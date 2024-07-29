Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü, Minik Yetenek Aziz Mahmut'u Evde Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü, Minik Yetenek Aziz Mahmut'u Evde Ziyaret Etti

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü, Minik Yetenek Aziz Mahmut\'u Evde Ziyaret Etti

Anaokulu zamanında resim yapmaya başlayan ve çizdiği resimlerle kendine hayran bırakan 10 yaşındaki Aziz Mahmut Hüdai Demirhan isimli ilkokul öğrencisi ve ailesi, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney tarafından evinde ziyaret edildi. Güney, Demirhan'a çeşitli hediyeler vererek her zaman destekçisi olacaklarını belirtti. Ziyarette öğrenciye önemli tavsiyelerde bulunan Güney, tüm öğrencilerin destekçisi olacaklarının altını çizdi.

29.07.2024 09:08
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Anaokulu zamanında resim yapmaya başlayan, çizdiği resimlerle kendine hayran bırakan 10 yaşındaki Aziz Mahmut Hüdai Demirhan isimli ilkokul öğrencisini ve ailesini Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney evinde ziyaret etti. Yetenekli öğrencinin her zaman destekçisi olacaklarını belirten Güney, ziyarette Demirhan'a çeşitli hediyeler verdi.

Minik yeteneğin haberlere konu olmasından sonra öğrenciyi evinde ziyaret ederek, en büyük destekçisi olan Güney, "Öğrencimizin ilgisini, yeteneğini geliştirmesi, onu gönül verdiği alanda yüreklendirmek adına evine ziyarete geldik" dedi. Demirhan ise mutluluğunu Güney'e sarılarak, teşekkür ederek gösterdi.

Anlamlı ziyarette öğrenciye önemli tavsiyelerde bulunan Güney, her öğrencinin kendileri için özel olduğunu, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm öğrencilerin destekçisi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Aziz Mahmut Demirhan'ın annesi Esra Demirhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine manevi destekte bulunan Güney'e teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Güney'den küçük yeteneğe tam destek

Aziz Mahmut Hüdai Demirhan'a akademik, sosyo kültürel her anlamda destek vereceklerinin sözünü veren Rahmi Güney, Demirhan'a eğitim hayatında başarılar dileyerek, "Artık ilkokullarımızda eleme, sıralama sınavı olmadığı için öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aziz Mahmut bizim başarılı öğrencilerimizden bir tanesi, özellikle resim alanında çok gayretli, çok başarılı bir öğrencimiz. İlimizde yapılan tüm yarışmalarda dereceler almış, ilk üçe yerleşmiş bir öğrencimiz. Biz de bu ilgisini, yeteneğini daha da geliştirmesi adına, kendisini yüreklendirmek adına evine ziyarete geldik. Aynı zamanda Aziz Mahmut yazın yaz kurslarımıza devam ediyor. Kendisini geliştirmesi, çift kanatlı kuş olarak hayata hazırlamak anlamında yaptığımız güzel bir ziyaret oldu. Öğrencimiz yaz günü evde vaktini daha nitelikli geçirmek adına kendince çeşitli çalışmalar yapıyor, annesi de bu konuda çok mahir bir hanımefendi. Evde zaten sanat konuşuluyor, o nedenle de evde güzel bir aile iklimi oluşmuş durumda. Ben kendisine başarılar diliyorum, her türlü desteği sunacağımıza sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Öğrencimizi akademik, sosyo ve kültürel her anlamda geleceğe hazırlamakta gayretli olacağız" dedi. Güney'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Demirhan ise, "Beni ziyaret ettiği için, bu değerli zamanını bana ayırdığı için müdürüme çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü, Minik Yetenek Aziz Mahmut'u Evde Ziyaret Etti - Son Dakika

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