Büyükşehir\'in yeni yatırımlarının açılışını Bilal Erdoğan yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin üç önemli yatırımı daha Dünya ETNOSPOR Konfederasyonu Genel Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde inşa edilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı Bilgi Evi, Necati Güllülü Parkı ve Halk Pazarı Yunusemre - 2 Şubesi düzenlenen toplu açılış töreniyle kapılarını semt sakinlerine açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, törende yaptığı konuşmada, "Erzurum Teknik Üniversitemizin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, daha önce ilimizde hem Belediye Başkanlığı hem de Milletvekilliği yapmış kıymetli büyüğümüz Necati Güllülü'nün adını verdiğimiz parkımız ve halk pazarımızın 6'ncı şubesi, kadim şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz de, yaptıkları konuşmalarda Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım seferberliğinin artarak devam ettiğini belirterek, Başkan Mehmet Sekmen'i tebrik etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da, "AK Parti'mize kuruluşundan bugüne kadar Erzurum şehrimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Davamıza her daim en güçlü desteği vermiştir. Onun için biz aziz şehrimize ve halkımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Biz hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de partimizin her daim arkasında olan değerli hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Erzurum'a hizmet etmek bizim için şereftir"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin kıymetli evladı, ilim, irfan, gençlik ve kültür hizmetlerinde önde gelen, saygıdeğer Sayın Bilal Erdoğan Bey bugün aramızda Kendisi, yıllardır hem ülkemizin gençleri için hem de medeniyet değerlerimizin yaşatılması için büyük emekler vermektedir. Allah ondan razı olsun. Sayın Bilal Erdoğan Bey'in şehrimize olan sevgisini biliyoruz. Gençlik projelerimize, kültür ve spor yatırımlarımıza verdiği destekleri biliyoruz. Bugün de bu açılış vesilesiyle, Erzurum'un üreticisine, esnafına, hemşehrilerimize selam getirmiştir. Bizler de buradan, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli ailelerine en derin muhabbetlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz" şeklinde konuştu. "Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri dedik ki: 'Erzurum'a hizmet bizim için şereftir.' O günden bu yana ne dediysek yaptık, ne söz verdiysek yerine getirdik. Çünkü biz laf üretmedik, eser ürettik. Bizim siyasetimiz vitrin siyaseti değil, gönül siyasetidir" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Bugün açılışını yaptığımız Halk Pazarı Yunusemre 2. Şubemiz yalnızca alışveriş yapılan bir alan değil Burada üretici kazanacak, tüketici kazanacak, esnaf kazanacak. Çiftçimizin tarlasında yetiştirdiği ürün, aracı olmadan vatandaşımıza ulaşacak. Burada helal kazanç var, burada güven var, burada kardeşlik var. Mahalle kültürü yeniden canlanacak, komşuluk ilişkileri güçlenecek, sofralara bereket dolacak. Halk Pazarımızla birlikte bugün iki önemli projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlardan diğeri de şehrimizin kıymetli siyasetçilerinden, Erzurum Belediye Başkanlığı yapmış, 4 yıl önce rahmeti rahmana kavuşan, gönüllerimizde müstesna bir yeri olan merhum Necati Güllülü ağabeyimizin adını yaşatacağımız Necati Güllülü Parkı'dır. Bu park, hemşehrilerimizin nefes alacağı, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, ailelerimizin huzur içinde vakit geçireceği bir yaşam alanı olacak. Böylece, hizmetleri ve hatıralarıyla hafızamızda yer eden Necati Güllülü ağabeyimizin ismini, gelecek nesillere aktarmış olacağız. Bu vesileyle bir kez daha kıymetli ağabeyimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bir diğer projemiz ise ilim ve irfan yolunda Erzurum'a büyük hizmetleri olmuş, Erzurum Teknik Üniversitemizin Kurucu Rektörü, değerli ağabeyimiz merhum Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın adını taşıyan Prof. Dr. Muammer Yaylalı Bilgi Evidir. Bu bilgi evi, gençlerimizin ders çalışabileceği, araştırma yapabileceği, kitaplarla ve teknolojiyle buluşabileceği modern bir eğitim yuvası olacak. Bizim amacımız, şehrimizin evlatlarını çağın gereklerine uygun şekilde donatmak, onları bilgiyle, kültürle, ahlakla yetiştirmektir. Bu iki eser, yalnızca beton ve tuğladan ibaret değildir; içinde vefa, hatıra, bilgi ve gelecek vardır. Erzurum'a hizmet yolculuğumuzda, her yaş grubuna dokunan, her hemşehrimizin gönlüne hitap eden projeler üretmeye devam edeceğiz."

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de, "Bugün Büyükşehir Belediyemizin faaliyete geçirmiş olduğu halk pazarlarının altıncısının açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız ve Dadaşlarla beraber olmaktan dolayı son derece mutlu ve bahtiyarız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" kaydını düştü.

Bilal Erdoğan'dan Başkan Sekmen'e övgü

Dünya ETNOSPOR Konfederasyonu Genel Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i kentte hayat bulan yatırımlardan dolayı tebrik etti. Erdoğan, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'i 1990'lardan beri tanıyorum. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın inandığı, Erzurum'a hizmet edeceğine güvendiği ve gerçekten bu güveni boşa çıkarmadan buraya gelip yıllardır hizmet veren bir Başkanımız var. Nereden nereye diyoruz. Türkiye için bu kavram Erzurum'da bunun çok güçlü bir parçası oldu maşallah. Yirmi sene önceki Erzurum nere? Bugünkü Erzurum nere Tebrik ediyorum Başkanımızı" dedi. "Bugün gençlerimizin kulağına fısıldıyorlar İşte Almanya'da, Amerika'da, şuralarda, buralarda öyle bir hayat var ki. Ekmek elden, su gölden. İşte git oralarda yaşa. Sonra gençler de buna inanıyorlar. Ondan sonra bir şekilde gitmeyi başaranlar da her ne hikmetse birkaç sene sonra geri dönmeye başlıyorlar. Zaten boşu boşuna Büyüklerimiz dememiş, bülbülü altın kafese koysan 'Ah vatanım' der. Ama bunlar oraları gördükleri zaman o kafeslerin artık altın olmadığını, paslandığını gördükleri için geri dönmek durumunda kalıyorlar" diyen Dünya ETNOSPOR Konfederasyonu Genel Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, şöyle devam etti: "İsrail soykırım yapıyor. Gazze'de çoluk çocuk öldürmekten bıkmadı. Şimdi açlığa mahküm ederek onları yeryüzünden yok etmenin mücadelesini veriyor. İşte altmış bini de geçtik. Belki altmış bin aslında seksen bin doksan bin. Daha o çöküntülerin altında kimler var onu da bilmiyoruz. Ama bugün çocuklar Bebekler Gazze'de açlıktan ölüyor. Buna dünyada başkaldıran, başından beri mücadele veren, haykıran, ses çıkaran bir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye var. Bugüne kadar bugüne kadar batı ülkelerini bu soykırımın suç ortağı olan batı ülkelerini bu konuda en çok rahatsız eden ülke hep Türkiye oldu. Her ortamda artık buna son verilmesiyle ilgili baskıyı yapan ülke Türkiye oldu. ve çok erken yani ekim ayında bu işleri nazaran altı ay sonra hemen hemen Türkiye İsrail'le bütün ticaretini kesti. Bugün dünyanın ülkeleri İsrail'le ticareti Türkiye'ye yaptığı gibi kesmeye başlasa, İsrail bu soykırımı yapamaz. Sadece Müslüman ülkelerin tamamı bu ticareti kesebilse İsrail'le, İsrail yine bu soykırımı yapamaz. Diplomatik ilişkileri bütün İslam ülkeleri Türkiye'nin kestiği gibi kesmiş olsa İsrail soykırımı yapamaz. Onun için bizim burası bir Selçuklu şehri aynı zamanda bir Osmanlı şehri olduğu gibi. Selçuklu ve Osmanlı ecdadımız ne yaptı ümmeti birleştirdi. Nasıl birleştirdi? Adaletiyle birleştirdi. Ama aynı zamanda gücüyle birleştirdi. Onun için de Türkiye'nin güçlü olması lazım. Cumhurbaşkanımızın liderliği bizim yeniden küllerimizden silkinip ayağa kalkmamıza yol açtı hamdolsun. Bugün Türkiye'de doğan bir çocuk, bir genç 25 yıl önce Türkiye'de doğan bir gencin, bir çocuğun özgüvenine göre hamdolsun çok farklı. 'Artık ben yapabilirim' diyen bir gençlik var. Bir Teknofest kuşağından niye bugün bahsedebiliyoruz? Bugün Selçuk Bayraktar, gençlerimize rol modeli oldu. Bakın biz bugün bu çocukların neler yapacağını hayal dahi edemeyiz. Çünkü bu çocukların hayalleri bizim hayallerimizi fersah fersah geçecek Allah'ın izniyle. Ama işte bunun için Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Çünkü cesaretiyle bu milleti yeniden hamdolsun ayağa kaldırdık. Şimdi bizim bunun devamını getirecek nesillere yatırım yapmamız lazım. Okullarımız, sınıflarımız, öğretmenlerimiz, altyapımız, her şeyimiz hamdolsun en üst düzeyde. Eskiden bizim zamanımızda sınıflarda elli altmış çocuktan olmazdı. Şimdi sınıflarda 20-25 çocuğumuz var. Ortalama bir öğretmene on altı on yedi öğrenci düşüyor Türkiye'de. Birçok gelişmiş ülkeden daha iyi rakamlara sahibiz. Dolayısıyla bu yetişen çocuklarımız evelallah Türkiye'yi çok daha üst sıralara dünyada taşıyacak. Biz başka ne istiyoruz? Biz ne istiyoruz biliyor musunuz? Bu çocuklarımızın, bu yavrularımızın zulme sessiz durmayan, cesur, dimdik dadaş evlatları olarak yetişmelerini istiyoruz. Şu köşedeki caminin cemaatinin genç, yaşlı, erkek demeden çokça oluşmasını niye istiyoruz? İmanlı olsunlar diye, 'Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmesin' diye istiyoruz. Bunu kim istemez ya? Türkiye dünyanın önemli referans ülkelerinden biri oldu. Biz de onun için aynen İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bize işaret ettiği gibi hem inançlı hem bilim de hem fende en ileride vatan evlatlarını yetiştirdik ve yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bu millet her şeyin daha iyisine daha güzeline layık. Bunu başaran, bunun mücadelesini veren, bunun gayreti içerisinde olan AK Parti Belediyelerimize ve özellikle Başkanımız Mehmet Sekmen'e, Erzurum'daki bu birlik hareketine sunduğu katkıdan ötürü özellikle teşekkürlerimi, takdirlerimi bildiriyorum."

Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan, Başkan Sekmen ve diğer yetkililerin katılımıyla üç yatırımın açılışı yapıldı. - ERZURUM