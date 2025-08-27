Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı - Son Dakika
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
27.08.2025 12:28  Güncelleme: 15:58
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
Batman'da çöp kenarında bulduğu 1 milyon 600 bin liralık altını polise teslim eden 14 yaşındaki Ömer Çoban, örnek davranışı nedeniyle ödüllendirildi. Valilik ve emniyet, Ömer'e tablet, top ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Altınların sahibi ise çocuğa bisiklet armağan etti.

Batman'da çöpün yanında bulduğu 1 milyon 600 bin liralık altın dolu poşeti polise teslim eden çocuğa, valilik ve emniyet tarafından çeşitli hediyeler verildi.

POŞETİ BULUP ANNESİNE GÖTÜRDÜ

Gap Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinin yanında bir poşet bulan 14 yaşındaki Ömer Çaban, poşetin içini açtığında altın ve bir miktar para olduğunu gördü. Hiç tereddüt etmeden bulduklarını annesiyle paylaşan Çoban, annesinin yönlendirmesiyle polis ekiplerine giderek poşeti teslim etti.

Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakı ne aldı

ALTINLARIN SAHİBİ BİSİKLET ALDI

Olayın duyulması üzerine Batman Valiliği, Batman Emniyet Müdürlüğü ve Batman Belediyesi basın birimi yetkilileri Çoban ailesini ziyaret etti. Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret edilen Ömer'e, gösterdiği örnek davranış nedeniyle kırtasiye malzemeleri, top ve tablet hediye edildi. Altınların sahibi ise küçük çocuğa bisiklet hediye etti.

Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakı ne aldı

"AYAĞIMLA VURDUM, AĞIRDI"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan 8. sınıf öğrencisi Ömer Çoban, "Marketten çıkıp eve gidiyordum. Çöp konteynerinin yanında siyah bir çanta dikkatimi çekti. Ayağımla vurdum, ağırdı. İçini açınca altın ve bir miktar para olduğunu gördüm. Koşarak eve gittim, anneme bulduklarımı anlattım. Annem de 'Hemen git, emniyete teslim et' dedi. Ben de hemen gidip teslim ettim" dedi.

Batman'da Bulduğu Altınları Polisiye Teslim Eden Çocuğa Ödül

"TORUNUMLA GURUR DUYUYORUM"

Torununun davranışıyla gurur duyduğunu belirten 68 yaşındaki İhsan Çoban ise "Torunumla gurur duyuyorum, çünkü yerde bulduğu altınları ve parayı emniyete teslim etti. Oğlum Ahmet Çoban 7 çocuk babasıdır ve Hatay'da inşaatlarda çalışarak ailesini geçindiriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı - Son Dakika

