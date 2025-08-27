Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Batman'da çöpün yanında bulduğu 1 milyon 600 bin liralık altın dolu poşeti polise teslim eden çocuğa, valilik ve emniyet tarafından çeşitli hediyeler verildi.

POŞETİ BULUP ANNESİNE GÖTÜRDÜ

Gap Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında bir poşet bulan 14 yaşındaki Ömer Çaban, poşetin içini açtığında altın ve bir miktar para olduğunu gördü. Hiç tereddüt etmeden bulduklarını annesiyle paylaşan Çoban, annesinin yönlendirmesiyle polis ekiplerine giderek poşeti teslim etti.

ALTINLARIN SAHİBİ BİSİKLET ALDI

Olayın duyulması üzerine Batman Valiliği, Batman Emniyet Müdürlüğü ve Batman Belediyesi basın birimi yetkilileri Çoban ailesini ziyaret etti. Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret edilen Ömer'e, gösterdiği örnek davranış nedeniyle kırtasiye malzemeleri, top ve tablet hediye edildi. Altınların sahibi ise küçük çocuğa bisiklet hediye etti.

"AYAĞIMLA VURDUM, AĞIRDI"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan 8. sınıf öğrencisi Ömer Çoban, "Marketten çıkıp eve gidiyordum. Çöp konteynerinin yanında siyah bir çanta dikkatimi çekti. Ayağımla vurdum, ağırdı. İçini açınca altın ve bir miktar para olduğunu gördüm. Koşarak eve gittim, anneme bulduklarımı anlattım. Annem de 'Hemen git, emniyete teslim et' dedi. Ben de hemen gidip teslim ettim" dedi.

"TORUNUMLA GURUR DUYUYORUM"

Torununun davranışıyla gurur duyduğunu belirten 68 yaşındaki İhsan Çoban ise "Torunumla gurur duyuyorum, çünkü yerde bulduğu altınları ve parayı emniyete teslim etti. Oğlum Ahmet Çoban 7 çocuk babasıdır ve Hatay'da inşaatlarda çalışarak ailesini geçindiriyor" diye konuştu.