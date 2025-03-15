Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Yeni Atamalar Yapıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Yeni Atamalar Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar ile Aile ve Sosyal Hizmetler, Dışişleri, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarında çeşitli atamalar gerçekleştirildi. Ayrıca bazı görevden almalar da yapıldı.

15.03.2025 01:25
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Pehlivan, Pınar Yavuzkanat ve Seyfi Bozçelik atanırken, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya Yılmaz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İsa Tekpınar atandı.

Dışişleri Bakanlığı'nda ise Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü Kalafat, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Kazım Çavuşoğlu, Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Arif Eser Torun, Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Selen Evcit, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Rıfkı Olgun Yücekök, Türk Dünyası Teşkilatları ile Soydaş ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığına Birey Yılmazsoy, Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Meliha Gülce Kumrulu, Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Erdem Tunçer, Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcılığına Hayriye Işıl Cemali Doğan, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Çağla Pınar Tansu Seçkin, Dış Politika Plan Genel Müdür Yardımcılığına Sinem Mingan, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep Gündüz, Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına Reyhan Özgür atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü'ne Mustafa Bandırmalı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği görevine Sevda Altunoluk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na Aysun Torun Orhan atandı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Bakanlık müfettişleri Hakan İleri, Volkan Uzkan, Yiğit Can Artukoğlu, Nihat Özen ve Görkem Ali Kaya, başmüfettiş görevine getirildi.

Karar ile birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Barda ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Genel Müdür Yardımcısı İrfan İpşir görevden alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökmen Kınık, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Öner Özgür, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Civan, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Durkan, TÜRASAŞ Genel Müdür Yardımcılıklarına Yusuf Aldemir, Atanur Karadağ, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne Mustafa Karakoyun ve Sakarya Bölge Müdürlüğüne Yunus Ekşi atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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