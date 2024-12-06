CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Abdurrahman Tutdere’ye Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Abdurrahman Tutdere’ye Destek Verdi

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adıyaman'da yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi övdü ve yapılan projelerin önemine vurgu yaptı. Deprem sonrası zorlu koşullarda gerçekleştirilen çalışmaların Adıyaman'ın geleceği için kritik olduğuna dikkat çekti.

06.12.2024 17:50  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADIYAMAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin Adıyaman İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin kent için bir şans olduğunu belirten Bulut, "Bugün Adıyaman'da gerçekleştirdiği projelerle de ne kadar vizyoner bir belediye başkanı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Eğer deprem yaşanmamış olsaydı, bu fark çok daha belirgin hissedilirdi. Ancak inanıyorum ki, beş yıl sonra çok daha güzel işler başaracaktır" dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un yanı sıra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Doğan, "Deprem sonrası Adıyaman'ın yaralarını sarma mücadelesinde belediyemiz ve teşkilatımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Hem yerel yönetim hem de partimiz olarak, Sayın Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin de özverili ve başarılı çalışmalarıyla Adıyaman'ı hak ettiği noktaya taşımak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Burhanettin Bulut, şöyle konuştu:

" Abdurrahman Başkan'ımızla geçmiş dönemde Meclis'te yan yana oturduk ve onun ne kadar becerikli, yetenekli bir kişi olduğunu yakından gözlemledim. Bugün Adıyaman'da gerçekleştirdiği projelerle de ne kadar vizyoner bir belediye başkanı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Eğer deprem yaşanmamış olsaydı, bu fark çok daha belirgin hissedilirdi. Ancak inanıyorum ki, beş yıl sonra Adıyamanlılar hizmetlerinden dolayı başkanımıza hak ettiği karşılığı verecek ve çok daha güzel işler başaracaktır. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman için büyük bir şans."

Başkan Tutdere ise zorlu şartlara rağmen önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Adıyaman Belediyesi olarak, zorlu bir dönemde, kıt imkanlarla ve deprem nedeniyle tamamen zarar görmüş bir şehirde yerel yönetimler olarak olağanüstü işler yapıyoruz. Altyapı çalışmaları tüm mahallelerde hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 210 kilometre içme suyu şebekesi döşedik ve 100 bin tondan fazla asfalt serimi gerçekleştirdik. Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapılarında da sahada yoğun çalışmalarımız sürüyor. Ancak halkımıza şunu anlatmamız gerekiyor: Bir şehrin altyapısını tamamlamadan üstyapı projelerini hayata geçirmek, o şehre ihanet olur. Biz bu şehrin geleceğine inanarak, popülizmden uzak ve gerçekçi bir yol haritası çizdik. Stratejik planımıza sadık kalarak ilerliyoruz. Zor şartlara rağmen altı ayda 13 konser, halk toplantıları ve kadınlar ile gençlerin yoğun ilgi gösterdiği çok sayıda organizasyon gerçekleştirdik. Ayrıca, sosyal belediyecilik anlayışının güzel örneklerini sergileyerek Türkiye'de 31 Mart seçimlerinden hemen sonra ilk kent lokantasını açan belediye olduk. Melekler Çay Ocağı, kafe ve restoran gibi sosyal tesislerle, yıkılmış bu şehirde umutları yeniden yeşertiyoruz. Yenilerini hayata geçirmeye de kararlıyız."

Adıyaman için yapılacak daha çok iş olduğuna dikkati çeken Tutdere, "Adıyaman'da hem partimize hem de belediyemize olan ilgi her geçen gün artıyor. Halkımızın bize verdiği bu güveni boşa çıkarmayacağız. Yeter ki birlik olalım ve birlikte çalışmaya devam edelim. Göç krizi, adalet, insan hakları ve ekonomik kalkınma gibi konularda raporlarımızı ve projelerimizi güçlü bir şekilde sunmalıyız. Adıyaman için yapacak daha çok işimiz var ve hep birlikte bu kenti hak ettiği noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Tutdere, Burhanettin Bulut, Adıyaman, Politika, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Abdurrahman Tutdere’ye Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
15:18 Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler Bazı bankalar alımı durdurdu Sahte dolarla mücadelede yeni tedbirler! Bazı bankalar alımı durdurdu
07:36 En düşük emekli maaşına seyyanen zam En düşük emekli maaşına seyyanen zam
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 19:05:35. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Abdurrahman Tutdere’ye Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.