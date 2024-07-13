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Bursa'da artık denizden de ulaşım var

Bursa'da körfez seferleri başladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte yıllardır konuşulmasına rağmen hayata geçirilemeyen şehir içi deniz ulaşımını, 'Körfez Seferleri'ni Mudanya'dan başlatarak hayata geçirdi. Bursa'nın denizle iç içe yaşayan en güzel kentlerden birisi olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bu seferleri hayal etmiştik. Şimdi gerçeğe dönüştü. Bugün seferler ücretsiz yapılacak. Bursalıların körfez seferlerine sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

Deniz ve göllere toplam 277 kilometre kıyısı bulunan Bursa'nın sahil kenti özelliğini öne çıkartmak ve turizmden hak ettiği payı almasını sağlamak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım vizyonunu ortaya koyarak önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yıllardır konuşulmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen şehir içi deniz ulaşımı, 'Körfez Seferleri' projesiyle hayata geçirildi. BURULAŞ tarafından Mudanya-Tirilye ve Mudanya-Gemlik-Kumla arasında yapılacak seferlerle, vatandaşlar hem denizin keyfini çıkartarak hem de zamandan tasarruf ederek seyahat edebilecek. 458 kişi kapasiteli modern teknelerle yapılacak deniz ulaşımı, her hafta Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek.

Mudanya BUDO İskelesi'nde düzenlenen açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Büyükşehir Belediye bürokratları, meclis üyeleri, esnaf teşkilatlarının üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Hayal ettiğimiz gün geldi çattı"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önemli bir eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 2019'da bu konuyu gündeme getirdiklerini, seçim sürecinde kıyılarda yaptıkları ziyaretlerde körfez seferleri için çok fazla talep aldıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Nasip oldu. O da bugünmüş. Vatandaşın seyahat etmesinin yanında her iki ilçede de ekonomik anlamda hareketlilik olacağına, esnafın da bu projeyle yüzünün güleceğine inanıyorum. Bursa doğal güzelliklerinin yanı sıra denizle iç içe yaşayan en güzel kentlerden birisidir. Bugün bu heyecanı hep birlikte yaşamının mutluluğunu yaşıyorum. Bu seferleri hayal etmiştik. Hayal ettiğimiz gün geldi çattı ve gerçeğe dönüştü" diye konuştu.

"Bu kıyılar Marmara'nın incisidir"

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanabilir, daha huzurlu, daha güvenli ve daha dirençli bir şehir sunmanın sözünü verdiklerini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, bunu gerçekleştirmeye devam ettiklerini anlattı. Sahil ilçelerinde gezerken vatandaşların sürekli 'Biz niye İstanbul'daki gibi deniz ulaşımıyla karşıdan karşıya geçemiyoruz' dediğini hatırlatan Başkan Bozbey, "Planımızda Mudanya'dan Karacabey de var ama onu değerlendireceğiz. Mesafe açısından bir sorunumuz var. Aslında kıyılarımız ne kadar, maalesef bilmeyen kentlerden birisiyiz. 155 kilometre denize kıyımız var. Yaklaşık 170 kilometreye yakın da göl kıyılarımız var. Bugün Bursalılara 'Karacabey'in denize kıyısı var mı?' diye sorsak birçoğu 'Yoktur' der. Ama Karacabey'in çok önemli bir uzunlukta denize kıyısı var. Doğal güzellikleri açısından cennet gibi bir kentte yaşıyoruz. Tarihi var, kültürü var. Çocukluğumuzun, gençliğimiz geçtiği, yüzmeyi öğrendiğimiz, kıyısında derin sohbetler yaptığımız, zaman zaman denizle de konuştuğumuz bu kıyılar Marmara'nın incisidir" dedi.

"Bugün seferler ücretsiz yapılacak"

Bursalıları denizimizin mavisiyle, doğanın yeşiliyle kucaklaştıracak olan Körfez Seferleri'yle hem yerli hem de yabancı turistleri bu bölgelerde ağırlayacaklarını anlatan Başkan Bozbey, gelen misafirlerin kentin farklı yönlerini Bursalılarla birlikte tanıyacağını söyledi. Yakın zamanda Geçit ile Mudanya arasındaki metrobüs seferlerini de hayata geçirmeyi planladıklarını açıklayan Başkan Bozbey, "Metrobüs seferleriyle körfez içi seferler çok daha anlamlı olacaktır. Çok daha fazla misafirin buraya gelmesi sağlanacak. Bu seferleri 458 kişi kapasiteli, modern ve konforlu yolcu teknemizle yapacağız. Bursa, Mudanya ve Gemlik halkının uzun zamandır beklediği bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. İlk seferimizi törenin hemen ardından başlatıyoruz. Mudanya İskelesi'nden kalkacak olan teknemizle, tüm Bursalılara güzel bir körfez yolculuğu yaptıracağız. İlk seferde bizler de duygulanacağız. Körfez seferlerimizi, öncelikli olarak Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri düzenleyeceğiz. Hemşerilerimizin talepleriyle birlikte yaz ayları boyunca her güne çıkartmayı hedefliyoruz. Mudanya, Gemlik ve Bursa halkının körfez seferlerine sahip çıkmasını istiyoruz. Böylece sefer günlerini ve saatlerini arttırarak hizmeti sürdürmek istiyoruz. Bugün seferler ücretsiz yapılacak. Körfez seferlerimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her vatandaşın bu güzelliklerden eşit şekilde faydalanması için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Bozbey, sosyal demokrat belediyecilik anlayışlarının bir yansıması olan bu projeyi huzur, mutluluk ve gülümseme dolu bir Bursa için atılmış adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bozbey, en iyi hizmeti vererek Bursa'nın farklılığını ortaya koyacaklarını ve hep birlikte gülümseyeceklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa'yı yeniden inşa etmek üzere yola çıktıklarını, Bursalıların mutlu ve huzurlu olacakları bir kenti ilmek ilmek örmeye başladıklarını söyledi. Başkan Mustafa Bozbey'in hayallerinin ve projelerinin bu kenti yeniden inşa edeceğini belirten Yeşiltaş, körfez seferlerinin kente hayırlı olmasını diledi.

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'nın büyük oranda deniz kıyısı bulunmasına rağmen denizin güzelliklerinden faydalanamadığını dile getirdi. Körfez seferlerini çok değerli bulduğunu ve kısa sürede hayata geçirilmesinin anlamlı olduğunu anlatan Kayışoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, kentin en önemli değerlerinden olan denizi keşfetmenin, denizden Bursa'ya bakmanın fırsatını sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibine teşekkür etti. Körfez seferlerinin Bursa'ya değer katacağını anlatan Öztürk, denizin rüzgarıyla, güneşin sarısıyla buluşturacak projenin hayırlı olmasını diledi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kente sahip çıkma düsturuyla yola çıktıklarını, körfez seferlerini bu açıdan çok önemsediğini söyledi. Hem geleceğe hem de ilçeler arasındaki ilişkilere değer katacağını anlatan Dalgıç, emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibine teşekkür etti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu hizmetin hayata geçirilmesinin Gemlikliler için büyük anlam taşıdığını belirtti. Bu projeyi desteklediklerini ve değer verdiklerini anlatan Deviren, projenin hayırlı olmasını diledi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, körfez ulaşımını önemsediklerini, seferlerin sahile 40 kilometre kıyısı bulunan Karacabey'e ulaşmasını arzuladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri, açılış pastasını ve açılış kurdelesini kestikten sonra körfez seferlerini başlatan gemiye geçti. Kaptan şapkasını takarak Kaptan Köşkü'ne geçen Başkan Mustafa Bozbey, gemi sirenine basarak körfez seferlerinin ilk turunu başlatmış oldu.