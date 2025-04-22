Başkan Mustafa Bozbey\'den \'Güçlü sivil toplum\' vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Güçlü sivil toplum kuruluşları, güçlü, şeffaf ve hesap verebilir kentlerin de oluşmasına imkan sağlayacaktır. Bursa'da göreve başladığımız ilk günden itibaren derneklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bir diyalog kurduk" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediye Başkanları Birliği (TBBB) ile ortaklaşa yürütülen 'Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde toplantı düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in zoom üzerinden katıldığı toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, TBBB Genel Başkanı Mehmet Yeloğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, belediye başkanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bir diyalog kurduk"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kent yöneticiliğinin ciddi bir sorumluluk istediğini, tecrübe paylaşımının bu yüzden önemli olduğunu söyledi. Türkiye Belediye Başkanları Birliği çatısı altında yapılan toplantıyı önemsediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, toplantının ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte üretme kültürünün güçlendiği bir buluşma olmasını diledi. Bu buluşmaların kentlerdeki sosyal dokuyu ve bağları daha da kuvvetlendirdiğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesinin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Sivil toplum kuruluşları güçlü olursa güçlü demokrasi de olur. Güçlü demokrasi de ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırır. Güçlü sivil toplum kuruluşları, güçlü, şeffaf ve hesap verebilir kentlerin de oluşmasına imkan sağlayacaktır. Bursa'da göreve başladığımız ilk günden itibaren, derneklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bir diyalog kurduk. Fikirleri ve katkıları, kentimize değer katan projelerin şekillenmesinde her zaman yol gösterici oldu. Halkımızın sesiyle şekillenen her proje, gerçek ihtiyaçlara en doğru cevabı verir. Bizim için belediyecilik, yalnızca hizmet üretmek değil; aynı zamanda güçlü bir dayanışma kültürünü büyütmektir" dedi.

"Ortak akılla yürütülecek her türlü iş birliğine açığız"

Birlikte karar almanın, birlikte üretmek ve birlikte başarmak demek olduğunu anlatan Başkan Mustafa Bozbey, kentlerin sadece yönetenlerin değil; o kentte yaşayan herkesin ortak evi olduğunu vurguladı. Kent konseylerinin de bu açıdan önemli bir yeri olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' programıyla tüm ilçeleri tek tek ziyaret ettiklerini, sorunları yerinde dinlediklerini, çözümleri birlikte belirlediklerini ifade etti. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nı hazırlarken, farklı kesimlerin bir araya geldiği kapsamlı toplantılara ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Başkan Bozbey, "Kadınların taleplerini, kadın politikalarımıza yön veren temel bir unsur olarak ele aldık. Gençlerimizin beklentilerini kültürden istihdama uzanan çalışmalarımıza dahil ettik. Dezavantajlı bireylerin sesini, kentimizin planlamasına ve karar süreçlerine taşıdık. Belediyeler ile STK'lar arasında kurulacak bağların afetlere dirençli kentler inşa etmek için de hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Bir kent, güvenle, aidiyetle, birliktelikle geleceğe daha güçlü ilerleyecektir. Bunları da ancak birlikte sağlayabiliriz. Bu çatının altında kurulan her temas, hem kentimizin hem de ülkemizin geleceği adına atılmış anlamlı ve güçlü bir adımdır. Bursa olarak ortak akılla yürütülecek her türlü iş birliğine ve ortak projeye açık olduğumuzu vurgulamak isterim" diye konuştu.

TBBB Genel Başkanı Mehmet Yeloğlu, İçişleri Bakanlığı destekleriyle belediyelerle birlikte projeyi yürüttüklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin program için özverili bir hazırlık yaptığı belirterek teşekkür eden Yeloğlu, birlik hakkında katılımcılara bilgi vererek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığını hatırlattı.

Açılış konuşmalarının ardından Proje Koordinatörü Dr. Sermet Başaran tarafından katılımcılara proje hakkında bilgi verildi. Program, Prof. Dr. Azize Serap Tuncer'in 'Belediyeler ile STK iş birliği ve belediye hizmetlerine gönüllü katılımda STK'ların rolü ve önemi', İl AFAD Eğitim Şube Müdürü Yusuf Bozdağ'ın 'Doğal afetlerle mücadelede belediye-STK işbirliği', Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy'un 'Kent konseyi kavramı ve belediyelerde kent konseyi çalışmaları' konulu sunumlarıyla devam etti.

'Sivil toplum kuruluşlarının sorunları ve belediyelerden istek ve beklentileri' anket uygulamasının da yapıldığı programda, belediye-STK işbirliğinde yapılabilecek proje önerileri konuşuldu. Proje toplantısı, katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - BURSA