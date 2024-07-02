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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan kaymakam atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Afyonkarahisar'da 6 ilçesinin kaymakamı değişirken, 2 vali yardımcısı ise yeni görevlerine atandı.

Kararnameye göre, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici Nevşehir Avanos, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han Şanlıurfa Harran, Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kırşehir Mucur, Sultandağı Kaymakamı Tunahan Nas Malatya Pütürge, Sinanpaşa Kaymakamı Yaşar Artar Adıyaman Samsat Kaymakamı olarak atandı.

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ise Sinop Vali Yardımcısı olarak atandı.

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'da Bolvadin Kaymakamı oldu.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz Çay Kaymakamı, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül Emirdağ Kaymakamı, Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser Şuhut Kaymakamı olarak atandı.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ile Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ise Afyonkarahisar Vali Yardımcısı olarak atandı. - AFYONKARAHİSAR