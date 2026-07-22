CHP Manisa'da birlik mesajı: 'Bölen değil birleştiren olacağız'

(MANİSA) - CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, CHP'nin güçlenerek yoluna devam edeceğini ifade ederek, "Bölen kim, birleştiren kim, kim ne yapmaya çalışıyor bunu herkes görüyor. CHP'de kalsınlar. Çünkü her birimizin emeği var. Sadece bizim değil, o arkadaşlarımızın da emeği var. Parti içi muhalefeti birlikte yapsınlar. Bu çatı altında yapsınlar" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı görevine atanan Engin Uzun, il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

"103 yıllık ulu çınardayız. Baba ocağındayız. Aynı zamanda ata ocağındayız" diyen Uzun, uzun CHP iktidarı ve aydınlık bir gelecek için gövdesini ortaya koymuş insanlar olduklarını söyledi."

Siyasetin farklı bir yol almayı gerektirebildiğini belirten Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün itibarıyla Sayın Özgür Özel ve onunla hareket eden arkadaşları yeni bir yol çizeceklerini ifade etmişlerdir. Kendilerine de çıktıkları bu yol adına 'hayırlısı olsun' diyoruz. Biz o arkadaşlarımızla birlikte uzunca yıllar birlikte siyaset yaptık. Manisa'da CHP'nin bayrağını belediyelere dikmeyi başardık. Ben bu anlamda herkese teşekkür ediyorum. Bizi burada bir araya getiren makamlarımız, koltuklarımız değil, CHP'ye bağlılığımız ve ortak değerlerde buluşmamızdır. Bu zor süreci birlikte aşıyoruz. Biz bu zor süreci tüm Manisalılarla beraber, Manisa'nın vicdanlı insanlarıyla birlikte, Manisa'nın onurlu insanlarıyla birlikte aşacağız, aşıyoruz."

Mutlak butlan kararının çıkmasına inanın bizler sebep değiliz. Sebep olan maalesef o arkadaşlarımız oldu ve Sayın Genel Başkanımız göreve iade edildi. Ardından Türkiye'nin birçok yerinde 'ya benimsin ya kara toprağın' mantığıyla, 81 ilin önemli bir kısmında arkadaşlarımız kendilerine farklı bir siyasi tavır belirlediler. CHP'yi, baba ocağını maalesef yağmalamaya başladılar. Ben bugün sizleri çok daha iyi fiziki şartlarda karşılamayı tabii ki arzu ederdim. Ancak alt katta Şehzadeler İlçe Başkanlığımızda hiçbir şey kalmamış. Oturacak sandalye dahi kalmamış. Burada da yine ciddi bir tahribat var. Ama biz gücümüzü ne makamlardan ne konforlu alanlardan alıyoruz. Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Manisa'yla kucaklaşarak siyaseti sürdüreceğiz."

TOPLU KATILIMLAR OLACAK

Partiden istifaların kişilerin kendi kararı olduğunu ifade eden Uzun, partisine Manisa'da kısa süre içinde toplu katılımlar olacağını söyledi. Uzun, "CHP belki dallarını budadı, genç filizlerle yoluna devam edecek. Binin üzerinde arkadaşımız CHP'ye üye olmak için göreve fiilen başlamamızı bekliyor. Çok fazla sayıda üyeyi CHP'ye kazandıracağız. Giden arkadaşlara söyleyecek hiç bir şeyimiz yok. CHP yoluna devam ediyor" dedi.

"OYLAR CHP LOGOSU ALTINDA ALINDI"

Belediye başkanlarıyla henüz bir görüşme yapmadığını ve CHP'de kalmaları gerektiğini vurgulayan Uzun, "İnsanlar CHP'ye oy verdi. Biz birlikte siyaset yaptığımız, birlikte mücadele ettiğimiz, birlikte başarı elde ettiğimiz arkadaşlarımızla muhalif bir durumda yer almak istemeyiz. Ancak ayrılırlarsa da muhalif çizgimizi de göreceksiniz. Bunların tamamını Manisa'nın vicdanıyla yapacağız. Bu şehrin vicdanıyla hareket edeceğiz. Herkes elini vicdanına koyacak. Birçok arkadaşımız CHP'ye üye oldu, delege oldu, belediye başkanı oldu, meclis üyesi, milletvekili oldu. Bunun takdirini de Manisalılar verecek. Hiç kimse şahsa oy vermez. Önce CHP'ye yerelde tabiki adayın kendisine de verir. Ama o oylar CHP logosu altında alındı. Biz, belediye başkanlarımızın Manisa'ya daha iyi hizmet etmesi için CHP çatısı altında olmaktan yanayız" ifadelerini kullandı.

"KİM YAPARSA YAPSIN KARŞIYIZ"

Belediye çalışanlarının tercih yapmak zorunda bırakıldığını da ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Emekçi insanları cüzdanlarıyla vicdanları arasına sıkıştırmaya çalıştılar. Bu, sosyal demokrat bir anlayışa yakışan bir durum değildir. Belediye çalışanlarını işleriyle, aşlarıyla tehdit etmek, onların siyasi tercihlerine yön vermek doğru değildir. İnsanlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu anlayış için oy vermedi. Bu anlayışı bertaraf etmek için oy verdi. Bu ülkede emekçiler bu sıkıntıları yaşıyor. Bunu bütün partiler adına söylüyorum. İnsanlar işe girdiklerinde sanki onların personeliymiş gibi görülüyor. Oysa oralar kamudur. Oralar devletin kurumlarıdır. Kamuda ayrımcılık olmamalıdır. Kamuda insanlar işleriyle, aşlarıyla tehdit edilmemelidir. Ben belediye çalışanlarımızın çok önemli bir kısmının kalbinin ve gönlünün bizimle olduğunu çok iyi biliyorum. Birçoğu beni arıyor, tebrik ediyor. Ancak işlerini kaybetme riski yaşadıkları için uzak duruyorlar. Biz bu anlayışın tamamına karşıyız. Bunu kim yaparsa yapsın karşıyız. AK Parti için de ayrılan arkadaşlar için de kim yaparsa yapsın buna karşıyız."

İl Başkanlığı görevine atanmasının ardından kendine, ailesine hakaretlerde bulunulduğunu da ifade eden Uzun, "Sosyal medyada bana, aileme ve arkadaşlarıma inanılmaz derecede hakaretlerde bulunuyorlar. İki kelime ezberlemişler, ikisi de yalan. Her şey yalan. Şimdi Sayın Özgür Özel biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra şöyle bir cümle kullanmıştı: 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın, AK Parti çıkar' demişti. Ben de diyorum ki, bugün sosyal medya hesaplarında hakaret eden, küfreden arkadaşların da altını kazıyın. ya belediyede herhangi bir işi vardır, ya belediyede bir rantı vardır ya da zorla yazdılan belediye çalışanlarıdır. Eğer o anlayışla o parti yürüyecekse zaten sakat doğmuştur. O anlayışla iktidar olmak gibi bir hedef varsa ihtimal dışıdır. Ellerinizi belediye emekçilerinin üzerinden çekin" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMÜŞ OLUYORLAR"

Ölüm tehditleri aldığını dile getiren Uzun, "Araştırdığımda belediye çalışanları çıktı. Emeğe ve emekçiye saygımdan ötürü, neden böyle bir şey yaptığını bildiğimden ötürü hiçbirisi hakkında suç duyurusunda bulunmadım. Ancak bundan sonra şahsım ve CHP'nin kurumsal kimliğine hakaret boyutuna gelen çabaları gördüğümüzde biz de adli yollara başvuracağız. O arkadaşlar bizim eski yol arkadaşlarımız ama artık aynı partinin mensubu değiliz. Bu bizim tercihimiz değildi. Onların tercihiydi. Biz birleştiren oluyoruz, o arkadaşlar bölen oluyor. AK Parti'nin ekmeğine yağ sürmüş oluyorlar" dedi.

"NEGATİF BİR GÖRÜNTÜ VERMEK İSTEMİYORUZ"

Önceki il yönetimin binadan ayrılırken bazı eşyaları götürdüğünü de öne süren Uzun, "Alt katı bomboş bırakmışlar. Bu partililerin parasıyla, bu milletin parasıyla kurulan bir düzendi. Kendine ait olmayan bir şeyi alıp götürmenin adı nedir biliyorsunuz. Ben kullanmayı doğru bulmam. Alıp götürmüşler. Burada bizim yeni toplantı salonumuz vardı, alıp götürmüşler. 'Baba ocağı' dedikleri CHP'de, Cumhuriyet Halk Partisi bayraklarını çöp yapmışlar. Şimdi bunları çok anlatıp da negatif bir görüntü vermek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

UZUN'DAN PARTİLERE ÇAĞRI

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, partisinin kurumsal kimliğini korumak ve iktidarını sağlamak için bütün gövdesini ortaya koyduğunu ifade ederek, "Gerçek CHP'lilere hitap ediyorum. Artık neyin ne olduğunu gördünüz. Bölen kim, birleştiren kim, kim ne yapmaya çalışıyor bunu herkes görüyor. CHP'de kalsınlar. Çünkü her birimizin emeği var. Sadece bizim değil, o arkadaşlarımızın da emeği var. Parti içi muhalefeti birlikte yapsınlar. Bu çatı altında yapsınlar. Bu çatı Cumhuriyet'in omurgasıdır. Bu çatı Cumhuriyet'in kuran çatıdır" dedi.