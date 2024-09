Gemlik\'te BESAŞ Fabrika Satış Mağazası Açıldı

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Gemlik'e kazandırdığı BESAŞ Fabrika Satış Mağazası törenle hizmete açıldı. BESAŞ'ın hem fiyat denetimini sağlamada hem de kaliteli ve güvenli gıdanın sunumunda öncülük yapacağını söyleyen Başkan Bozbey, "Önümüzdeki süreçte BESAŞ'ın büyüdüğünü ve farklı alanlarda hizmet ettiğini göreceğiz. BESAŞ, rahmetli Mustafa Eroğlu döneminde kuruldu. Bir Mustafa da bunu yükseltecek" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin üçüncü büyük ekmek fabrikası olan BESAŞ aracılığıyla Bursa'daki tüm vatandaşlara ulaşabilmek ve kaliteli ürünlerini uygun fiyata sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'da 500'e yakın bayi ile hizmet veren BESAŞ, unlu mamullerin yanında süt ürünlerini de aynı kalite ve özveri ile üreterek vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyor. Tüm vatandaşların BESAŞ ürünlerine kolayca ulaşabilmesini amaçlayan BESAŞ, Fabrika Satış Mağazası'nın ilkini Gemlik'te açtı. Açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, BESAŞ Genel Müdürü İbrahim Alpay Demirtaş, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"BESAŞ öncülük yapacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gemlik'in güvenilir ve uygun fiyatlı gıdaya daha kolay ulaşabilmesi, üreticilerin de adil bir şekilde emeklerinin karşılığını alması için projeler ürettiklerini söyledi. Üretici kazanırken vatandaşın da güvenli gıdayı rahatlıkla ucuza tüketmesini istediklerini belirten Başkan Bozbey, "BESAŞ Fabrika Satış Mağazamızın açılışında emeği geçenleri kutluyorum. BESAŞ'ın hem fiyat denetimini sağlama hem de kaliteli ve güvenli gıdanın sunumunda öncülük yapma amacı var. Geliri düşük vatandaşlarımızın olduğu bölgelerde bu hizmeti sunabilmeyi hedefliyor. Bu anlamda yoğun bir proje çalışması sürüyor. Önümüzdeki süreçte BESAŞ'ın büyüdüğünü ve farklı alanlarda hizmet ettiğini göreceğiz. BESAŞ, rahmetli Mustafa Eroğlu döneminde kuruldu. Bir Mustafa da bunu yükseltecek" diye konuştu.

"Halkın derdine derman olacak projeleri yaşama geçiriyoruz"

Temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmanın, her bireyin en temel haklarından olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların alım gücünün, gün geçtikçe düştüğünü dile getirdi. Özellikle emeklilerin, asgari ücretle çalışanların, çiftçilerin her gün hayat pahalılığıyla mücadele etmek zorunda kaldığını anlatan Başkan Bozbey, "Bu darboğazda, vatandaşlarımıza bir nebze olsun nefes aldırabilmek için biz yerel yöneticilere, her zamankinden daha fazla sorumluluk düşüyor. Birileri 'Ne yapıyorsunuz' dese de 7 Nisan'dan beri yaptıklarımızı değerlendirin. Halkın öncelikli sorunlarını tespit edip, halkın derdine derman olacak projeleri bir bir devam ettiriyoruz ve yaşama geçiriyoruz. Yerel yöneticiler olarak sorumluluğumuz vatandaşa nefes aldırmaktır. Hem belediyemiz hem de bağlı kuruluşlarımızla gerçekleştireceğimiz çalışmalarla bu zorlu yolları birlikte aşacağız. Var olan projeleri hayata geçirerek, yeni projelerle de halkımıza hizmet etmek bizim için onurdur" dedi.

BESAŞ'ta tanzim satışı dönemi

Üreticilerin girdi maliyetinin sürekli arttığını hatırlatan Başkan Bozbey, pazarlama süreçlerinde ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi. Bu yıl, bu sıkıntıları Bursa'da gördüklerini belirten Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ve destek alımları yaptıklarını anlattı. Bin bir zahmetle üretilen mahsullerin toprakta kalmasına seyirci kalmadıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "BESAŞ aracılığıyla siyez buğdayı alımlarını yaptık. Önümüzdeki yıl çiftçimize 'ne kadar ekerseniz, hepsini alacağız' dedik. Karakılçık buğdayı üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Kadın kalkınma kooperatiflerimiz başta olmak üzere yerel üreticilerimizden temin ettiğimiz 200'ün üzerindeki temel gıda ürününü Bursa halkıyla buluşturuyoruz. BESAŞ aracılığıyla emekli vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz için ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyoruz. BESAŞ aracılığıyla 45 bin civarındaki birinci sınıf öğrencimize her gün süt dağıtacağız. BESAŞ satış noktalarımızın bulunmadığı bölgelere de bayilikler vereceğiz. Ürün çeşitliliğimizi de artırarak halkımıza yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz. Tanzim satışı hedefleyen bir yolculuğa da başladık. Hem üreticimizin hem tüketicimizin yüzünün gülmesi bu sayede sağlanmış olacak. Mağazamız, Gemlik halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, verimli toprakların değerlendirilmesinin ve vatandaşa güvenilir gıda ulaştırılmasının önemine değinerek, BESAŞ mağazasının Gemlik'te açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey başta olmak üzere belediye başkanlarının halka dokunan konularda ellerinden geleni yaptığını belirterek, BESAŞ'ın Gemlik'e hayırlı olmasını diledi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ucuz ve kaliteli gıdanın halka ulaştırılması için önemli bir adımın atıldığını ifade etti. BESAŞ yönetimine teşekkür eden Deviren, göreve geldikleri günden bu yana Gemlik'in öncelikli sorunlarına odaklandıklarını, halkın derdiyle dertlendiklerini dile getirdi. Bu dertlere merhem olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür eden Deviren, mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Hamidiye Mahalle Muhtarı Mehmet Çiçek, Gemlik'e ve mahallelerine BESAŞ mağazasını kazandıran herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle BESAŞ Fabrika Satış Mağazası hizmete açıldı. Mağazayı gezerek satışa sunulan ürünler hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, vatandaşlarla da sohbet ederek onları dinledi. - BURSA