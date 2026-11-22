Haber: İshak Kara

(VAN) - CHP Parti Okulu kapsamında Van İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programına, bölgedeki 8 ilden parti yöneticileri katıldı. Programda örgütlenme çalışmaları, seçim hazırlıkları ve Kürt sorununun demokratik çözüm süreci ele alındı. CHP'li yöneticiler, çözüm sürecinin Meclis çatısı altında yürütülmesi gerektiğini belirterek sürece destek vereceklerini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya başkanlığında gerçekleştirilen programa Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van'dan parti temsilcileri katıldı. Parti örgütlerinde görev alacak eğitici eğitmenlerin yetiştirilmesinin amaçlandığı eğitimlerde, olası erken seçime hazırlık ve örgütlerin güçlendirilmesi konuları gündeme geldi.

CHP Kars İl Başkanı Muhammed Baran Karahan, Bülent Ecevit Siyaset Akademisi'nin 2011 yılında kurulduğunu belirterek, Parti Okulu'nun genel merkeze bağlı önemli bir birim olduğunu söyledi. Eğitime 8 ilden katılım sağlandığını kaydeden Karahan, katılımcıların partide eğitici olarak görev yapacak şekilde yetiştirildiğini ifade etti.

Partisinin her geçen gün güçlendiğini söyleyen Karahan, partinin medya alanında da mücadele verdiğini belirterek, kara propaganda ve dezenformasyona maruz kaldıklarını ileri sürdü.

"ÇÖZÜM SÜRECİNİN YANINDAYIZ VE DESTEKLİYORUZ"

Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, "CHP'nin geçmişte partiye hata yaptıran kadro ve kliklerden büyük ölçüde arındığını" söyledi. Karahan, "İlkesel olarak biz bu çözüm sürecinin yanındayız ve destekliyoruz" dedi.

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu da Yıldırım Kaya başkanlığında üç günlük eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirtti. Eğitimlerin normalde Ankara'da yapıldığını ancak bu kez bölgeye taşınmasını istediklerini anlatan Bedirhanoğlu, çalışmaların hem bölgeyle doğrudan temas kurmak hem de örgütleri olası seçime hazırlamak açısından önemli olduğunu söyledi.

Bölgede üye istifalarının ardından üyelik çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Bedirhanoğlu, örgütlerin güçlendirilmesi ve seçim güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Kürt meselesinin yaklaşık 50 yıllık bir sorun olduğunu ifade eden Bedirhanoğlu, sürecin siyasi partilerin oy kazanıp kaybetmesi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Bedirhanoğlu, "Bu meseleye 'Biz kazanacağız, kaybedeceğiz' meselesi olarak bakmamak lazım. Hiçbir tarafta analar ağlamasın. Bu meseleye partinin oy oranıyla ilgili bir konu olarak bakmamak lazım. Sayın Genel Başkanımız bu işin parlamentonun içerisinde çözülmesini istiyordu, arzuluyordu. Kimse Sayın Devlet Bahçeli'nin bu işin altına gövdesini sokmasını ummazdı. Bu bile anlamlıdır" diye konuştu.

VAN'IN EKONOMİK SORUNLARINA DİKKATİ ÇEKTİ

Türkiye'nin enerjisini farklı alanlara yönlendirmesi gerektiğini belirten Bedirhanoğlu, Van'ın ekonomik sorunlarına da dikkat çekti. Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa ve İran'la 300 kilometrelik sınıra sahip Van'ın ihracatının 20 milyon dolar seviyelerine gerilediğini belirten Bedirhanoğlu, turizm, hayvancılık, tarım ve sınır ticaretinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Organize sanayinin yüzde 20-30 kapasiteyle çalıştığını ve kentte yoksulluğun giderek derinleştiğini ifade eden Bedirhanoğlu, "Kürt meselesinin çözümüne amasız, fakatsız her anlamda destek sunacağız. Oy kaybedelim, oy kazanalım, biz bu meseleye bu bakış açısıyla bakmıyoruz. Türkiye'nin önüne tarihi bir fırsat gelmiştir. Bu mesele sadece Türkiye'nin değil, Suriye'nin, Irak'ın ve İran'ın da meselesidir" dedi.

GENÇLİK VE ÖRGÜTLENME VURGUSU

Kars Sarıkamış İlçe Gençlik Kolları Başkanı Beyzanur Gül, gençlerin siyasete katılımının önemine değinerek, gençlere birlikte siyaset yapma çağrısında bulundu. Gül, Van'da aldıkları eğitimi gençlik kolları ve ilçe örgütlerinin çalışmalarında değerlendireceklerini söyledi.

Kars Digor İlçe Başkanı Adem Başkutlu da eğitim programının olası bir erken veya olağanüstü seçim sürecine hazırlık açısından önemli olduğunu belirtti. Başkutlu, eğitimde öğrendiklerini kendi ilçesindeki partililere aktaracaklarını ifade etti.

CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir ise Kürt sorununun çözüm sürecinin mutlaka sonuca ulaşması gerektiğini söyledi. Hakkari'nin süreçten en fazla etkilenen illerden biri olduğunu belirten Demir, "Çok bedeller ödendi, çok insan hayatını kaybetti. Ama günün sonunda inşallah hep beraber güzel bir Türkiye'de buluşacağız" diye konuştu.

CHP Şırnak Merkez İlçe Başkanı Osman Yeren de 1989 yılında hazırlanan Kürt raporunun güncellenmesini istedi. Çözüm sürecinde Meclis'in inisiyatif almasının önemli olduğunu vurgulayan Yerel, "Bu sürece her anlamda destek olmamız lazım. Sahada mitinglerle, toplantılarla, salon toplantılarıyla, halkın içine, köylere kadar uzanarak bu çözüm sürecini destekleyip sahiplenmemiz lazım" dedi.

"ÇÖZÜMÜN ADRESİ MECLİS"

CHP Siirt İl Başkan Vekili Barış Timurtaş, partisinin 1989 yılında Kürt sorununa ilişkin rapor hazırladığını hatırlatarak, çözüm adresinin Meclis olması gerektiğini söyledi. Timurtaş, parti okulunda verilen eğitimlerin örgüt çalışmalarına katkı sunacağını belirtti.

CHP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Serdar Yılmaz ise Parti Okulu'nun yalnızca siyaset eğitimi verilen bir yer olmadığını, halkı anlamak ve sorunlara çözüm üretmek açısından da önemli olduğunu ifade etti. Yılmaz, eğitim programının düzenlenmesinde emeği geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile Parti Okulu Koordinatörü Hicran Ceylan Akgün'e teşekkür ederek, "Artık değişim şart. Hep birlikte iktidara yürüyoruz" dedi.