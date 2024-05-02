Başkan Seçer, 1 Mayıs\'ta İşçilerle Yürüdü

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle omuz omuza yürüdü. Seçer, "Umut ediyorum bundan sonraki süreçte bizim iktidarımızda emekçi kardeşlerimiz kutlamaları kendilerinin dilediği, istediği yerlerde; İstanbul'da Taksim'de, diğer kentlerde nerede istiyorlarsa kutlayacaklar. Daha demokratik bir Türkiye umuduyla işçi kardeşlerimin bayramını tekrar kutluyorum" dedi.

Mersin'de Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen binlerce yurttaş sloganlar, dövizler ve marşlar eşliğinde 1 Mayıs coşkusunu yaşadı. Başkan Seçer de yurttaşlarla omuz omuza yürüyerek coşkuya ortak oldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel bir değerlendirme yapan Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Alın teriyle çalışıp kazanan tüm kardeşlerimin bayramı kutlu olsun. Emek en yüce değerdir. Retorikte değil özde bunun bilincindeyiz. Hakkıyla, emeğiyle, alın teriyle evine ekmek götüren insanların yanındayız. Bugün Taksim'de gördüğümüz, duyduğumuz olaylar bizleri ziyadesiyle üzdü. Bugün işçi ve emekçi bayramı. Her demokratik toplumda yönetimler gerekli tedbiri alır. İnsanların özgürce düşüncelerini, fikirlerini ifade etmelerine müsaade eder. Ama işçilerin haklı talebi, İstanbul'da sendikaların Taksim Meydanı'nda; ki sembolik önemi çok büyüktür emek dünyasında orada bu ifadeleri, bu haykırışları yapmak istediler ama iktidar buna bir türlü müsaade etmedi. Hem ülkemiz gerilmezdi hem de bu kadar kötü olaylar karşısında insanlar orada eziyet çekmezdi. Vatandaş üzülmezdi, bizler üzülmezdik. Ülke strese, sıkıntıya girmezdi. Umut ediyorum bundan sonraki süreçte bizim iktidarımızda emekçi kardeşlerimiz kutlamaları kendilerinin dilediği, istediği yerlerde; İstanbul'da Taksim'de, diğer kentlerde nerede istiyorlarsa kutlayacaklar. Daha demokratik bir Türkiye umuduyla işçi kardeşlerimin bayramını tekrar kutluyorum."