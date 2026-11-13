CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü: İzmir'de CHP’li belediye başkanlarının parti değiştireceğine ilişkin duyumumuz yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü: İzmir'de CHP’li belediye başkanlarının parti değiştireceğine ilişkin duyumumuz yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü: İzmir\'de CHP’li belediye başkanlarının parti değiştireceğine ilişkin duyumumuz yok
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü: İzmir\'de CHP’li belediye başkanlarının parti değiştireceğine ilişkin duyumumuz yok
Haber Videosu

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir'de belediye başkanlarının başka partilere geçeceği iddialarına ilişkin "'Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı başka bir siyasi partiye geçer mi' sorusuna bugün için benim vereceğim cevap hayırdır. Herhangi bir bilgimiz, herhangi bir duyumumuz, herhangi bir endişemiz arkadaşlarla ilgili yok. Ama siyasette artık emin konuşmamak da lazım. Fakat yüzde 99,9, bizim için böyle bir sorun olmadığını söyleyebilirim" dedi.

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir'de belediye başkanlarının başka partilere geçeceği iddialarına ilişkin "'Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı başka bir siyasi partiye geçer mi' sorusuna bugün için benim vereceğim cevap hayırdır. Herhangi bir bilgimiz, herhangi bir duyumumuz, herhangi bir endişemiz arkadaşlarla ilgili yok. Ama siyasette artık emin konuşmamak da lazım. Fakat yüzde 99,9, bizim için böyle bir sorun olmadığını söyleyebilirim" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, düzenlediği basın toplantısında belediye başkanlarının parti değiştirmeleri, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutukluluk süreci ve Basmane Çukuru'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay içerisinde planlanan İzmir ziyaretinde bazı ilçe belediye başkanlarına rozet takacağı iddialarını değerlendiren Başkan Gümrükçü, şunları söyledi:

"Bu siyasi parti değişikliklerinin ahlaki bir sorun olduğunu biz söyledik. Bu konunun çözülmesi için Meclis'te bir siyasi ahlak yasasının çıkarılması gerektiğini de söyledik. Bir siyaset borsası kurulmuş. Birileri alıyor, birileri veriyor. Ama olan İzmir halkına oluyor. Bizim siyasi tercihlerimiz değişiyor. Bunu gayriahlaki buluyoruz. Maalesef iktidar partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi içinden ayrılan siyasi parti bu geçişleri sürekli kılıyorlar. Yani bir yerde durması gerekirken bunun devam etmesine ön açıyorlar. Yol veriyorlar. Her gün oradan şu kadar kişi şu partiye geçti. Bu kadar kişi bu partiye geçti diye haberler okuyoruz maalesef. Yani bir siyasi partiden seçilen insanların o siyasi partide görev suresi boyunca kalması aslında bir ahlak sorunudur. Fakat bununla ilgili bir kanun yok. Şimdi İzmir'de böyle geçişler olabilir mi? Olabilir. Ben daha önce de bazı basın yayın organlarında sayının üçle sınırlı kalmayacağını daha da artacağını söylemiştim. Fakat 6-7 evet. Ben 7 demiştim.

Fakat 'bir Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı başka bir siyasi partiye geçer mi' sorusuna bugün için benim vereceğim cevap hayırdır. Herhangi bir bilgimiz, herhangi bir duyumumuz, herhangi bir endişemiz arkadaşlarla ilgili yok. Ama siyasette artık emin konuşmamak da lazım. Fakat yüzde 99,9, bizim için böyle bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Böyle bir geçiş olur mu? Olacağı yönünde ciddi bir kanaat var. Beklenti var. Duyum var. Siz de yazıyorsunuz. Herkes konuşuyor. Bir son bulmasını biz talep ediyoruz. Artık siyaset haberleri o oradan oraya geçti değil de şu şöyle hizmet etti, şu şöyle çalışma yaptı diye olursa biz İzmirliler olarak daha mutlu oluruz. Umuyorum bu tartışmalar hızlı bir şekilde kapanır."

"TUNÇ SOYER'İN MASUMLUĞUNA İNANIYORUZ. SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Önümüzdeki hafta tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in duruşmasının olduğunu hatırlatan Gümrükçü, "Dün itibarıyla 500 günü cezaevinde doldurdu. Gelen bütün raporlar bir suç varsa bile onun Tunç Bey'le ilgisi olmadığı yönünde. Kentte Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, bir ilçede belediye başkanlığı yapmış. Görevde olmadığı için delil karartma ihtimali olmayan, iki küsur sene İzmir'de kalarak hayatına devam etmiş olmasından kaynaklı şehir değiştirme, ülke değiştirme ihtimali olmayan, siyasi tercihini bile değiştirmemiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne cezaevinde olduğu sürece boyunda bağlı kalmış, yani mücadelesinden asla vazgeçmeyen bir insan olduğu bilinen Sayın Tunç Soyer'in bu mahkemede serbest kalacağını umuyorum. İzmir'le oyun oynayanlar İzmir'i siyaset arenasında baş köşeye yerleştirenler, İzmir'de parti belediye transferi yaparak Büyükşehir Belediyesi'ni alan arkadaşlar alacaklarını almışlardır diye düşünüyorum. Onların artık bir başkanı var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi büyükşehir başkanımızı geri istiyoruz. 18 Kasım'da il örgütümüz ilçe örgütümüz adliyedeyiz. Tunç Soyer'in masumluğuna inanıyoruz. Ceza almayacağına inanıyoruz. Acil bir şekilde serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

"SON BİR AYDA İZMİR'İN ÜYE SAYISI 5 BİN ARTTI"

CHP İzmir'deki üye katılımları hakkında da bilgi veren Utku Gümrükçü, "Buca'da 200 civarı arkadaşımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yaptık. Geçen hafta Bayraklı'da 284 kişiyi üye yaptık. Ondan önce benim katıldığım bir törenle Karabağlar'da 100'ün üzerinde yurttaşımıza rozet takmıştık. İlçe örgütlerimiz her gün sahada ama Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilk defa tanışan yüzlerce insanı CHP saflarına katmak için çalışma yapıyor. Son bir ayda İzmir'in üye sayısı 5 bin arttı. Bu çalışma ve çaba devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi her mücadeleden olduğu gibi bu mücadeleden de güçlenerek çıkacak" dedi.

"BASMANE ÇUKURU SÜRECİ ŞEFFAF VE AÇIK BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMELİ"

Basmanu Çukuru ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Gümrükçü, şunları söyledi:

"İzmir'in önemli problemlerinden bir tanesi. Hızlı bir şekilde çözülmesi lazım bize göre. Çok uzun sürmüş durumda. Sanıyorum ki ilk başta bu konuyu çözmeye çalışan arkadaşların mevzuat hatalarından kaynaklı bu kadar sene uzadı. Ocak ayında yanlış aklımda kalmadıysa Büyükşehir Belediye Başkanı meclisten bu konunun çözülmesiyle ilgili bir yetki istedi ve aldı. Bildiğim kadarıyla temmuz ayında bir protokole imza atıldı. CHP grubu olarak biz bu protokolün meclis gündemine gelip İzmir halkı tarafından tartışılması için konunun önergenin komisyona havale edilmesini talep ettik. Çünkü komisyon bir konunun incelendiği yerdir aynı zamanda. Sorunun yetkililer yani meclis tarafından yetkilendirilmiş arkadaşlar tarafından görüşüldüğü bir yerdir.

İzmir kamuoyu bu sözleşmeyi bilmiyor arkadaşlar. İçinde ne var? Bu sorun nasıl çözülüyor? Hangi takvimle çözülüyor? Bunu bilmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız neye imza atmıştır bunu bilmiyor. Bunun öğrenilmesi için konunun komisyona getirilmesi gerektiğini savunduk. Fakat arkadaşlar dediler ki bu yetki iptal edilsin edilsin. Ama imzalanmış bir sözleşme var.

Bakın dikkatinizi çekiyorum. Verilen yetkinin geri alınması geçmişte yapılmış sözleşmeyi ortadan kaldırmaz. Kimse İzmirliyi kandırmasın. Yani o meclis kararıyla verilmiş yetki geri alınmış olabilir ama atılmış bir imza ve doğan hukuki sorumluluklar var. İzmir'de acil bir şekilde bu sözleşmenin tartışılması gerekiyor. Saklanması gerekmiyor. Açıklanması gerekiyor. Bilen arkadaşlar vardır. Ama kamuoyunun yeteri kadar bilgilenmediğini biz düşünüyoruz. İkinci boyutuyla bir ihale var. Yanlış bilmiyorsam satışa çıkmış bir yer burası bir taraftan da. Madem çözülsün o zaman Büyükşehir Belediyesi şimdi hükümet gücü de var arkasında. Girsin ihaleye satın alsın. Ve bu konu kamu yararına çözülmüş olsun. Ya da sözleşmenin yaptırımları uygulansın. Bu yıla kadar burayı yapmayan arkadaşlardan belediyenin hukuki alacakları istensin, talep edilsin.

Yani konu biraz karışık. Biz CHP olarak konunun İzmir için önemli bir konu olduğunu öyle mecliste oylamalarla gündeme gelip giderek çözülemeyeceğini düşünüyoruz. Bu iş için özel komisyonlar kurulabilir. Çünkü 20 yıldır devam ediyor. Yani bugüne kadar çözmediyseniz bir meclis oylamasıyla çözmeniz mümkün değil. Ve açık ve şeffaflıkla sürecin yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiBasın ToplantısıYerel YönetimİzmirYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti Öğrencilerin başına çöp döktü Öğretmen sınıfta kontrolünü kaybetti! Öğrencilerin başına çöp döktü
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu Eşine sarkıntılık yapan adamı cinsel organından vurdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
13:55
Fenerbahçe’den resmi açıklama “Yeni yapılanmaya gidilmiştir“ diyerek duyurdular
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Yeni yapılanmaya gidilmiştir" diyerek duyurdular
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Fenerbahçe’nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Marlon Gomes, bonservis için ne ödenecek?
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:24:13. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü: İzmir'de CHP’li belediye başkanlarının parti değiştireceğine ilişkin duyumumuz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android