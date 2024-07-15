CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Fındık Üreticilerinin Sorunlarını Dile Getirdi - Son Dakika
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CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Fındık Üreticilerinin Sorunlarını Dile Getirdi

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Fındık Üreticilerinin Sorunlarını Dile Getirdi

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un Terme ilçesinde fındık üreticilerinin sorunlarını dinledi. Üreticiler, geçen yılki düşük fiyatlar ve doğal afetler nedeniyle zarar ettiklerini belirterek, bu yıl fındık fiyatının 160 liranın altında olmamasını talep etti. Çan, hükümetin fındık üreticilerinin sorunlarına henüz çözüm bulmadığını ve genel başkanları tarafından bu konunun sürekli dile getirildiğini ifade etti.

15.07.2024 14:08
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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin "Toplamasından gübresine, ilacına, patozuna, bahçenin temizliğine ve işçiliğine kadar birçok çıktı maliyeti olan bu ürün bugünlerde 120 liraya satılıyor. Hükümet hala ses vermedi. Partimiz, genel başkanımız aylardır fındık konusunu dile getiriyor. Belki bir miting de yapılacak bu bölgede" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Çan, Samsun'un Terme ilçesinin Akçaykaracalı Mahallesi'nde fındık üreticilerinin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Fındık üreticileri, TMO'nun geçen yıl verdiği fiyattan dolayı zarar ettiklerini dile getirerek, bu yıl fındık fiyatının 160 liranın altında olmamasını talep etti. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Murat Çan şunları söyledi:

"Dünya fındık ticaretinin en büyük tedarikçisi Türkiye. Samsun ilinin Terme ilçesindeyiz. Samsun ilimiz Türkiye'deki fındık üretiminin ikinci sırada yoğunlukla yapıldığı yer. İki ay kadar önce endüstriyel olarak işlenebilen, katma değeri çok yüksek olan bu fındık ürünümüzle ilgili kahverengi kokarca hakkında Meclis'i bilgilendirmiştik. Bununla ilgili önlem alın demiştik. Ancak hiçbir önlem alınmadı. Her bahçe sahibini önlem almaya ferdi olarak itti devlet, hükümet. ve sonuç olarak elimde bugün bir daldan topladığımız bu üçlü fındığın iki tanesi kahverengi kokarca larvaları içermekte. Hala ağaçların dallarının üzerinde kahverengi kokarcalar geziyor. Bu bir sorundur. Bir başka sorun bundan bir hafta kadar önce çok aşırı rüzgar ve arkasından gelen yağmur, sel felaketiyle fındıkta beklenen rekoltenin çok çok gerisinde bir hasılat olacağını, bir ürün çıktısı olacağını tahmin ediyor üreticiler."

"Hasılat beklenen rekoltenin çok gerisinde olacak"

Beklenen rekoltenin çok gerisinde bir hasılat olacağını vurgulayan Çan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplamasından gübresine, ilacına, patozuna, bahçenin temizliğine ve işçiliğine kadar birçok çıktı maliyeti olan bu ürün bugünlerde 120 liraya satılıyor. Hükümet hala ses vermedi. Partimiz, Genel Başkanımız aylardır fındık konusunu dile getiriyor. Belki bir miting de yapılacak bu bölgede ve ısrarla fındık üreticisinin mağduriyetini, dünyada birinci tedarikçisi olduğumuz bu ürünün maliyetini hesapladık ve ona göre bir fiyat verilmesini isteyecek açıklamalar yapıyoruz. Geldiğimiz noktada beklenen rekoltenin çok çok gerisinde bir hasılat olacağını, ürün hasılatı olacağını görmekteyiz. Üreticimiz ve ülkemiz bu ihracattan gereken nasibini alamıyor. Fındık dalda 70 liraya, 80 liraya satıldı geçen sene. Ondan sonra da dış ülkelere bunun çok çok daha üzerinde pazarlandı. Ancak üretici bundan hiçbir şekilde nasiplenmedi. Bu sene o sene olsun ve üretici inşallah bu seneden itibaren hakkını mağduriyetini giderecek bir şekilde hakkını alacağı bir yıl olsun."

"Köylünün durumu ciddi manada zor"

Akçaykaracalı Mahallesi'nin eski muhtarı, fındık üreticisi Çetin Kaya da şunları söyledi:

"Köylünün durumu ciddi manada zor. Her şeyi buradan karşılıyor. Eğer bundan bir şey elde edemeyecekse boşuna bunun zahmetini bir yıl boyunca çekmesin. Geçen sene 53 randıman fındığım geldi. TMO'ya verdim. Bir dünya zarar ettim. 87 liraya aldım ama 53 randıman geldi fındık. Benim fındığım hiç oldu. Ben bir dünya zarar ettim. Ben onunla nasıl borç ödeyecektim, nasıl ödeyeceğim?"

Bir başka fındık üreticisi de "Bağda bahçede çalışıyoruz, emek veriyoruz. Üretim yetmiyor. Yevmiyeci alıyoruz, çok pahalı. Topladığımız, eziyete değmiyor. Patoz masrafımız var, ilaç var, temizlenmesi var, gübre var. Üç kere gübre atılıyor. TMO'nun güzel bir fiyat vermesini istiyoruz. 160 liradan aşağı olmamasını istiyoruz. Yani zam istiyoruz, eziyetimize göre emeğimizin karşılığını almak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Fındık Üreticilerinin Sorunlarını Dile Getirdi - Son Dakika

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