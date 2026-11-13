CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü: İzmir\'de CHP’li belediye başkanlarının parti değiştireceğine ilişkin duyumumuz yok

(İZMİR)- CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir'de belediye başkanlarının başka partilere geçeceği iddialarına ilişkin "'Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı başka bir siyasi partiye geçer mi' sorusuna bugün için benim vereceğim cevap hayırdır. Herhangi bir bilgimiz, herhangi bir duyumumuz, herhangi bir endişemiz arkadaşlarla ilgili yok. Ama siyasette artık emin konuşmamak da lazım. Fakat yüzde 99,9, bizim için böyle bir sorun olmadığını söyleyebilirim" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, düzenlediği basın toplantısında belediye başkanlarının parti değiştirmeleri, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutukluluk süreci ve Basmane Çukuru'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay içerisinde planlanan İzmir ziyaretinde bazı ilçe belediye başkanlarına rozet takacağı iddialarını değerlendiren Başkan Gümrükçü, şunları söyledi:

"Bu siyasi parti değişikliklerinin ahlaki bir sorun olduğunu biz söyledik. Bu konunun çözülmesi için Meclis'te bir siyasi ahlak yasasının çıkarılması gerektiğini de söyledik. Bir siyaset borsası kurulmuş. Birileri alıyor, birileri veriyor. Ama olan İzmir halkına oluyor. Bizim siyasi tercihlerimiz değişiyor. Bunu gayriahlaki buluyoruz. Maalesef iktidar partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi içinden ayrılan siyasi parti bu geçişleri sürekli kılıyorlar. Yani bir yerde durması gerekirken bunun devam etmesine ön açıyorlar. Yol veriyorlar. Her gün oradan şu kadar kişi şu partiye geçti. Bu kadar kişi bu partiye geçti diye haberler okuyoruz maalesef. Yani bir siyasi partiden seçilen insanların o siyasi partide görev suresi boyunca kalması aslında bir ahlak sorunudur. Fakat bununla ilgili bir kanun yok. Şimdi İzmir'de böyle geçişler olabilir mi? Olabilir. Ben daha önce de bazı basın yayın organlarında sayının üçle sınırlı kalmayacağını daha da artacağını söylemiştim. Fakat 6-7 evet. Ben 7 demiştim.

Fakat 'bir Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı başka bir siyasi partiye geçer mi' sorusuna bugün için benim vereceğim cevap hayırdır. Herhangi bir bilgimiz, herhangi bir duyumumuz, herhangi bir endişemiz arkadaşlarla ilgili yok. Ama siyasette artık emin konuşmamak da lazım. Fakat yüzde 99,9, bizim için böyle bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Böyle bir geçiş olur mu? Olacağı yönünde ciddi bir kanaat var. Beklenti var. Duyum var. Siz de yazıyorsunuz. Herkes konuşuyor. Bir son bulmasını biz talep ediyoruz. Artık siyaset haberleri o oradan oraya geçti değil de şu şöyle hizmet etti, şu şöyle çalışma yaptı diye olursa biz İzmirliler olarak daha mutlu oluruz. Umuyorum bu tartışmalar hızlı bir şekilde kapanır."

"TUNÇ SOYER'İN MASUMLUĞUNA İNANIYORUZ. SERBEST BIRAKILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Önümüzdeki hafta tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in duruşmasının olduğunu hatırlatan Gümrükçü, "Dün itibarıyla 500 günü cezaevinde doldurdu. Gelen bütün raporlar bir suç varsa bile onun Tunç Bey'le ilgisi olmadığı yönünde. Kentte Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, bir ilçede belediye başkanlığı yapmış. Görevde olmadığı için delil karartma ihtimali olmayan, iki küsur sene İzmir'de kalarak hayatına devam etmiş olmasından kaynaklı şehir değiştirme, ülke değiştirme ihtimali olmayan, siyasi tercihini bile değiştirmemiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne cezaevinde olduğu sürece boyunda bağlı kalmış, yani mücadelesinden asla vazgeçmeyen bir insan olduğu bilinen Sayın Tunç Soyer'in bu mahkemede serbest kalacağını umuyorum. İzmir'le oyun oynayanlar İzmir'i siyaset arenasında baş köşeye yerleştirenler, İzmir'de parti belediye transferi yaparak Büyükşehir Belediyesi'ni alan arkadaşlar alacaklarını almışlardır diye düşünüyorum. Onların artık bir başkanı var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendi büyükşehir başkanımızı geri istiyoruz. 18 Kasım'da il örgütümüz ilçe örgütümüz adliyedeyiz. Tunç Soyer'in masumluğuna inanıyoruz. Ceza almayacağına inanıyoruz. Acil bir şekilde serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

"SON BİR AYDA İZMİR'İN ÜYE SAYISI 5 BİN ARTTI"

CHP İzmir'deki üye katılımları hakkında da bilgi veren Utku Gümrükçü, "Buca'da 200 civarı arkadaşımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye yaptık. Geçen hafta Bayraklı'da 284 kişiyi üye yaptık. Ondan önce benim katıldığım bir törenle Karabağlar'da 100'ün üzerinde yurttaşımıza rozet takmıştık. İlçe örgütlerimiz her gün sahada ama Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilk defa tanışan yüzlerce insanı CHP saflarına katmak için çalışma yapıyor. Son bir ayda İzmir'in üye sayısı 5 bin arttı. Bu çalışma ve çaba devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi her mücadeleden olduğu gibi bu mücadeleden de güçlenerek çıkacak" dedi.

"BASMANE ÇUKURU SÜRECİ ŞEFFAF VE AÇIK BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMELİ"

Basmanu Çukuru ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Gümrükçü, şunları söyledi:

"İzmir'in önemli problemlerinden bir tanesi. Hızlı bir şekilde çözülmesi lazım bize göre. Çok uzun sürmüş durumda. Sanıyorum ki ilk başta bu konuyu çözmeye çalışan arkadaşların mevzuat hatalarından kaynaklı bu kadar sene uzadı. Ocak ayında yanlış aklımda kalmadıysa Büyükşehir Belediye Başkanı meclisten bu konunun çözülmesiyle ilgili bir yetki istedi ve aldı. Bildiğim kadarıyla temmuz ayında bir protokole imza atıldı. CHP grubu olarak biz bu protokolün meclis gündemine gelip İzmir halkı tarafından tartışılması için konunun önergenin komisyona havale edilmesini talep ettik. Çünkü komisyon bir konunun incelendiği yerdir aynı zamanda. Sorunun yetkililer yani meclis tarafından yetkilendirilmiş arkadaşlar tarafından görüşüldüğü bir yerdir.

İzmir kamuoyu bu sözleşmeyi bilmiyor arkadaşlar. İçinde ne var? Bu sorun nasıl çözülüyor? Hangi takvimle çözülüyor? Bunu bilmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız neye imza atmıştır bunu bilmiyor. Bunun öğrenilmesi için konunun komisyona getirilmesi gerektiğini savunduk. Fakat arkadaşlar dediler ki bu yetki iptal edilsin edilsin. Ama imzalanmış bir sözleşme var.

Bakın dikkatinizi çekiyorum. Verilen yetkinin geri alınması geçmişte yapılmış sözleşmeyi ortadan kaldırmaz. Kimse İzmirliyi kandırmasın. Yani o meclis kararıyla verilmiş yetki geri alınmış olabilir ama atılmış bir imza ve doğan hukuki sorumluluklar var. İzmir'de acil bir şekilde bu sözleşmenin tartışılması gerekiyor. Saklanması gerekmiyor. Açıklanması gerekiyor. Bilen arkadaşlar vardır. Ama kamuoyunun yeteri kadar bilgilenmediğini biz düşünüyoruz. İkinci boyutuyla bir ihale var. Yanlış bilmiyorsam satışa çıkmış bir yer burası bir taraftan da. Madem çözülsün o zaman Büyükşehir Belediyesi şimdi hükümet gücü de var arkasında. Girsin ihaleye satın alsın. Ve bu konu kamu yararına çözülmüş olsun. Ya da sözleşmenin yaptırımları uygulansın. Bu yıla kadar burayı yapmayan arkadaşlardan belediyenin hukuki alacakları istensin, talep edilsin.

Yani konu biraz karışık. Biz CHP olarak konunun İzmir için önemli bir konu olduğunu öyle mecliste oylamalarla gündeme gelip giderek çözülemeyeceğini düşünüyoruz. Bu iş için özel komisyonlar kurulabilir. Çünkü 20 yıldır devam ediyor. Yani bugüne kadar çözmediyseniz bir meclis oylamasıyla çözmeniz mümkün değil. Ve açık ve şeffaflıkla sürecin yönetilmesi gerektiğini düşünüyoruz."