Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Ulu Cami 2026'da Açılacak - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Ulu Cami 2026'da Açılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Ulu Cami 2026\'da Açılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Hatay'ın Defne ilçesinde halka yaptığı açıklamada, Hatay Ulu Cami'nin inşaatının haziran 2026'da tamamlanacağını duyurdu. Bozbey, deprem sonrası halkla bir araya gelerek sorunları dinledi ve inşaat sürecinin ciddiyetle yürütüldüğünü vurguladı.

07.10.2024 13:07  Güncelleme: 13:11
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay'ın Defne ilçesine giderek halk buluşmasına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Ulu Cami'yi haziran 2026'da bitirip, inşallah hep beraber orada cuma namazı kılınacak hale getireceğiz. Bu da Hatay halkına sözümüz olsun" dedi.

6 Şubat depremlerinin hemen ardından Hatay'ın Defne ilçesinde 20 gün kalan ve afet sonrasını Hatay halkıyla birlikte yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Defne ilçesini tekrar ziyaret ederek deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik ve genel sekreter yardımcılarıyla birlikte Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün'ü ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, sahada çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Hatay'daki 'Bursa- Kütahya Konteyner Kenti'ni de ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, vatandaşların sorunlarını dinleyerek konteyner kentte incelemelerde bulundu. Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Hatay'ın Defne ilçesindeki halk buluşmasına katılan Başkan Mustafa Bozbey, Hatay Ulu Cami ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Söz bizimdir, yerine getirilecektir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, depremde evlerin, iş yerlerin ve ibadethanelerin yıkıldığını hatırlattı. 'Tüm dinlerin ibadethanelerine devlet sahip çıkmalı' diyen Genel Başkan Özgür Özel, "Bu sırada önemli dayanışma adımları atıldı. Örneğin Hatay'ın Ulu Cami'sini, Bursa Büyükşehir Belediyesi biz yaparız' dediler. Vallahi gayet memnun olduk. Sonra seçim oldu ve milletin takdiriyle Bursa'yı biz kazandık. Mustafa Bozbey geldiğinde, Ulu Cami projesini gördü, inceledi. 2023 Eylül ayında bunun ihalesini yapmışlar. Bir müteahhitte vermişler ancak başkanıma gelene kadar çivi çakmamışlar. Başkanım inceledi ve ardından bugüne kadar geçen süreyle ilgili çalışmayı yaptı. Sorun şu ki burada 'Efendim AK Parti'de iken Ulu Cami yapılıyordu, CHP'de iken yapılmıyor' diyenlere inat biz her şeyi yapmışız. Müteahhitte bir lira borcumuz yok. Ancak bilim kurulu projeyi imzalamamış. Önce sözünü verdiler, sonra inkar ettiler ama bugün bütün belgelerle ortaya çıktı. Ulu Cami örneğinde ve Hatay'a verdiğimiz tüm sözlerde açıkça söylüyoruz ki sözü Hatay'a kim verirse versin, söz bizimdir, yerine getirilecektir" dedi.

"Hatay halkına sözümüz olsun"

Daha sonra Başkan Mustafa Bozbey'i yanına davet eden Genel Başkan Özgür Özel, "Sayın Başkan, Ulu Cami'nin ne zaman minaresinden ezan okunacak ve açılışında birlikte Cuma namazı kılacağız?" diye sordu. Başkan Bozbey, "Sevgili Genel Başkanım sizin de direktiflerinizle biz Ulu Cami'yi haziran 2026'da bitirip, inşallah hep beraber orada cuma namazı kılınacak hale getireceğiz. Bu da Hatay halkına sözümüz olsun." dedi.

"Öncelikli projeler arasına alarak çalışmaları ciddiyetle yürüttük"

Konuyla ilgili ayrıca açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Bozbey, çalışmaları ciddiyetle yürüttüklerini belirtti. Ulu Cami inşaatı ile ilgili kesinlikle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden kaynaklı bir gecikme yaşanmadığını dile getiren Başkan Bozbey, onay sürecinin tamamlanması halinde Ulu Cami'nin inşaatına başlayacaklarını dile getirdi. Süreç boyunca dini ve manevi değerleri kullanılarak yaşanan acılar üzerinden kendilerine ithamlarda bulunulmasının, konunun kötü niyetli bir şekilde propaganda aracı olarak kullanılmasının, bunun da siyasi hesaplarla yürütülmesinin etik, ahlaki ve insani olmadığını söyleyen Başkan Bozbey, "Bizler, 6 Şubat depremlerinin ardından 'siyaseti bir kenara bırakalım, birlikte çalışalım, yaralarımızı beraber saralım' dedik. Ancak bugün karşılaştığımız manzara, birlikte çalışma kültüründen oldukça uzak. Göreve geldiğimizden bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm çalışmalarımızı eksiksiz yürüttük. Burada yaralar hala tazeyken böyle bir gündem oluşturulduğu için derin bir üzüntü duyduğumu Hatay halkına ifade etmek istiyorum. Halkımız bu acı günleri yaşarken de yanlarındaydım, şimdi de yanlarındayım. Daima da yanlarında olmaya devam edeceğim. Hataylılar hiç merak etmesin. Bursa'mız daima sizlerin yanında olacak. Belediyemiz sizin de belediyenizdir ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracak, zorlukları dayanışmayla atlatacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: Ulu Cami 2026'da Açılacak - Son Dakika

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