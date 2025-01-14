CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Emekli Maaşlarına Eleştiri - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Emekli Maaşlarına Eleştiri

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, 14 günde 11 şehre gittiğini ve asgari ücretin alım gücünün düştüğünü belirtti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından, baskınların hukuksuz olduğunu ifade etti. Ayrıca en düşük emekli maaşı ile ilgili yapılacak düzenlemelere karşı çıkacaklarını vurguladı.

14.01.2025 21:06  Güncelleme: 21:14
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CHP Genel Başkanı Özel, grup toplantısında konuştu

ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "14 günde 11 şehre gittim, kuyumcuya, kasaba girmişim. Dana kıymayı, altını, fırında simidin fiyatını sormuşum. Hesap yapmışım. Bana oradan laf atıyor, 'O işleri bırak da bu işlere bak' diye. Vallahi de billahi de senin dediğin yere değil, milletin bağrının yandığı yere bakıyorum ben" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili Özel, "Sabah 04.30'da Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın resmi ikametgahı kanunsuz şekilde görevlendirilmiş polisler tarafından kırılırcasına çalındı. Sevgili anneciği, yaşlı anneceği kalp çarpıntıları ile kapıya koştu. 'Aç, yoksa kırarız' dediler. 'Dur evladım, kırma açtım' dedi, açtı. 'Rıza nerede?' 'Rıza yok. Babası hasta, Balıkesir'e gitti.' Annesi biliyor oğlunu, annesi bizi biliyor, biz bizi biliyoruz. 'Arayayım oğlum, gelsin Rıza' dedi. 'Dur, dur sen söyleme, biz ararız. Giderler alırlar' falan. Bu sefer Balıkesir'deki adrese baskın ve o bildiğiniz malum görüntüler. Adeta düşman hukuku" ifadelerini kullandı.

Yılbaşından beri 14 günde, 11 şehre gittiğini dile getiren Özel, "Gittiğim yerde gördüysem kuyumcuya, kasaba girmişim. Dana kıymayı, altını, fırında simidin fiyatını sormuşum. Hesap yapmışım. Bana oradan laf atıyor, 'O işleri bırak da bu işlere bak' diye. Vallahi de billahi de senin dediğin yere değil, milletin bağrının yandığı yere bakıyorum ben. Bu asgari ücret. Bunu 2024'te üç ay gezdiren, 2002 ile 2024'ü karşılaştıran, sokak sokak gezen örgütüme, onunla bir çalışan grubumuza teşekkür ediyorum. Ama asla durmayacağız. Bakın verdiği asgari ücret; geçen seneki o kötü, 17 bin 2 liralık asgari ücret geçen Ocak'ta 5 çeyrek altın alırken, bugün 4,5 çeyrek altın alıyor. Kayıp yarım çeyrek altın. Bakın; geçen yıl asgari ücretlinin en çok canının yandığı, enflasyon artacak diye bir kuruş zam yapmadıkları, 17 bin 2 lirayla bir yıl geçinmeye zorladıkları, aralık geldiğinde ocak parası ile 17 bin liranın 9 bin liralara düştüğü asgari ücret. Geçen sene 5 çeyrek altın alıyordu" diye konuştu.

"Bu hafta Meclis'te en düşük emekli maaşı görüşülecek. Türkiye'de bütün televizyonlar bakanın açıklamasını, bu iş onun işi değil ki demek yerine, en düşük emekli maaşı 14 bin 400 küsur lira oldu diye altyazı geçtiler" diyen Özel, "Oysa bunun için kanuni düzenleme gerek. Kanun yapma yetkisi sadece milletvekillerinde olduğu halde kağıdın altını imzalıyorlar. Bu Meclis'i bir kişinin atadığı bir atanmışa çiğnetmek üzere hazırlık yapıyorlar. Bu sefalet maaşına karşı çıkacağız. Buna karşı en etkili mücadeleyi vereceğiz, itirazımızı bütün Türkiye'ye duyuracağız. En düşük emekli maaşı için başka önergelere oy verilecek mi göreceğiz" dedi.

"Çok da memnunuz, müthiş büyüdü"

Mersin'de gerçekleştirdiği mitingdeki "Kırmızı Kart" çıkışı hakkında konuşan Özel, "Bine yakın partili Mersin'de toplanmış. Dedim ki '15.00'te orada konuşacağız. Orası önemli. Oraya gelin. Büyük başlangıcı birlikte yapacağız. Bir sürprizimiz var.' Bunu sosyal medya, birazcık da tıklanmak isteyen siteler, 'CHP'nin sürprizi ne? Filan. Çok da memnunuz. Müthiş büyüdü. O noktada kırmızı kart eylemleri filan derken. Dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı bana yeşil kart göstermiş. Diyor ki, 'Bak diyor Özgür Özel bu Kaan uçağımızın milli kartı, yeşil kart.' ya bir şey söyleyeceğim. Bu bakanlar da gerçekten bir tuhaf akıl tutulması oluyor. Önceki Varank vardı, o da buraya gelmişti TOGG'la. TOGG'un anahtarını sallıyor, dedim 'Ne sallıyorsun. Babanın malı mı? Milletin malı' dedim" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Emekli Maaşlarına Eleştiri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Emekli Maaşlarına Eleştiri - Son Dakika

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