Başkan Seçer, 1 Mayıs'ta İşçilerle Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Seçer, 1 Mayıs'ta İşçilerle Yürüdü

Geniş Video İzle

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle omuz omuza yürüdü. Seçer, işçi kardeşlerinin kutlamalarını istedikleri yerde yapabilecekleri bir Türkiye umuduyla bayramlarını kutladığını belirtti.

02.05.2024 09:28  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle omuz omuza yürüdü. Seçer, "Umut ediyorum bundan sonraki süreçte bizim iktidarımızda emekçi kardeşlerimiz kutlamaları kendilerinin dilediği, istediği yerlerde; İstanbul'da Taksim'de, diğer kentlerde nerede istiyorlarsa kutlayacaklar. Daha demokratik bir Türkiye umuduyla işçi kardeşlerimin bayramını tekrar kutluyorum" dedi.

Mersin'de Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen binlerce yurttaş sloganlar, dövizler ve marşlar eşliğinde 1 Mayıs coşkusunu yaşadı. Başkan Seçer de yurttaşlarla omuz omuza  yürüyerek coşkuya ortak oldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel bir değerlendirme yapan Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"Alın teriyle çalışıp kazanan tüm kardeşlerimin bayramı kutlu olsun. Emek en yüce değerdir. Retorikte değil özde bunun bilincindeyiz. Hakkıyla, emeğiyle, alın teriyle evine ekmek götüren insanların yanındayız. Bugün Taksim'de gördüğümüz, duyduğumuz olaylar bizleri ziyadesiyle üzdü. Bugün işçi ve emekçi bayramı. Her demokratik toplumda yönetimler gerekli tedbiri alır. İnsanların özgürce düşüncelerini, fikirlerini ifade etmelerine müsaade eder. Ama işçilerin haklı talebi, İstanbul'da sendikaların Taksim Meydanı'nda; ki sembolik önemi çok büyüktür emek dünyasında orada bu ifadeleri, bu haykırışları yapmak istediler ama iktidar buna bir türlü müsaade etmedi. Hem ülkemiz gerilmezdi hem de bu kadar kötü olaylar karşısında insanlar orada eziyet çekmezdi. Vatandaş üzülmezdi, bizler üzülmezdik. Ülke strese, sıkıntıya girmezdi. Umut ediyorum bundan sonraki süreçte bizim iktidarımızda emekçi kardeşlerimiz kutlamaları kendilerinin dilediği, istediği yerlerde; İstanbul'da Taksim'de, diğer kentlerde nerede istiyorlarsa kutlayacaklar. Daha demokratik bir Türkiye umuduyla işçi kardeşlerimin bayramını tekrar kutluyorum."

Başkan Seçer, 1 Mayıs\'ta İşçilerle Yürüdü
Kaynak: ANKA

Vahap Seçer, Omuz Omuza, Türkiye, 1 Mayıs, Mersin, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Seçer, 1 Mayıs'ta İşçilerle Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 11:26:55. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Seçer, 1 Mayıs'ta İşçilerle Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement