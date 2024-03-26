CHP Milletvekili: Emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı - Son Dakika
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Yerel

CHP Milletvekili: Emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı

CHP Milletvekili: Emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkiye'deki emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar ve daha fazlasına çıkarılması gerektiğini söyledi. Karadeniz ayrıca, emeklilere verilecek 3 bin lira bayram ikramiyesinin seçim öncesinde yapılmasının yanlış olduğunu ifade etti. Ayrıca, yerel seçimlere ilişkin olarak da vatandaşların geçim sıkıntısı ve adalet taleplerinin arttığını belirtti.

26.03.2024 13:00  Güncelleme: 13:04
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MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Türkiye'deki emekli maaşı geçinmek için değil, yolda yürümek için bile yeterli değil. Pazara giden emeklimizi görüyoruz, esnaf gezen emeklimizi görüyoruz, ev kirası ödeyen emeklimizi, çocuk okutan emeklimizi görüyoruz. Artık emeklinin dayanacak hali kalmadı. Türkiye'nin şartlarında emekli maaşı, en az asgari ücret kadar ve daha fazlasına çıkarılması lazım" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, emeklilere verilecek 3 bin lira bayram ikramiyesi ile ve yerel seçime ilişkin açıklama yaptı.

"10 SANİYE SONRA ELİNDEKİ 3 BİN LİRA UÇAR GİDER"

Barış Karadeniz, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki emekli maaşı geçinmek için değil, yolda yürümek için bile yeterli değil. Pazara giden emeklimizi görüyoruz, esnaf gezen emeklimizi görüyoruz, ev kirası ödeyen emeklimizi, çocuk okutan emeklimizi görüyoruz. Artık emeklinin dayanacak hali kalmadı. Türkiye'nin şartlarında emekli maaşı, en az asgari ücret kadar ve daha fazlasına çıkarılması lazım. Bir açıklama yaptılar; bayram ikramiyesini 2 ile 5'i arasında 3 bin lira olarak vereceğiz dediler. Bunu seçimden önce yapmayın. Artık emeklinin karnı tok bu işlere. Emeklinin geçim derdine ihtiyacı var. Çocuk okutanlar,  ev kirası ödeyenler artık isyan etme noktasına geldi. Bu '3 bin lira vereceğiz' lafı emekliyi güzel bir kandırmaca. Bunu da gidip de seçim öncesinde sanki 'Biz size bunu vereceğiz, siz de bize oy verin' telaşı yanlış.  Bu kandırmacadır. Artık millet bu işlerden bıktı. Emekli 3 bin liraya bakar, 10 saniye sonra elindeki 3 bin lira uçar gider. Her gün mazot fiyatlarındaki artış, olan zamlar, enflasyon derken bunun altında 3 bin lira kelimesi çok düşük kalıyor. Emeklinin suçu emekli olmak mı onu bilemedim. Çalışan insanlar düşük maaşa emekli olacakları için, geçinemeyecekleri için emekli olmak istemiyor. Emekliyi kandırmaktan bıkmadılar. Emekli artık gerekeni söylüyor zaten sokakta, gerekeni de mutlaka yapacak diye düşünüyorum.

"85 MİLYON İNSANIMIZ ARTIK RAHATÇA YAŞAMAK İSTİYOR"

Türkiye'de yerel seçimle ilgili söyleyeceğim çok şey var; Türkiye'deki büyük şehirlerde ciddi oy artışımız var. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Balıkesir, Manisa ve bir çok ilde ciddi oy artışlarımız var. Vatandaş ülkenin ne hale geldiğini gördü ve buna ilk sarı kartını yerel seçimlerde, kırmızı kartı da ilk genel seçimlerde vereceğini açıklıyor şu anda. Bunu ben söylemiyorum, sokakta gezdiğimiz vatandaş söylüyor. Ben kimseyi ayırt etmiyorum. Herkesin telaşı ayrı. AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş buradaki gençlerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz hepsi aynı şeyi söylüyor; 'Ülkede geçim sıkıntısı var, geçinemiyoruz' diyorlar. Kamu sektöründe çalışanlar öz haklarını alamıyor. Polis teşkilatındaki arkadaşlar 24 saat mesai yapıyorlar ama haklarını alamıyorlar. Sağlık çalışanları da öyle. Ülkenin altında bir dinamit koyulmuş ne zaman patlayacak noktasına gelmiş. Burada yaşayan 85 milyon insanımız artık rahatça yaşamak istiyor, sosyal haklarına ulaşmak istiyor, ilk başta ise adalet istiyor. Adalet olmadan ne gelirde, ne sanayide, ne işte, ne hukukta hiçbir şey olmuyor. Bu ülkeye adalet tesis etmemiz için ilk kartı 31 Mart günü, ikinci kartı 2028 genel seçimlerinde bu vatandaş verecek. Vatandaş bir sefer daha Cumhurbaşkanlığı seçiminde kredi verdi. Bunlar çok çabuk tüketti. Hatta faiz haramdır diyenler, o kredinin üstüne faiz koya koya katlaya katlaya kredinin faizini kendileri helal ilan ettiler ve bu seçimde onun cevabını çok büyük tokat şeklinde alacaklarına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Milletvekili: Emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı - Son Dakika

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