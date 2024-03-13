CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek: Emeklilerimiz Ağır Bir Geçim Sıkıntısı İçinde

Yerel

ESRA NUR PERVAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Her seçim kararını seçim sonucunu belirleyen kitleler vardır. Görünen o ki son 3 yıl içindeki ağır ekonomik buhran, yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı özellikle yani asgari ücretin yüzde 60'şıyla geçinmek zorunda bırakılan emeklilerimizi çok ciddi biçimiyle sıkıntıya sokmuş gözüküyor" dedi.

Gökhan Zeybek, seçim çalışmaları kapsamında Trabzon'a geldi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve çok sayıda partili, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan açıklamaya katıldı. Zeybek, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak 11 büyükşehirde şu anda Cumhuriyet Halk Partimiz iktidarda. Bunun dışında da 250 seçim çevresinde de partili arkadaşlarımız tarafından belediyelerimiz yönetiliyor. Öncelikli hedefimiz 11 olan büyükşehir sayımızı 15'e çıkarmak. Türkiye'deki 30 büyükşehirden yarısında iddialı olduğumuzu belirtiyorum. Bunlardan bir tanesi de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak Karadeniz'de önemli bir başarı elde edeceğimizi Artvin'den başlayarak Zonguldak'a kadar devam edecek olan şehirlerin tamamında çok güçlü biçimiyle adaylarımız yarışta olduğunu daha önce Artvin, Sinop ve 2 ilde belediye başkanlığımız vardı şimdi bunun sayısını çok daha artırmak. İl belediyesinin yanında ilçe belediyelerinde, merkez ilçe belediyelerinde sayısını arttırmak niyetindeyiz. Türkiye'nin genel ekonomik ve siyasal yapısını dikkate aldığımızda 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olan desteklerin, vadedilmiş olan sözlerin, hayata geçecek olan uygulamaların pek çoğunun hayata geçmediğini Türkiye'nin yüksek bir enflasyon ve hayat pahalılığı giderek yoksullaşan başta emekliler olmak üzere çalışan kamu kesiminde özel sektörde çalışanların ağır bir pahalılık, ağır bir geçim sıkıntısıyla yaşadığı bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye'de 15 milyon emeklimiz var ve o 15 milyon emeklinin yaklaşık 10 milyon lirası, 10 milyon adedi, 10 bin TL'lik bir emekli maaşıyla geçinmek zorunda bırakılıyor. Hatta bunların dışında dul yetimler ya da eş dolayısıyla emekli aylığına hak kazanmış olan birden çok emekli aylığından maaş alanlarda ise bu rakam çok daha düşük olduğunu ve gerçekten geçim sıkıntısının dayanılmaz bir hale geldiğini belirtmek istiyorum. Her seçimin kararını, seçim sonucunu belirleyen kitleler vardır. Görünen o ki son 3 yıl içindeki ağır ekonomik buhran, yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı özellikle yani asgari ücretin yüzde 60'ıyla geçinmek zorunda bırakılan emeklilerimizi çok ciddi biçimiyle sıkıntıya sokmuş gözüküyor.

"MİLLETİMİZİN İKTİDARA VERDİĞİ SARI KART OLARAK GÖRÜYORUM"

2002 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde Türkiye'de emekli olan bir yurttaşımız Bağ- Kur emeklisi ya da en düşük süreyle erkeklerde 30 yıl kadınlarda 25 yıl süreyle prim ödeyen bir emeklimiz ilk aldığı emekli maaşı asgari ücretin 1.6 katıydı. 1.6 katı emekli maaşı alıyorken bugün bir gitti 0.6 kaldı. Baktığımızda demek ki 17 bin liraysa asgari ücret en düşük emekli aylığının 27 bin liralar seviyesinde bir rakamda olması gerekirken bugün 10 bin TL'ye düşmüş durumda. Bunun toplumda yarattığı derin bir kırılma, geleceğe ilişkin umutsuzluk, siyasete olan güvenin çok azaldığını görüyoruz. Bu seçim aynı zamanda bir yıl önce yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde verilen sözlerin tutulmaması dolayısıyla da seçmenimizin, milletimizin iktidara vereceği bir sarı kart olarak da değerlendiriyoruz. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, israf ekonomisinden vazgeçilmesi bu düzeninin sona ermesi ve milletin gerçek dertlerinin dert edilmesi, bütçe açıklarının azaltılması, bütçede 10 milyon, 15 milyon emekliye verilen paradan daha yüksek bir rakamın sadece kamu borçlarının giderilmesi için faize ödeniyor olmasını ve bununla da ülkeyi yönetebilmenin mümkün olmadığını belirtemk istiyorum. Sayın Genel Başkanımız ayın 19'undan başlamak üzere 3 gün boyunca bir Karadeniz ziyareti yapacaktır. Hopa'dan başlayıp Sinop'ta biten bir geziyle de bu ziyaretlerine devam edecektir. Kendisi yaptığımız programa göre ayın 20'sinde Trabzon'da bulunacak. Belki yol boyunca ilçelerimizde halkımızı selamlayacak. Arkasından Samsun, Sinop'a kadar pek çok ilimize, ilçemize de uğrayıp yurttaşlarımızla da buluşacağız."

CHP Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da "Trabzon'da ulaşmadığımız mahalle, sıkılmadık el bırakmama kararıyla çıktığımızda o yolculuğumuzu epey bir mesafe katetmiş olarak bugüne geldik. Baktığımız zaman, ki birer siyasi tecrübesi olan bir arkadaşımız olarak söylüyorum, bu seçimleri biz kazanacağız arkadaşlar. Şimdi bu seçimleri bizim kazanacağımızı iktidar partisi de biliyor" dedi.