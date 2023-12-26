CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi eleştirdi

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, "Sayın Bahçeli, Sen Oslo'da Öcalan'ı meşrulaştırmaya çalışanlarla, Öcalan'a 'sayın Öcalan' diyenlerle, o elebaşı katilbaşının mektubunu okutanlarla, AK Parti'nin kurultaylarında Barzani'ye 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganları atanlarla aynı yolda yürüdüğün için bu ülkenin sokaklarına utancından çıkamayacaksın ve tarih de senin kritik dönemlerde yaptıklarını affetmeyecek" dedi.

CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için, "Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Aksaray'da bugün basın toplantısı düzenleyen Ertürk, şunları söyledi:

"BAHÇELİ ÜLKEYİ ÜLKÜCÜ VE SOLCU KARDEŞ KAVGASINA ÇEKMEK İSTİYOR"

"MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü hadsiz açıklamaları üzerine bu basın toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Devlet Bahçeli Genel Başkanımız Özgür Özel'e hitaben 'Aklını başına almazsa, sokaklarda yürüyemeyecek' diye beyanda bulunmuş. Sayın Devlet Bahçeli'ye şunu söylemek isterim ki bizim aklımız başımızda, vatan sevgisi de yüreğimizdedir. Bunu test etmeye ne senin vatanseverliğin ne kalibren ne de kapasiten yetmez. Bunun dışında Sayın Devlet Bahçeli bir siyasi parti genel başkanı gibi değil, bir mafya babası gibi konuşarak adeta suç işlemektedir. Ana muhalefet genel başkanını, mafya ağzıyla tehdit eden Sayın Devlet Bahçeli'nin işlediği suç karşısında tüm savcılarımızı da göreve davet ediyorum. Bahçeli'nin açıklamalarından anlıyoruz ki ülkeyi, 12 Eylül dönemindeki o ülkücü solcu kardeş kavgasına çekmek istiyor. Bir şeyi daha biliyoruz ki Sayın Devlet Bahçeli'nin de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu dile dönmesindeki tek neden tüm Türkiye'de, özellikle de Ankara ve İstanbul'da anket sonuçlarının kötü gelmesidir.

"BİZİM VATANSEVERLİĞİMİZİ BİR A4 KAĞIDI ÜZERİNDEN HİÇ KİMSE ÖLÇEMEZ"

Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde, anket sonuçları sayın Erdoğan'ı memnun etmediği için sayın Bahçeli mafyavari bir dille genel başkanımızı tehdit etme hadsizliğine düşmüştür. Bir bildiri üzerinden başlayan tartışmayla kendi açıklarını kapatmak için, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden bir vatanseverlik tartışması başlatmışlardır. Buradan Bahçeli'ye ve Cumhur İttifakı'na sesleniyorum. Bizim vatanseverliğimizi bir A4 kağıdı üzerinden hiç kimse ölçemez. Bizim vatanseverliğimizi bir bildiri üzerinden hiç kimse tartışmaya açamaz. Sayın Bahçeli, bu aklına kafana iyi girsin."

"BU PROVOKASYON CHP'YE YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIK DEĞİL, TABUTTA YATAN ŞEHİDİMİZE BİR SAYGISIZLIKTIR"

Yapılan provokasyonlar sonucunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in protesto edildiğini söyleyen Ertürk, "Bu provokasyon, Sayın Genel Başkanımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmış bir saygısızlık değildir. O gün tabutta yatan şehidimize bir saygısızlıktır, onun ailesine bir saygısızlıktır, şehidimizin anısına bir saygısızlıktır. Siz 3 - 5 puan fazla oy alacaksınız diye bu yapılanlar uygun mudur? Ayrıca şehidimizin babası ve annesi bir açıklama yaparak 'Özgür Özel bizim evladımızdır' dedi. Siz o şehidin babasından daha mı çok o evladın üzerinde hak sahibisiniz de bu hadsizliği, bu protestoyu, bu provokasyonu yapma hakkını kendinizde buluyorsunuz" diye sordu.

"OSLO'DA ÖCALAN'I MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞANLARLA AYNI YOLDA YÜRÜDÜĞÜN İÇİN BU ÜLKENİN SOKAKLARINA ÇIKAMAYACAKSIN"

Ertürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bahçeli, Genel Başkanımız Özgür Özel ve onun peşinde giden bizler, Türkiye'nin 780 bin kilometrekaresin de yürümeye, sokaklara çıkmaya devam edeceğiz. Halep oradaysa Arşın da, Cumhuriyet Halk Partisi burada. Bu partinin evlatları Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermiş, yedi düvele meydan okumuş, Amerika'sından, Fransız'ından, İtalyan'ından, İngiliz'inden korkmamış, onların askerleri postallarıyla İstanbul'da gezerken Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış. Cumhuriyet Halk Partililer senin bu mafya bozuntusu ağzından, söyleminden korkmaz, korkmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ve her bir ferdi, onurla, gururla sokağa çıkmaya devam edecektir. Ama Sayın Bahçeli, Sen Oslo'da Öcalan'ı meşrulaştırmaya çalışanlarla, Öcalan'a 'sayın Öcalan' diyenlerle, o elebaşı katilbaşının mektubunu okutanlarla, AK Parti'nin kurultaylarında Barzani'ye 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganları atanlarla aynı yolda yürüdüğün için bu ülkenin sokaklarına utancından çıkamayacaksın ve tarih de senin kritik dönemlerde yaptıklarını affetmeyecek."

"CHP'YE LAF SÖYLEMEK SİZİN BOYUNUZU, VATAN SEVGİNİZİ AŞAR"

CHP PM Üyesi Ertürk, isim vermeden İYİ Parti'ye de şu eleştiriyi yöneltti:

"Cumhur İttifakı'nın kapısında dolaşan, bizi acaba içeriye alırlar mı diye dolaşanlar şunu bilsinler ki, sizin ittifak yaptığınız Cumhuriyet Halk Partisi, 2023'te bölücü ise bugün de bölücü, o gün de. Cumhuriyet Halk Partisi, vatansever Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ise bugün de aynı Cumhuriyet Halk Partisi. Burada siz rüzgar gülü gibi kendi hamlelerinize bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf söylemek sizin boyunuzu, vatan sevginizi aşar. Herkes şunu bilsin ki Genel Başkanımıza ya da bizlere yapılan hiçbir protesto umurumuzda değil. Gönül ister ki artık al bayrağa sarılı vatan evlatları gelmesin. Bu durumun bir an önce önüne geçilsin. O eve düşen ateşle sizin alacağınız oy batsın. İnşallah bunun üzerinden bir daha siyaset söylemleri yapmak zorunda kalmayız, şehitlerimiz olmaz ama Cumhuriyet Halk Partisi şehitlerine son görevini büyük bir onurla, büyük bir gururla yapmaya devam edecektir. 5-10 çakalın protestosu bizi yolumuzdan geri döndüremez, geri adım da attıramaz."