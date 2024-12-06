CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Abdurrahman Tutdere’ye Destek Verdi

Yerel

(ADIYAMAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin Adıyaman İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin kent için bir şans olduğunu belirten Bulut, "Bugün Adıyaman'da gerçekleştirdiği projelerle de ne kadar vizyoner bir belediye başkanı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Eğer deprem yaşanmamış olsaydı, bu fark çok daha belirgin hissedilirdi. Ancak inanıyorum ki, beş yıl sonra çok daha güzel işler başaracaktır" dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un yanı sıra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Engin Doğan, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Doğan, "Deprem sonrası Adıyaman'ın yaralarını sarma mücadelesinde belediyemiz ve teşkilatımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Hem yerel yönetim hem de partimiz olarak, Sayın Başkanımız Abdurrahman Tutdere'nin de özverili ve başarılı çalışmalarıyla Adıyaman'ı hak ettiği noktaya taşımak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Burhanettin Bulut, şöyle konuştu:

" Abdurrahman Başkan'ımızla geçmiş dönemde Meclis'te yan yana oturduk ve onun ne kadar becerikli, yetenekli bir kişi olduğunu yakından gözlemledim. Bugün Adıyaman'da gerçekleştirdiği projelerle de ne kadar vizyoner bir belediye başkanı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Eğer deprem yaşanmamış olsaydı, bu fark çok daha belirgin hissedilirdi. Ancak inanıyorum ki, beş yıl sonra Adıyamanlılar hizmetlerinden dolayı başkanımıza hak ettiği karşılığı verecek ve çok daha güzel işler başaracaktır. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman için büyük bir şans."

Başkan Tutdere ise zorlu şartlara rağmen önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Adıyaman Belediyesi olarak, zorlu bir dönemde, kıt imkanlarla ve deprem nedeniyle tamamen zarar görmüş bir şehirde yerel yönetimler olarak olağanüstü işler yapıyoruz. Altyapı çalışmaları tüm mahallelerde hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 210 kilometre içme suyu şebekesi döşedik ve 100 bin tondan fazla asfalt serimi gerçekleştirdik. Kanalizasyon ve yağmur suyu altyapılarında da sahada yoğun çalışmalarımız sürüyor. Ancak halkımıza şunu anlatmamız gerekiyor: Bir şehrin altyapısını tamamlamadan üstyapı projelerini hayata geçirmek, o şehre ihanet olur. Biz bu şehrin geleceğine inanarak, popülizmden uzak ve gerçekçi bir yol haritası çizdik. Stratejik planımıza sadık kalarak ilerliyoruz. Zor şartlara rağmen altı ayda 13 konser, halk toplantıları ve kadınlar ile gençlerin yoğun ilgi gösterdiği çok sayıda organizasyon gerçekleştirdik. Ayrıca, sosyal belediyecilik anlayışının güzel örneklerini sergileyerek Türkiye'de 31 Mart seçimlerinden hemen sonra ilk kent lokantasını açan belediye olduk. Melekler Çay Ocağı, kafe ve restoran gibi sosyal tesislerle, yıkılmış bu şehirde umutları yeniden yeşertiyoruz. Yenilerini hayata geçirmeye de kararlıyız."

Adıyaman için yapılacak daha çok iş olduğuna dikkati çeken Tutdere, "Adıyaman'da hem partimize hem de belediyemize olan ilgi her geçen gün artıyor. Halkımızın bize verdiği bu güveni boşa çıkarmayacağız. Yeter ki birlik olalım ve birlikte çalışmaya devam edelim. Göç krizi, adalet, insan hakları ve ekonomik kalkınma gibi konularda raporlarımızı ve projelerimizi güçlü bir şekilde sunmalıyız. Adıyaman için yapacak daha çok işimiz var ve hep birlikte bu kenti hak ettiği noktaya taşıyacağız" diye konuştu.