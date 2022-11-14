Türkiye genelinde başıboş köpek sorunu devam ediyor. Başıboş köpekler nedeniyle hemen hemen her gün bir ilimizden kaza ya da saldırı haberi gelirken, son olarak Bitlis'te 1 çocuğun kuduz nedeniyle hayatını kaybetmesi yürekleri yaktı.
Başıboş köpeklere ilişkin son korkutucu manzara ise Hatay'dan geldi. Samandağ ilçesinde sokaklarda gezen yüzlerce başıboş köpek, vatandaşları canından bezdirdi.
Köpeklerin saldırısı sonucu da Refik Sahillioğluları adlı vatandaş ağır şekilde yaralandı. Sahillioğulları, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'a seslenerek köpeklerin toplatılması çağrısında bulundu.
Son Dakika › Yerel › Hatay'da bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı! Yaşananlar sonrası, 'Köpekleri toplayın' diyerek belediyeye sitem etti - Son Dakika