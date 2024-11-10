Bursa'da Atatürk Heykeli Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da Atatürk Heykeli Açıldı

Bursa\'da Atatürk Heykeli Açıldı

Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümünde Bursa Kent Meydanı'nda heykel törenle açıldı.

10.11.2024 15:24
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BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatmak için kente kazandırılan 'Atatürk Heykeli', ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Kent Meydanı'nda törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yıllardır burası 'Kent Meydanı' olarak anılıyor, ancak Ata'mızın izinin olmadığı bir alandı. Bu heykeli buraya koymamızın ana amacı, bu bölgede Ata'mızın izinin olmasını sağlamaktı. Kent Meydanı'nda Ata'mızın izi olacak. Bu anlamda, bu meydanda yükselen heykel, duruşumuzun ve kararlılığımızın da bir simgesidir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Osmangazi ilçesinde bulunan Kent Meydanı'na kazandırılan 'Atatürk Heykeli', törenle açıldı. Heykeltıraş Rıdvan Sevim tarafından, kademeli teknik kullanılarak, çelikten yapılan heykelin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Mustafa Bozbey, "Bugün burada, kalbimizin en derininde yaşattığımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun mirasını yaşatmak adına bir aradayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ata'mızı, cumhuriyetin değerlerine ve onun bizlere miras bıraktığı aydınlık yolda kararlılıkla yürüyen herkesle birlikte anıyor, ona olan bağlılığımızı bir kez daha dile getiriyoruz" dedi.

'KENT MEYDANI ATA'MIZIN İZİNİN OLMADIĞI BİR ALANDI'

Heykel hakkında da bilgi veren Bozbey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Atatürk Heykeli, çelik sanatçısı ve heykeltıraş Rıdvan Sevim ve ekibi tarafından, kademeli teknikle çelikten yapılmıştır. Ata'mızın mirasına olan sadakatimizin kalıcı bir sembolü olarak, Kent Meydanı'nda yükseliyor. Yıllardır burası 'Kent Meydanı' olarak anılıyor, ancak Ata'mızın izinin olmadığı bir alandı. Bu heykeli buraya koymamızın ana amacı, bu bölgede Ata'mızın izinin olmasını sağlamaktı. Kent Meydanı'nda Ata'mızın izi olacak. Bu anlamda, bu meydanda yükselen heykel, duruşumuzun ve kararlılığımızın da bir simgesidir. Bursa olarak sanata, sanatçıya ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Atatürk'ün sanat ve sanatçının toplumdaki önemini vurgularken söylediği şu sözleri her zaman aklımızda tutmalıyız, 'Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata malik olamaz' demiştir. O, halkı özde gür, kültürde zengin, sanatta yaratıcı bir millet olarak görmek istemiştir. Bizim de sanat ve sanatçıya karşı beslediğimiz saygı, aslında çağdaş ve aydınlık bir toplum olma yolundaki ilerleyişimizin ifadesidir. Onun gösterdiği yoldan, sanatsal ifade biçimlerini desteklemenin ve sanatçılarımıza sahip çıkmanın geleceğimizi aydınlatmanın en güçlü yolu olduğunu biliyoruz. Aydınlık yarınlarımız için kültürel zenginliklerimize sahip çıkmak, sanatı ve sanatçıyı kucaklamak en değerli görevimizdir."

'HER GÜN BURADAN GEÇERKEN ATA'MIZIN SİZE OLAN GÜVENİNİ HATIRLAYIN'

İlerlemenin ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileriyle mümkün olabileceğini vurgulayan Mustafa Bozbey, "Ata'mızın 86'ncı ölüm yıl dönümünde burada bize düşen, onun çizdiği yolda, halkımızın alın terini, emeğini, yaratıcılığını savunmak, karanlık ne kadar koyulaşsa da güneşe doğru yürümeye devam etmektir. Çünkü Atatürk, yüzü aydınlığa dönük bir halkın özgürlük destanıdır. O bilirdi ki bir halkın özgürlüğü, düşleri ve idealleriyle de örülüdür. Onun ardından yürümek, omuz omuza kardeşçe, sanata ve bilime tutunarak yükselmek demektir. Ata'mız, gençleri bu ülkenin umudu olarak görüyordu. Her gün buradan geçerken, Ata'mızın size olan güvenini hatırlayın. Bursa'mızı güçlü bir cumhuriyet kenti yapma yolunda adımlar atarken, en büyük gücümüz, sizlerin azmi ve kararlılığı olacaktır. Unutmayın ki sizden, bu yolda daima ileriye, aydınlığa yürüyen birer meşale olmanız bekleniyor. Bugün burada, bu meydanda hep birlikte ona bir kez daha söz verelim. Halkımız için, özgürlüğümüz için, sanat için, ilim için, onun izinde dimdik ayakta kalarak, cumhuriyetin değerlerini yükselteceğiz. Ata'mızın izinde umut dolu yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Atatürk Heykeli Açıldı - Son Dakika

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