıkları önemli projeleri özetledi.

1 milyon 260 bin metrekare alan da Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin bir oksijen deposu olarak takdir gördüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanı yeni terminal binasının şehir için çok önemli ve anlamlı bir proje olduğunu söyledi. Yeni raylı sistem hatlarının hizmet verdiğini hatırlatan Büyükkılıç, Erkilet Tramvay Hattı projesini de yeni dönemde en kısa zamanda hayata geçireceklerini anlattı. Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşümde gerek ilçelerde gerek merkezde çalışmaların sürdüğünü, dirençli şehir bağlamında projelerin süreceğini paylaştı. Ulaşım projelerinin sürdüğünü, 7 katlı kavşak, 11 köprü, 35 yeni bulvar ve cadde, 971 kilometreyi bulan yol ağı, 1 milyon 851 bin 500 ton sıcak asfalt çalışmaları yaptıklarını anımsatan Büyükkılıç, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği projelerini de ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye'de alanında en büyük olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, TBMM'de örnek gösterilen Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, birincilik ödülü alan kanser hastalarına destek olacak HOSPİS projesi ile eğitim ve sosyal yaşam merkezlerini anlattı.

Millet Bahçesi içerisinde Mutfak Sanat Merkezleri ile İl Halk Kütüphanesi'nin yüzde 90'larda bitme aşamasında olduğunu söyleyen Büyükkılıç, tarihi ve turizm odaklı önemli projelerden bahsederek, 6 müze, 18 restorasyon, 7 kazı desteği, 8 alanda da turizm faaliyetlerini sürdürdüklerinden bahsetti.

Gençlere yönelik projelerin yanı sıra spor odaklı çalışmaların devam edeceği vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, GES ve RES gibi çevreci projelerin olduğunu, afetle mücadelenin yanı sıra akıllı şehircilik çalışmalarının zenginleştirilerek süreceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 35 alanda ödüller aldıklarını, hizmetten hizmete koşan bir 5 yılı geride bıraktıklarını belirterek, yeni dönemde Kayseri için yapacakları onlarca projeden bir kısmını da sanayicilerle paylaştı.

Büyükkılıç'tan Ulaşım Master Planı projeleri

Ulaşım ile ilgili projeleri çok önemsediklerini, Ulaşım Master Planı ile ilgili çalışmaların başladığını anlatan Başkan Büyükkılıç, Kartal Kavşağı Projesi ile 5 kavşağı ilgilendirdiğini, hiç ışık görmeden planlanan projenin hazır olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, Erkilet Tramvay Hattı'nın yanı sıra OSB- Erenköy yeni yol bağlantısı, Mustafa Şimşek Bulvarı devamında katlı kavşak projesi ile Devlet Su İşleri Katlı Kavşağı'nın projesinin hazır olduğunu, Yavuzlar Mahallesi alt geçidinin önemine vurgu yaptı. 15 Temmuz Bulvarı'nı Mehmet Özhaseki Bulvarı'na bağlayan yolu ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın devamında Erkilet Bulvarı'na çıkacak yolu da tamamlayacaklarını anlatan Başkan Büyükkılıç, İldem, Gökkent Mahallesi'nde yeni yolların olacağını, ayrıca Havalimanı, Erkilet Bulvarı yol bağlantısının da çok önemli ve anlamlı olduğunu, bu dönemde hayata geçireceklerini ifade etti. Büyükkılıç, Uğurevler Mahallesi'nde Kocasinan ve Sivas Bulvarı'nı genişletecek yol ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, Anadolu Harikalar Diyarı'nda yeni yollar yapacaklarından, havalimanı terminal binası arkasında yeni bir yol açtıklarından bahsetti.

Başkan Büyükkılıç, yeni projelerden bazılarını paylaştı

Başkan Büyükkılıç, yeni yaya üst geçitleri ve yeni bisiklet yollarını, tren yolu yaya alt geçitlerini hayata geçireceklerini, ulaşıma çok önem verdiklerini ifade etti. İncesu'da toplu konut projelerinin olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, öte yandan seracılık mükemmeliyet projesi, akıllı şehir daire başkanlığı, gençlik projeleri, afet eğitim merkezi, lojistik merkezi, arıtma, kurutma ve yakma tesisi, yağmur suyu hasadı projesi, Alzheimer merkezi, karavan parkı, spor köyü ve bilişim akademisi gibi yeni projelerden örnekleri paylaşarak, "Şehir sizin, şehir hepimizin" dedi.

Akar'dan Kayseri belediyeciliğine övgü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da telefonla bağlanarak, toplantıya katıldı. Akar, "Kayseri'nin birliği, beraberliği, çok çalışması bizleri mutlu ediyor, sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Kayseri'de gerçekten İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da konuşulan gelecek belediyeciliğin gerçeği yapılıyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç da her aşamada destek veren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a teşekkürlerini iletti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise sanayi ve ticaretin merkezi Kayseri'nin turizm, tarım ve hayvancılık şehri olması için de yapılması gereken ne varsa yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Sayın başkanım Kayseri'mize sayısız hizmetleriniz oldu"

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de sanayicinin her zaman yanında olup, güç veren Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Sayın başkanım Kayseri'mize sayısız hizmetleriniz oldu, güzide şehrimize birçok proje kazandırdınız. Her daim sanayicimizin sorunları ile ilgilendiniz, her zaman onlara güç, destek verdiniz. Sanayi Odası olarak yürüttüğümüz tüm projelerde özellikle şehrimizin dördüncü OSB'si olan Erciyes OSB'nin kuruluş aşamasında verdiğiniz destekten dolayı bütün sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ