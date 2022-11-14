Hatay'da bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı! Yaşananlar sonrası, "Köpekleri toplayın" diyerek belediyeye sitem etti - Son Dakika
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Hatay'da bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı! Yaşananlar sonrası, "Köpekleri toplayın" diyerek belediyeye sitem etti

14.11.2022 21:56

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Refik Sahillioğulları adlı vatandaş da köpek saldırısı nedeniyle kolundan yaralandı. Sahillioğulları, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'a seslenerek başıboş köpeklerin toplatılması çağrısında bulundu.

Türkiye genelinde başıboş köpek sorunu devam ediyor. Başıboş köpekler nedeniyle hemen hemen her gün bir ilimizden kaza ya da saldırı haberi gelirken, son olarak Bitlis'te 1 çocuğun kuduz nedeniyle hayatını kaybetmesi yürekleri yaktı.

SON KORKUTUCU MANZARA HATAY'DAN

Başıboş köpeklere ilişkin son korkutucu manzara ise Hatay'dan geldi. Samandağ ilçesinde sokaklarda gezen yüzlerce başıboş köpek, vatandaşları canından bezdirdi.

Bitlis'ten sonra bir ilimizde daha aynı manzara! İlçeyi başıboş köpekler işgal etti

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Köpeklerin saldırısı sonucu da Refik Sahillioğluları adlı vatandaş ağır şekilde yaralandı. Sahillioğulları, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'a seslenerek köpeklerin toplatılması çağrısında bulundu.

Bitlis'ten sonra bir ilimizde daha aynı manzara! İlçeyi başıboş köpekler işgal etti
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İskenderun, Samandağ, Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hatay'da bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı! Yaşananlar sonrası, 'Köpekleri toplayın' diyerek belediyeye sitem etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı! Yaşananlar sonrası, "Köpekleri toplayın" diyerek belediyeye sitem etti - Son Dakika
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