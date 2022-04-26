Başkentlilerden Ramazan Ayında da Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Başkentlilerden Ramazan Ayında da Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'na Yoğun İlgi

26.04.2022 11:48

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümünde açılışını yaptığı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, bahar aylarının gelmesiyle Başkentliler'in uğrak noktası olmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofralarını Büyükşehir Belediyesinin rekreasyon alanlarına ve parklarına taşıyan vatandaşların hafta sonları mekân tercihlerinin başında Çubuk-1 Barajı geliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde açılışını yaptığı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, bahar aylarının gelmesiyle Başkentliler'in uğrak noktası olmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla iftar sofralarını Büyükşehir Belediyesinin rekreasyon alanlarına ve parklarına taşıyan vatandaşların hafta sonları mekan tercihlerinin başında Çubuk-1 Barajı geliyor.

Su tutmaya başlayan baraj, yenilenen çevresi, Atatürk Evi, etkinlik, mesire ve yeşil alanları, serası, spor sahası ve doğal güzellikleriyle gece ve gündüz Başkentlileri ağırlamaya devam ediyor.

TEMİZ, HUZURLU VE GÜVENLİ ORTAM

Tarihi önemi ve merkeze yakınlığıyla toplamda 423 bin metrekarelik alana sahip baraj, otopark, piknik masaları, spor ve yürüyüş alanları, bisiklet yolları ve çocuklara özel oyun alanlarıyla da Başkentlilere temiz, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlıyor.

Ramazan ayında iftarlarını Çubuk-1 Barajı'nda açmayı tercih eden vatandaşlar ise yıllar sonra aileleriyle keyifli vakit geçirmekten duydukları mutluluğu şu sözlerle özetliyor:

-Miraç Yılmaz: "9 yaşındayım, burayı çok sevdim. Geziyoruz ve top oynuyoruz."

-Birsen Yalçın: "Daha önce eşimle gelmiştik şimdi de annelerimizi getirdik. Çok beğendik gerçekten. Herkese tavsiye ederiz. Uzaklara gitmeye gerek yok Ankara'ya yakın bir yer. Gelinecek, görülecek bir yer."

-Oğuzhan Çubuk: "Biz normalde Ankara'nın ve Türkiye'nin bir çok bölgesinde çadır tatili yapıyoruz. Çocuğumuzla birlikte buraya geldik. Çok güzel bir yer olmuş, nezih ve tertemiz. Sayın Başkanımızdan Allah razı olsun. Eski haline göre cennete dönmüş burası. Ankara'da herkese tavsiye ederim."

-Meltem Çubuk: "Burası hakkında çok kötü konuşuyorlardı daha önceden, biz geldiğimizde ise bambaşka bir yere dönüştüğünü görmüş olduk. Her hafta sonu buradayız, sabahtan akşama kadar. Herkesin yaralanabileceği, tertemiz tuvaletlerin olduğu çok güzel bir yer. Nefes almak için çok iyi bir yer."

-Oktay Günalan: "59 yaşındayım, burası bizim çocukluğumuzda geldiğimiz bir yerdi. Sağ olsun Mansur Başkanımız burayı bize yeniden tesis etti. Çok mutluyuz."

-Murat Ayan: "Park gerçekten çok güzel, çok büyük emek var burada. Sayın Mansur Yavaş'a teşekkürlerimizi sunarız. Beklentimizin çok çok üstünde bir park olmuş."

-Oğuz Akay: "Buraya piknik yapıp, iftarımızı açmaya geldik. Ankara Büyükşehir Belediyesi sağ olsun, Atatürk'ün yaptırdığı barajı restore ettirdi ve hizmete açtı. Her fırsat bulduğumuzda geliyoruz, Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

-Emel Boztepe: "Ailemle iftar yaptık. İlk kez geliyoruz, bayıldık. Ben buraya 10 yıl önce gelmiştim, küçücük bir su birikintisi vardı sadece. Şu an resmen orman olmuş. Özellikle güvenlik meselesi çok hoşuma gitti, çok nezih ve güzel bir yer."

Başkentlilerden Ramazan Ayında da Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'na Yoğun İlgi
Başkentlilerden Ramazan Ayında da Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'na Yoğun İlgi
Başkentlilerden Ramazan Ayında da Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'na Yoğun İlgi
Başkentlilerden Ramazan Ayında da Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'na Yoğun İlgi

YORUMLAR
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Mansur Yavaş, Cumhuriyet, Ankara, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Başkentlilerden Ramazan Ayında da Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'na Yoğun İlgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentlilerden Ramazan Ayında da Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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