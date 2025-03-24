Bursa\'nın 2030 Vizyonu İçin Hedefler Belirlendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının ortak aklıyla sanayi ve ticarete güç katan birbirinden önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "2030 vizyonumuz doğrultusunda yeni hedeflerimize 57 bin üyemizden aldığımız destek ve güçle hep birlikte ulaşacağız." dedi.

BTSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, iş dünyasının yaşam boyu eğitim merkezi Bursa Business School'da meclis üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İbrahim Burkay, küresel ticaretteki köklü bir değişim ve dönüşüm sürecinin başladığını belirterek, "Dünyadaki değişim, 19. yüzyıldaki sanayi devrimi gibi önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Bugün ekonomi ve sanayi alanında bağımsızlık, her zamankinden daha önemli." dedi. Türkiye'nin başta savunma sanayi, uzay ve havacılık alanlarında olmak üzere son 20 yılda büyük hamle gerçekleştirdiğini belirten İbrahim Burkay, "İşte bu hamleler gerçekleştirilirken Türkiye'nin dönüştürücü ve en büyük itici gücü de Bursa'mız oldu. Bursa, Türkiye'nin ekonomik yapısında her zaman ilk beşte yer aldı ve büyük bir üretim merkezi olarak ön plana çıktı. Hem tarihi mirası hem de modern girişimcilik anlayışıyla, Bursa, Türkiye'nin ekonomik dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Hayal gibi görünen projeleri gerçekleştirdik"

Başkan Burkay, 2013 yılında 16 stratejik projeyle yola çıktıklarını, bugün makro düzeyde 60'ın üzerinde projeye imza attıklarına dikkat çekti. Bursa iş dünyasının vizyonu ve ortak aklıyla hayal gibi görünen projeleri gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan İbrahim Burkay, TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM, Model Fabrika, Mutfak Akademi ve Bursa Business School gibi projelerle yalnızca şehrin değil, Türkiye'nin ekonomik dönüşümüne yön verdiklerini söyleyerek, şunları ifade etti: "Bundan 12 yıl önce birçok kişi için hayal gibi görünen projeleri tek tek hayata geçirdik. Sanayimizin geleceğini şekillendiren TEKNOSAB, uzay ve havacılık alanında dünyada ilk 5, Avrupa'da ise ilk sırada yer alan interaktif eğitim merkezimiz GUHEM, katma değerli üretime güç veren BUTEKOM ve Model Fabrika gibi projeler bugün Bursa'nın rekabet gücünü artıran, şehir ekonomisini yeni bir lige taşıyan yatırımlar haline geldi. BUTEKOM'da teknik tekstil mükemmeliyet merkezi ile başladık, ardından kompozit ve ileri teknolojiler ile nanoteknoloji alanında mükemmeliyet merkezlerimizi hayata geçirdik. Elektrikli araçlarda mükemmeliyet merkezi bulunan tek merkez. Aslında bu projeler, 57 bin üyemizin ortak başarısı. Şimdi bu başarıları daha da ileriye taşıyacak yeni hedefler belirledik."

"Bursa Business School Türkiye'nin Davos'u"

İbrahim Burkay, "Bursa Business School, Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinden biri. BTSO olarak Türkiye'nin en büyük renovasyonlarından birini gerçekleştirdik ve bu merkezi, iş dünyasının eğitim merkezi haline getirdik. Bursa Business School'da önümüzdeki dönemde inşaattan, enerjiye, çevreden bilişime kadar ulusal ve uluslararası nitelikte 20'den fazla zirve düzenleyeceğiz. Bu zirvelerle Bursa Business School, Türkiye'nin Davos'u olma yolunda önemli bir adım atacak." diye konuştu.

"Sanayi dijital teknolojilerle buluşmalı"

Küresel ekonomide yeni bir sermaye yapısının şekillenmeye başladığına işaret eden Başkan Burkay, "Sanayileşme çok önemli, ama bunu siz bilişimle, yapay zeka ile birleştiremediğiniz takdirde bundan netice almanız artık imkansız hale gelecek. Yüksek teknolojiyle üretim yapacaksınız ama fasonculuktan kurtulamayacaksınız. İşte fasonculuktan kurtulmanın bir numaralı çıktılarından bir tanesi bu. Yapay zekanın ve dijitalleşmenin merkezde olduğu bu dönüşümü başarabilmek. Yirmi yıl önce üniversite sanayi iş birliğini konuşuyorduk. Bugün en az onun kadar önemli olan dijital dünyayla endüstriyi birleştirebilecek bir iş modeli oluşturmamız lazım. Bu iş modelini oluşturamadığımız takdirde başarılı olmamız mümkün değil." diye konuştu. Başkan Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, girişim sermayesi yatırım fonu projesi ile yeni iş modeli oluşturduklarını dile getirdi.

"Türk iş dünyasının referans eğitim merkezi BBS

strateji çalışmalarına ev sahipliği yapıyor"

Kent ekonomisinin dönüşümü için doğru iş modellerine ihtiyaç duyulduğunu belirten İbrahim Burkay, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu yeni yönetişim modellerini kurumsal ve bireysel olarak hayat geçirmek için tüm komitelerimizle çalışıyoruz. Bugün, şükürler olsun, vizyonumuzu ve projelerimizi hayata geçirebileceğimiz en modern mekanlara sahibiz. Türk iş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School da bu mekanlardan biri. Burası, strateji arama çalışmalarımıza ev sahipliği yapan bir merkez. Bu sürecin her aşamasında bizlere destek olan tüm üyelerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Bursa'nın 2030 vizyonu

Başkan Burkay, Bursa iş dünyasının ortak aklıyla sanayi ve ticarete güç katacak yeni projeleri de hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte 2030 vizyonumuzu, 57 bin üyemizden aldığımız destek ve güçle hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi. Bu kapsamda KOBİ OSB, Organize Ticaret ve Organize Konut Bölgeleri, Gıda İhtisas OSB ve Yeni Fuar Merkezi gibi projelerin hayata geçirileceğini vurgulayan Burkay, "Bu projeler, Bursa'nın sanayi ve ticaret altyapısını güçlendirirken, küresel rekabet gücümüzü de artıracak. Bursa'mızı yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli üretim, ticaret ve inovasyon merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz." dedi.

"Dönüşümün hızı artacak"

BTSO Meclis Üyesi ve aynı zamanda Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, küresel ekonomide teknoloji odaklı köklü bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığını söyledi. Söz konusu dönüşümün etkilerinin önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek düzeyde hissedileceğini söyleyen Dağlıoğlu, BTSO'nun İbrahim Burkay başkanlığında öncü projelerle iş dünyasına rehberlik ettiğini ifade ederek, "Önümüzde küresel dönüşümlerin etkisini daha derinden hissedeceğimiz bir dönem var. Dünya bu kadar hızlı değişirken Sayın Başkanımızın ve meclisimizin vizyonu ile beraber bizim de 2026-2030 dönemini çok iyi planlamamız lazım. Sayın Başkanımızın hayatından biraz daha taviz vererek, iş dünyamıza önderlik etmeye devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.

"Üretilen hizmetler çok değerli"

BTSO Meclis Üyesi ve aynı zamanda Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın da Oda'da 20 yıldan bu yana meclis üyesi olarak görev yaptığını belirterek, "Özellikle 2013 yılından bu yana üretilen hizmetler hayallerimizin çok üzerinde. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde de başarılı projeler üretmeye Oda olarak devam edeceğiz. Sayın başkanımız İbrahim Burkay liderliğinde bugüne kadar yapılan çalışmalar çok değerli. Yeni süreci de Sayın Başkanımızla birlikte çok güzel projelerle geçireceğimize inanıyorum." dedi.

"BTSO'nun iş modeli cesaretin ürünü"

Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi olarak, Bursa iş dünyasının dijital dönüşümüne katkı sağlayacak Data Center gibi stratejik bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Osman Akın, "Bu süreçte, Sayın Başkanımız projeye sahip çıktı ve güçlü desteğini sundu. Başkanımızın Lojistik Teknopark ve Data Center projeleri başta olmak üzere yeni iş modellerini hayata geçiren vizyonu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı Türkiye'de bu alanda irade ve cesaret gösteren ilk kurum haline getirdi. Bu cesur adımlar, sadece bugünü değil, Bursa'nın ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek nitelikte. Bu önemli vizyon doğrultusunda, değerli Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza şükranlarımı sunuyorum. Gemiyi doğru insanlarla yüzdürmek gerekir ve iyi bir kaptan, fırtınalı havada dahi gemiyi güvenle limana yanaştırandır." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir meydan okumaya ihtiyacımız var"

BTSO Meclis Üyesi ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Emre Yıldız da KOBİ'lerin daha fazla ihracat yapabilmesi için planlı üretim alanlarına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kentin 2030 vizyonunda ihracatta ve Türkiye ekonomisinde daha yüksek pay alabilmesi için çok kritik iki projenin bulunduğu belirten Yıldız, "Bu projelerden biri KOBİ OSB, diğeri ise yeni fuar merkezi. Dünya değişirken Bursa'nın yeni bir 'hodri meydan' demeye ihtiyacı var. Sayın Başkanımızla birlikte inşallah biz bu meydan okumayı göstereceğiz." diye konuştu.

"Birbirinden önemli projelere imza attık"

BTSO Meclis Üyesi ve aynı zamanda E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı İlker Özgüven de dijital dönüşüm konusunda iki dönemden bu yana önemli sorumluluklar üstlendiği BTSO'da İbrahim Burkay liderliğinde birbirinden önemli projelere imza attıklarını söyledi. İlker Özgüven, şunları kaydetti: " Sektörümüzün gelecek yıllarını şekillendirecek E-ticaret merkezleri, yurt dışı lojistik merkezi ve konsorsiyum yapılanması gibi nitelikli bir çok proje çalışmalarımız bulunmakta. Tüm bu yürüttüğümüz projelerimiz ile ilgili olarak bizim ciddi bir yönetim desteğine ve İbrahim Burkay başkanımızın liderliğine ve vizyonuna ihtiyacımız var."

"Kalkınma ve dönüşüm kendiliğinden gelişmiyor"

BTSO Meclis Üyesi ve AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç, kalkınma ve dönüşümün kendiliğinden gerçekleşmediğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bunun için öncelikle güçlü bir vizyon ve bu vizyonu hayata geçirecek samimi bir gayret gerekiyor. Uygun bir iklim ve ekosistem oluşturmalıyız. Sayın Başkanımızın büyük çabaları ve vizyonuyla Bursa'da birbirinden değerli projeler hayata geçirildi. Dünyadaki çevre yaklaşımları doğrultusunda ülkemizi ve sektörümüzü daha da güçlendirmek için atacağımız adımlarda, Sayın Başkanımızın liderliğinin kritik bir rol oynadığına inanıyorum. Bu doğrultuda, sektörümüze sundukları destek ve katkılar için kendisine ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum."

"Bursa Uluslararası ticarette merkez olabilir"

Meclis Üyesi Fahrettin Arabacı ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde hayata geçirilen lojistik merkez çalışmalarının Bursa'nın sanayi ve ihracat kapasitesini daha verimli hale getirdiğini söyledi. Söz konusu çalışmaların Bursa'nın uluslararası ticaretin merkezlerinden birisi haline getirme yolunda sağlam bir zemin oluşturduğunu dile getiren Fahrettin Arabacı, "Vizyoner yaklaşımıyla şehrimize değer katan Sayın Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bugün sadece bu dönemde yapılanlar değil, gelecek dönemde Bursa'nın lojistik anlamda daha ileri gitmesi için ortaya koyduğu vizyonu takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İhracat odaklı projelerle kimya sektör ihracatı katlandı"

BTSO Meclis Üyesi ve Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran, BTSO'nun ihracat odaklı çalışmalarının sektöre sağladığı katkıya vurgu yaparak şunları söyledi: "Odamızın, Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği UR-GE projeleri, yurt dışı fuar organizasyonları ve alım heyetleri, sektörlerimize büyük güç katıyor. Kimya sektörü olarak bu projeleri en iyi şekilde uyguladığımızı düşünüyorum. Bunun sonucunda, 2013 yılında 142 milyon dolar olan kimya ihracatımız, 2024 yılında 848 milyon dolara ulaştı. Bu başarının en büyük mimarı, Sayın Başkanımız İbrahim Burkay'dır. Onun liderliğinde sektörümüzü UR-GE projeleri ile dünyaya açtık ve önemli bir ivme yakaladık. Önümüzdeki dönemde de Sayın Başkanımızın vizyonuna ve desteğine büyük ihtiyaç duyuyoruz. İnşallah, kendisinin ortaya koyduğu güçlü vizyon sayesinde ihracatta yakaladığımız bu başarıyı sürdürecek ve daha da ileriye taşıyacağız."

"Otomotiv sektörünün dönüşümünde BTSO'nun gücü"

BTSO Meclis Üyesi ve Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren ise otomotiv sektörünün dönüşüm sürecinde merkezde yer aldığını belirterek şunları söyledi: "BTSO'nun projelere verdiği destek, sektörümüz açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'de ilklerden biri olan ve AB fonları ile hayata geçirilen Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi başta olmak üzere, sektörümüz adına başlattığımız tüm projeleri, Sayın Başkanımızın liderliğinde 2030 hedeflerimize ulaşarak başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda, sektörümüz ve şahsım adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum." - BURSA