Bursa'da B Kafe'nin 9'uncu Şubesi Açıldı

07.08.2025 10:36  Güncelleme: 10:38
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, B Kafe'nin Emek Mahallesi'ndeki 9'uncu şubesinin açılışında, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın keyifli vakit geçirmesi için bu mekanların önemli olduğunu vurguladı.

B Kafe'nin Emek Mahallesi'ndeki 9'uncu şubesinin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçimden önce verdikleri bir sözü daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Bozbey, B Kafelerin sosyal belediyecilik anlayışı ile mahallerde yaygınlaştırılarak mahalle kültürünün yeniden canlanmasına öncülük edeceğini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'kalite, lezzet, gülümseten hizmet' anlayışıyla yola çıkan Burfaş B Kafe'lerin 9'uncu şubesini Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ne kazandırdı. 150 kişilik ferah açık alanı, 30 kişilik konforlu kapalı bölümüyle B Kafe, her mevsim konuklarına keyifli bir ortam sunacak.

"Çamlık alanları koruyacağız"

Açılış töreninde konuşan Marmara Belediyeler ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Emek'in kendisinde farklı bir hikayesi olduğunu söyledi. Rahmetli Yakup Aktaş'ın bu mekanları koruduğunu ve bugünlere gelmesini sağladığını belirten Başkan Bozbey, bu alanları korumanın yanında insanlara faydalı mekanlar haline getirmek istediklerini ifade etti. Seçimden önce Çamlık'a sahip çıkma sözü verdiklerini ve bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Bozbey, "Burada Osmangazi Belediyesi ile birlikte yapacağımız işler var. Emek'teki Çamlık alanları gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak için koruyacağız. İnsanların en iyi şekilde kullanabileceği hale de getireceğiz. İlaveler olacak ama eksikler olmayacak. Bölge halkımızın önerilerini bizlere iletmesini istiyoruz. Emek Mahallesi'ndeki gençlerimizin yoğun bir şekilde B Kafe talebi olmuştu. Kadınların, çocukların, gençlerin talebi bizim için son derece önemli ve kıymetlidir. Bunun üzerine burada B Kafe açma kararını verdikten sonra hemen faaliyete başladık" dedi.

"Yeni şubeler açmaya devam edeceğiz"

B Kafeleri sadece birer kafe olarak görmediklerini, halkın keyifle vakit geçireceği ve sosyal ilişkilerini geliştirebileceği alanlar olarak gördüklerini belirten Başkan Bozbey, açılışı yapılan Emek Çamlık B Kafe'nin kent genelinde hizmet veren 9. şube olduğunu dile getirdi. Yeni açılan kafeyi Emek halkına emanet ettiklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Amacımız en makul fiyatlarla halkımıza ikramlarımızı yapmak, güzel vakit geçirilmesini sağlamaktır. 'Kalite, lezzet, gülümseten hizmet' anlayışıyla Burfaş B Kafelerimiz hizmet veriyor. Kısa vadede Yıldırım ve Yenişehir ilçeleriyle kent merkezinde yeni şubeler açmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olan B Kafelerimizin amacı, hemşehrilerimize güvenli, sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı bir buluşma noktası sunmaktır" diye konuştu.

"Mahallemizin gülümseyen yüzünü birlikte yaşatacağız"

Burfaş B Kafe ve Kent Lokantaları'nı açarken esnafı da düşündüklerini vurgulayan Başkan Bozbey, esnafın zarar görmemesi için büyük özen gösterdiklerini söyledi. Sosyal alan ihtiyacı olan mahalleleri öncelikli hale getirdiklerini belirten Başkan Bozbey, "Bursamızın dört bir yanında B kafelerimize yoğun bir talep var. Vatandaşlarımızın, gençlerimizin kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı hizmete ulaşabilmesi için planlı, dengeli ve dikkatli adımlar atıyoruz. Her adım, yalnızca bir işletme açmak değil; aynı zamanda mahallemizin sosyal yaşamına değer katmak, gençlerimize güvenli bir buluşma noktası sunmak ve komşuluk bağlarımızı güçlendirmektir. Emek'te hizmete açtığımız bu güzel mekan da adı gibi emeğin, birlikteliğin ve dayanışmanın sıcaklığını, samimiyetini hissettirecek. B Kafelerle mahalle kültürünü yaşatıyoruz. Burada birlikte hatıralar biriktirecek, mahallemizin gülümseyen yüzünü hep birlikte hissedeceğiz. Diliyorum ki Emek Çamlık B Kafemiz, kent kültürünü yaşatan, hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirdiği bir adres olsun. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çamlık bölgesinde Olgun Gençlik Merkezi (OGM) için çalışma yapılacağını açıklayan Başkan Bozbey, "Olgun gençlerimizin sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerini yürüteceği alanlar oluşturacağız. Bu bölgede onu planlıyoruz. Olgun gençlerimizin bir araya gelerek güzel mekanlarda birlikte vakit geçirmesini istiyoruz. İnsanımızın hizmetindeyiz. İnsanımızın derdini dert edinen bir anlayıştayız" ifadelerini kullandı.

Mahallelerine tesisi kazandıran Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür eden Emek Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Naci Özbay, Başkan Bozbey için yazdığı şiiri de okuyarak günün anısına plaket takdim etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, protokol üyeleri ile birlikte barista önlüklerini giyerek vatandaşlara kahve ikramında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa'da B Kafe'nin 9'uncu Şubesi Açıldı
