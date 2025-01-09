Başkan Özlü, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Başkan Özlü, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Başkan Özlü, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü Kutladı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın çalışanlarını tebrik ederek, gazeteciliğin zorlu ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı. Düzce'nin kalkınması için basın mensuplarının iş birliğinin önemine dikkat çekti.

09.01.2025 12:51  Güncelleme: 12:52
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında "Ortak amacımız ve hedefimiz olan Düzce'mizi en güzel günlerine kavuşturmak için emek veren, alın teri döken her bir kardeşimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Faruk Özlü, mesajında basın çalışanlarının mesai anlayışı gözetmeksizin, meslek etiği ve ahlakı çerçevesinde, kamuoyunun menfaatini önceliğe alarak çalışmalarını yürütmelerinin önemine değinerek "Basın mensubu olmak; büyük bir fedakarlıkla çalışmak, dürüst ve tarafsız yaklaşımla doğru kaynaktan, doğru bilgiyi alarak kamuoyunun takdirine sunmak demektir. Bu özellikleri ile aslında kamuoyunun bilgilendirilmesi görevini mükemmel şekilde ifa etmeyi gerektirir. Sorumluluğu ağır, icra etmesi zor mesleklerden biridir. Ülkemizin her noktasında geçmişten bugüne bu mesleğe ömrünü adamış şahsiyetlerin ortak hedefi; yaşadıkları ülkeyi, şehri en güzel günlerine eriştirmek için tüm kurumlarla iş birliği içinde olmak olmuştur. Her şartta üstlendikleri misyonu tamamlayan, mesleğe gönül vermiş büyüklerimizi, kardeşlerimizi bu vesile ile tebrik etmek isterim. Düzce'mizde de bu mesleğe gönül vermiş, şehrine katkıda bulunmak için tüm imkanlarını kullanan, kendini en iyi şekilde ifade eden kardeşlerimiz ile ortak amacımız; Düzce'mizin her alanda kalkınmasını sağlamak, şehrimizi kültür, turizm, sanayi ve tarımda en üst sıralarda yer alan 'yıldız' kent yapmaktır. Bu açıdan basın mensupları her kurum temsilcisinin en yakın mesai arkadaşı, iş birlikçi kulvarı da olmuştur. Bu anlayış ile görevini yürüten her biri birbirinden kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, bu meşakkatli yolda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, mesleğini icra edenlere başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özlü, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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