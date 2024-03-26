Yerel

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, " Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir seçim zaferini kazanacağız. Bu seçim yoksulluğu yenip insanların mutlu huzurlu yaşadığı bir ülke mi olacak, kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisine yeniden giren bir ülke mi olacak, yoksa tarikatların önünde diz çöken bir lider tarafından mı yönetilecek, hepimiz bunun kararını vereceğiz" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, seçim çalışmaları kapsamında Aksaray'da Saratlı Belediyesi Yaşlı Bakım Merkezi açılışına katıldı.

"BU SEÇİMDE HEPİMİZ BİR KARAR VERECEĞİZ"

Ali Abbas Ertürk şunları söyledi:

"Birliğimizi bozmayacağız, bütünlüğümüzü sonuna kadar koruyacağız. Bu partide bir kargaşa çıkartmak isteyenlere karşı dimdik ayakta duracağız. Önceki genel başkanımızdan yeni genel başkanımıza kadar hepimiz bir yumruk gibi sıkılı olacağız. Asıl mücadelemizi Cumhuriyet düşmanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı vereceğiz. 31 Mart'ta İstanbul'dan Ankara'ya kadar elimizde olan 11 büyükşehir belediyesini kazanıyoruz, kazanacağız. Saratlı'dan Kırşehir'e kadar elimizdeki bütün belediyeleri kazanacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanıyoruz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanıyoruz, Denizli, Manisa'yı da kazanıyoruz. Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir seçim zaferini kazanacağız. Bu seçim yoksulluğu yenip insanların mutlu huzurlu yaşadığı bir ülke mi olacak, kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisine yeniden giren bir ülke mi olacak, yoksa tarikatların önünde diz çöken bir lider tarafından mı yönetilecek, hepimiz bunun kararını vereceğiz. Belediyenin parasını halka harcayanlar ile belediyenin parasını Ensar gibi TÜGVA gibi kuruluşlara peşkeş çekenler arasında bir seçim olacak. 31 Mart akşamı ülkenin kaderini değiştirecek seçimleri kazanacağız.

"EMEKLİLERİN ÇEKTİĞİ ÇİLEYİ HEPİMİZ BİLİYORUZ"

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise şunları söyledi:

"Vatandaşlar mutsuz ve perişan durumda. Bir bakıyoruz ki mevcut iktidar, şatafattan, lüksten, her türlü devlet imkanlarından kendileri yararlanarak halka da sefalet çektiriyorlar. Dün işte Kırşehir'de gezdik emeklileri topladık. Emeklilerin durumu ne olacak diye sorduk. Halbuki onlar ne diyordu; '2024 emeklilerin yıl olacak' diyorlardı. Maalesef bunu yapamadılar. Bizler emeklerimizin durumunu sürekli Meclis'te gündeme getirdik. Bir arpa boyu yol gidemedik ama sonra kendileri ne dediler; 'Seçimden sonra emeklilere zam yapacağız' dediler. Buradan sesleniyorum, elinizi tutan mı var, niye seçim sonucunu bekliyorsunuz? Emeklilerin ne kadar zor durumda olduğunu, çile çektiklerini hepimiz görüyoruz. Ben bu senenin emekliler senesi olmayacağını çok iyi biliyorum ama bu sene inşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin senesi olacak ve birçok belediyeyi kazanacağız. Yerelde kazandıktan sonra bunu genele taşıyacağız ve 2 yıl sonra genel seçim yapılacak ve inşallah iktidar olacağız. Halkın nasıl yönetildiğini, halka nasıl hizmet edildiğini, nasıl dokunulduğunu o zaman onlar görecekler.

"İSRAF VE LİYAKATSİZ BELEDİYECİLİKTEN ÜLKEMİZİ KURTARACAĞIZ"

Bizim belediyelerimizde halka dokunan sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı var. Bunu nerede görüyoruz; pandemi döneminde gördük, 3 tane maskeyi dağıtamadılar. İnsanların evlerine koliler gönderemediler ama biz Kırşehir Belediyesi olarak bizleri Fas, Cezayir'den arayan işçilerimize, Fransa'dan Almanya'dan çalışan işçilerimiz arıyordu onların evlerine, zabıtalarımız eşliğinde gıda kolileri gönderiyorduk. Kırşehir Belediye Başkanımız günlük 2000 adet maske üretiyordu. Onlar 3 maskeyi dağıtamazken biz günlük 2 bin maske dağıttık, enfeksiyonu önledik. Bir deprem oldu felaketler yaşadık. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler deprem bölgesine ilk koşan belediyelerdi ve bir tane reklam yapmadık çünkü bu bizim en doğal görevimizdir. Bunların israf ve liyakatsiz belediyeciliğinden ülkemizi kurtaracağız."