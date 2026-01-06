Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! \'Süper Vali\'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü
06.01.2026 09:49  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! \'Süper Vali\'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü
Haber Videosu

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte "Süper Vali" olarak anılan babası Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı olarak kullandığı beyaz cipi 4 aylık restorasyonla yenileyip 45 yıl sonra belediye hizmetine aldı. Sokakta görüp satın aldığı ciple test sürüşü yapan Yazıcıoğlu, "Herkes merak ediyordu. Bazı programlara bu araçla katılacağım" dedi.

Tokat'ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve kamuoyunda "Süper Vali" ile "Efsane Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce makam aracı olarak kullandığı beyaz cip, aradan geçen yılların ardından oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun bir mahalle ziyareti sırasında karşısına çıktı.

Tesadüfen görüp satın almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

SOKAKTA GÖRÜP SATIN ALDI

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, ziyaret sırasında gördüğü aracın babası Recep Yazıcıoğlu'na ait olduğunu fark etti. Bunun üzerine araç sahibine ulaşan Başkan Yazıcıoğlu, cipin geçmişine ilişkin bilgi aldı ve aracı şahsi olarak satın aldı.

Tesadüfen görüp satın almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

ARAÇ 4 AYLIK ÇALIŞMAYLA RESTORE EDİLDİ

1985 yılında Reşadiye ilçesine bağlı Muratkaya köyü ilkokulunun açılışına da bizzat bu araçla giden Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı, satın alınmasının ardından Tokat'taki sanayi esnafınca kapsamlı bakıma alındı. Beyaz cip, yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından yenilendi. Motor, kaporta ve mekanik aksamları elden geçirilen araç, orijinal yapısına sadık kalınarak restore edildi.

Tesadüfen görüp satın almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Başkan Yazıcıoğlu, sabah kahvaltısında sanayi esnafı ile bir araya geldi. Buluşmada bakım ve onarımı tamamlanan cip Başkan Yazıcıoğlu'na teslim edildi. Aracı teslim alan Yazıcıoğlu, cip ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Tesadüfen görüp satın almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

"BAZI PROGRAMLARA BU ARAÇLA KATILACAĞIM"

Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu'nun uzun yıllar Tokat'a hizmet ettiği bu araçla bazı programlara katılacağını belirterek, "Babamın yadigarını yeniden hizmete soktuk. Herkes merak ediyordu. Bazı programlara bu araçla katılacağım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Tesadüfen görüp satın almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

Tokat'ta "Süper Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu (Fotoğrafta), 2003'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

MAKAM ODASINDA DİNLEME CİHAZI BULUNMUŞTU

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun, başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'ndaki makam odasında dinleme cihazı bulunmuştu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Recep Yazıcıoğlu, Güncel, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü - Son Dakika

Kağıthane’de inanılmaz kurtuluş kamerada: Kar topu oynarken ölümle burun buruna geldi Kağıthane'de inanılmaz kurtuluş kamerada: Kar topu oynarken ölümle burun buruna geldi
Venezuela’da binlerce kişi Maduro’ya destek için yürüdü ABD’ye tepki gösterdiler Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya destek için yürüdü! ABD'ye tepki gösterdiler
Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı
Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı Sahibi bakın kim 1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim
Trabzonspor, Arif Boşluk’u Konyaspor’a kiraladı Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Necip Uysal’a sürpriz teklif Anında cevap verdi Necip Uysal'a sürpriz teklif! Anında cevap verdi
Soygunla gündeme gelen dünyaca ünlü müzede grev kararı Soygunla gündeme gelen dünyaca ünlü müzede grev kararı
Okan Buruk’un ’’Takımda kalacak’’ dediği Ahmed Kutucu için sürpriz gelişme Okan Buruk'un ''Takımda kalacak'' dediği Ahmed Kutucu için sürpriz gelişme
AK Partili Özgün’den tartışma yaratacak çıkış: Açlık olsaydı... AK Partili Özgün'den tartışma yaratacak çıkış: Açlık olsaydı...
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Tepki yağdı, soruşturma başlatıldı Bedri Usta’da açıklama geldi Tepki yağdı, soruşturma başlatıldı! Bedri Usta'da açıklama geldi
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Bakan Tunç, şehit polis memuru Fethi Sekin’i andı Bakan Tunç, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

14:24
Arda Güler hakkında şoke eden iddia
Arda Güler hakkında şoke eden iddia
14:18
Maduro’nun eşi dövüldü mü İddiaları güçlendiren detaylar
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
13:58
ABD’de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı
13:28
Beşiktaş’ta deprem Yıldız isim “Ben ayrılmak istiyorum“ dedi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
13:15
Teklif yapıldı Fenerbahçe 3. Lig’den transfer yapıyor
Teklif yapıldı! Fenerbahçe 3. Lig'den transfer yapıyor
13:00
Kolombiya, Venezuela’dan mülteci akınına hazırlanıyor Sınıra binlerce asker sevk edildi
Kolombiya, Venezuela'dan mülteci akınına hazırlanıyor! Sınıra binlerce asker sevk edildi
12:29
Selahattin Demirtaş’a “Cumhurbaşkanına hakaret“ suçundan hapis cezası
Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hapis cezası
11:33
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
11:29
Bahçeli, Bakan Yerlikaya’nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır
11:23
Gazze’ye asker gönderecekler mi İlham Aliyev son sözünü söyledi
Gazze'ye asker gönderecekler mi? İlham Aliyev son sözünü söyledi
11:02
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy’un evinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
11:02
Kripto borsası MEXC’e şikayet yağmuru: Tüm bakiyem aniden sıfırlandı
Kripto borsası MEXC'e şikayet yağmuru: Tüm bakiyem aniden sıfırlandı
10:51
Bahçeli, Maduro’nun kaçırılmasını Karayip Korsanları filmine benzetti: ABD’nin yaptığı haydutluktur
Bahçeli, Maduro'nun kaçırılmasını Karayip Korsanları filmine benzetti: ABD'nin yaptığı haydutluktur
10:50
Emeklileri umutlandıran zam teklifi
Emeklileri umutlandıran zam teklifi
10:27
Elif Kumal’ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 14:29:35. #7.11#
SON DAKİKA: Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.