CHP Samsun Milletvekili Çan: "Burdur'da Yaşanan Sağlık Skandalı Dünya'da Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Olaydı"

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Yeni doğan çetesi başta olmak üzere Burdur'da yaşanan sağlık skandalı Dünya'da eşi benzeri görülmemiş bir olay. Gidip yerinde gördüm. Antifriz solüsyonu, hemodiyaliz sisteminin içine zerk edilmiş. Yani hastaların kanında antifriz solüsyonu dolaşmış. Bu bir şeyle açıklanabilir; akabinde Bolu'da yaşanan yangın skandalıyla ilgili birleştirdiğimizde hayatın her alanında öngörüsüzlük, şeffaflıktan uzak ve denetimini hiç önemsemeyen kişilere, sermaye hizmet eden bir sağlık sistemiyle" dedi.

Samsun Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Atakum belediyesinin Ata Sanat Merkezi'nde bir araya geldi. Etkinliğe CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, Samsun Tabip Odası TÖK (Tıp Öğrenci Kolu) Başkanı Süleyman Taha Kılıç, Tabip Odası Başkanı Dr. Sema Aydoğdu ve Dr. Nedim Ecevit'in de birer konuşma yaptıkları plaket törenin de hekimlik mesleğinde 64,50,40 ve 30 yıllarını dolduranlara plaketleri takdim edildi. Samsun Tabip Odası TÖK Başkanı Süleyman Taha Kılıç, şunları söyledi:

"6 Şubat depreminde hayatını kaybeden başta sıra arkadaşımız Hatice Senay Yıldız olmak üzere tüm yurttaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Tüm doktor ve doktor adaylarının 14 Mart'tan kutlarım. Farklı kürsüler de olsa 14 Mart için üçüncü yıl TÖK adına konuşacağım bu yıl. Konuşmamı hazırlamadan önce eski konuşmalarımı okuyarak kendimi tekrara düşürmek istemedim. Fakat görüyorum ki sorunlarımız hala aynı. 3 yılda değişen bir şey olmamış. 14 Mart tarihinde Hikmet Boran önceliğinde diğer tıbbiyeliler İstanbul'u işgal eden emperyalist güçlere karşı direniş başlatmışlardır. Gelinen noktada görüyoruz ki, fiili bir işgal olmasa da günümüzde sağlık sistemi sermayeye hizmet etmekte ve bu uğurda halkın sağlığını hiçe saymasın. Bu yıl öğrenci olarak geçireceğim son 14 Mart olmasının ve yapmış olduğum konuşmanın Samsun TÖK Başkanı olarak yaptığım son konuşma olmasının burukluğunu yaşıyorum."

"İyi hekimlik değerlerinin hatırlatıldığı gün"

Samsun Tabip Odası Başkanı Sema Aydoğdu ise şunları söyledi:

"Başka bir sağlık sistemi ve hekimlik ortamı mümkün diyerek bu sene Türk Tabipler Birliği olarak yola çıktık. Ülkemizin sağlık yükünü ekip arkadaşlarımızla birlikte taşıyan bütün hekimleri, kamuda, özelde, ameliyathanelerde, polikliniklerde, aile sağlığı merkezlerinde, laboratuvarlarda, gece gündüz demeden ihtiyacı olan tüm insanlarımıza, şifa dağıtan meslektaşlarımızın yani hepimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Emeğin ve fedakarlığın değerinin bilinmediği, bencilliğin, çıkarcılığın, paranın kutsandığı, adaletsizliğin ve eşitsizliğin hakim kılındığı bir dünya ve ülke ortamında, ayrım yapmadan ihtiyaç duyana sağlık hizmeti sunmakta olan hekimlerin günü bugün. 14 Mart, hekimlerin gündemi olduğu, sesinin daha fazla duyulduğu, kamuoyunda mesleğimize saygının ve minnettarlığının yansıtıldığı, aynı zamanda hekimlerin topluma karşı sorumluluğunun ve iyi hekimlik değerlerinin hatırlatıldığı gün."

"Başka bir sağlık sistemi mümkün"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren devlet yönetimiyle ilgili çok denemesi olmayan ama kendi hayatını bu topraklara adamış çok kıymetli devlet adamlarımız başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere yeni kurulan cumhuriyetin, oluşturulmaya çalışılan ulusun önce sağlığını yanında ekonomisini ve diğer branşları hep birlikte bir bütün olarak değerlendirmişler. Sağlıkta verem savaşıyla, sıtma savaşıyla ve birinci basamakla uğraşarak özellikle koruyucu hekimlik başta olmadığı sağlık hizmeti sunumunu dünyaya örnek olacak şekilde sergilemişler. Bence bugün bir sistem arayanlar hükümet adına söylüyorum. Oraya bakmalılar. Bugün geldiğimiz noktada ben devletim diyen bir milletvekili ben devletim her şeyi yaptım. Bundan sonra sıkıntı yaşarsanız gidin doktorun, hemşirenin, sağlıkçının gırtlağına sıkın diyecek bir kibre gelmiştir. O yüzden tıp öğrencileri kolu başkanımızın söylediği sorunlar değişmiyor. Dolayısıyla ben de aynı şeyleri konuşmak durumunda kalıyorum.

Yeni doğan çetesi başta olmak üzere Burdur'da yaşanan sağlık skandalı Dünya'da eşi benzeri görülmemiş bir olay. Gidip yerinde gördüm. Antifriz solüsyonu, hemodiyaliz sisteminin içine zerk edilmiş. Yani hastaların kanında antifriz solüsyonu dolaşmış. Bu bir şeyle açıklanabilir; akabinde Bolu'da yaşanan yangın skandalıyla ilgili birleştirdiğimizde hayatın her alanında öngörüsüzlük şeffaflıktan uzak ve denetimini hiç önemsemeyen kişilere, sermaye hizmet eden bir sağlık sistemine maalesef bütün hekimler ve sağlık çalışanları olarak yıllardır hizmet eder hale geldik. O yüzden başka bir sağlık sistemi mümkün. İnşallah çok kısa zamanda hallolacak."

"Bir gün hekimliği bıraksak da hekimiz"

Meslekte 40 yıl plaketini alanlardan Dr. Nedim Ecevit ise şunları söyledi:

"Her zaman hekimiz. Yani bir gün hekimliği bıraksak da hekimiz. Dolayısıyla bu önemli meslek her zaman yanımızda. 40. yıldayız, 40 yılı şöyle birkaç cümleyle özetlersem, hekimlik açısından, başlarda ilk yaklaşık 17-18 senem hekimlik mesleğinin maalesef siyasete ne kadar arka bahçe olmasına çalışırken geçti. Dolayısıyla onlar oradan oraya, buradan buraya insanlara sürerek oy avcılığına kalktılar ve hekimlikte bayağı sıkıntılı, şuursuzca işler yaptılar. Bir şekilde hak ettiği yere hekimlik gelemedi. Ancak şu son yaklaşık 20 yıldır, işte o çok daha beter. Tüm mesleklerde olduğu gibi hekimlik daha da beter bir duruma geldi. Artık çökme noktasına geldi. Sağlık tamamen ticarileşti."

Konuşmalarından ardından 64 yılını dolduran bir hekime, 50. yılını dolduran 15 hekime, 40. yılını dolduran 9 hekime ve 30. yılını dolduran 39 hekime plaketleri takdim edildi.