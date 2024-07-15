CHP Heyeti Eti Krom işçilerine destek için Elazığ'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Heyeti Eti Krom işçilerine destek için Elazığ'a geldi

Geniş Video İzle

CHP heyeti, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom A.Ş'ye ait maden ocaklarında çalışan işçilere grevlerinde destek olmak ve şirket yönetimiyle görüşmek için Elazığ'a geldi. İşçilerle görüştükten sonra açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, şirketin madeni kapatma tehdidine karşı çıkarak, madenin devletin malı olduğunu ve işçilerin anayasa hakkı olan sendika haklarını kullanmasına engel olunamayacağını belirtti.

15.07.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ) - CHP heyeti, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom A.Ş'ye ait maden ocaklarında çalışan işçilere grevlerinde destek olmak ve şirket yönetimiyle görüşmek için Elazığ'a geldi. İşçilerle görüştükten sonra açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Şirketin ortaklarından biri diyor ki, 'madeni kapatırım'. Maden senin babanın malı mı? Maden devletin malı, devletin. O özelleştirme sürecinin içinde, o özelleştirme yapılırken sen madeni bir gün kapatacaksın canın istediğinde veya bu madeni kapatarak ben bu işçiyi hizaya getiririm diye düşünüyorsan çok beklersin" dedi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım A.Ş.'ye ait maden ocaklarında çalışan 350'den fazla maden işçisi, haklarının verilmediği gerekçesiyle iş bırakmıştı. Eti Krom A.Ş.'nin sahibi Ali Rıza Yıldırım'ın bir araya geldiği işçilere yönelik sözlerinin tepkiyle karşılanması sonrasında şirket yönetimi Eti Krom'u geçici süreliğine kapattığını, işçilerin ise ücretsiz izne çıkarıldığını duyurmuştu. Yaşanan bu olaylar sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve beraberindeki heyet, Eti Krom A.Ş.'ye ait maden sahalarında 14 gündür grev yapan işçilerle bir araya geldi. Burada işçi ve işçi temsilcileri ile bir araya gelen heyet, sorunları ve taleplerini dinledi.

"Hak arayışınızı tüm ülkeye duyuracağız"

Eti Krom A.Ş.'nin sahibi Ali Rıza Yıldırım'ın işçilere sarf ettiği sözlerden rahatsız olduklarını belirten Gürsel Erol, şunları söyledi:

"Bir işletme kar amaçlı kurulur. Tabii ki yatırım yapar, tabii ki yatırımın karşılığında, hizmetinin karşılığında tabii ki para kazanacak. Burası ticari bir işletme, amacı para kazanmak. Ancak her şeye rağmen önceliği para kazanmak olmayacak. Para da kazanacak, işçi haklarına saygı da duyacak, işçisinin emeğini de verecek. Bunu dengeleyeceğiz. Bize göre bir taraf haklı bir taraf haksız değil. Bize göre hak edenin hakkını vermek her zaman yönetene, patrona düşer. Bugün burada sizlerle görüşmeler yapacağız zaten konuyu biliyoruz. Bizim bu ziyaretimiz diğer siyasetçilerin gelip 'merak etmeyin yanınızdayız' dediği gibi bir ziyaret değil. Genel Başkanımızın görevlendirdiği milletvekillerimizle bu sorunu ne yapıp edip çözeceğiz ve sizi mutlu huzurlu bir şekilde evlerinize göndereceğiz. Çözeceğiz, biz çözüm için buradayız. Ayrıca sizin bu hak arayışınızın, eyleminizin suistimal edilmemesi için buradayız."

"Bu hakları söke söze alacağız"

İşçilerin büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Zonguldak'a emeğin başkenti denir. Yerin binlerce altında çalışan madenciler yeri gelir canını verir ama bir avuç kömür çıkarmak için, burada sizler krom çıkarmak için büyük fedakarlıklarla çalışıyorsunuz. Ancak bazen herkese yerini, haddini, hududunu bildirmek zorunda da kalıyorsunuz. Öyle bir olayın içindeyiz. Bir şirket önce kömür ithal ediyor, yurt dışından kömür getiriyor. Sonra 'gemi de alayım' diyor, sonra limanlar alıyor. Bu arada özelleştirmeden devletten kelepir olarak gübre fabrikası ve krom madenini alıyor ve servetine servet katıyor. Peki, bu servetini kazanmasına borçlu olduğu işçilere ne yapıyor, bu işçiler fedakarca çalışmalarının ardından bir ekonomik krizle karşılaştıklarında çocuklarına bir ayakkabı alabilmek için, çocuklarının boğazından bir lokma geçirebilmek için, yükselen bu enflasyon seviyesinin altında ezilmemek için haklı olarak ara zam talep ediyorlar. Yani işçi keyfinden bir sabah uyanıp ara zam talep edeyim, zenginliğime zenginlik katayım, varlığıma varlık katayım diye bir talepte bulunmuyor. Şirket yöneticileri, şirket sahipleri lüks ve şatafat içinde yaşayabilirler ama onlar için çalışan işçilerin hakkını verecekler. Biz bu hakları hep birlikte söke söke alacağız."

"Maden senin babanın malı mı?"

Maden ocaklarının kapatılmasına tepki gösteren Yavuzyılmaz, "Şirketin ortaklarından biri diyor ki, 'madeni kapatırım'. Maden senin babanın malı mı? Maden devletin malı, devletin. O özelleştirme sürecinin içinde, o özelleştirme yapılırken, sen madeni bir gün kapatacaksın canın istediğinde veya bu madeni kapatarak 'ben bu işçiyi hizaya getiririm' diye düşünüyorsan çok beklersin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletvekilimizle ve Eti Krom işçileri olarak buradayız. Madeni kapatamazsın, işçilerinin anayasa hakkı olan sendika haklarını kullanmasına engel olmazsın. Anayasa'ya mı karşı çıkacaksın? İşçilerimiz bu haklarını kullanacaklar ve bu mücadele de sonunda başarıya ulaşacak. Eğer çok para kazandık bizim artık bu madeni çalıştırmaya ihtiyacımız yok diyorlarsa o zaman özelleştirmede ödedikleri 52 milyon doları alıp gitsinler. Böyle 'yurt dışında, adalarda şirketimiz var şu kadar zenginiz burayı işletmeye mecburiyetimiz yok kapatırız' diyerek burada işçilere karşı olan sorumluluklarınızdan kurtulamazsınız. Sizden büyük devlet var" ifadelerini kullandı.

CHP Heyeti Eti Krom işçilerine destek için Elazığ\'a geldi
Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Alacakaya, Eti Krom, Sendika, Elazığ, Krom, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Heyeti Eti Krom işçilerine destek için Elazığ'a geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:38 Adana’da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:24 Gizli Servis, Trump’a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu Gizli Servis, Trump'a karşı yapılan suikast girişiminden yerel polisi sorumlu tuttu
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 13:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Heyeti Eti Krom işçilerine destek için Elazığ'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement