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Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum - Son Dakika
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Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum

Hatay'da yaşanan depremde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, oğlunun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor. Depremde 3 evladını kaybeden acılı anne, her gün evlatlarının mezarını ziyaret ediyor.

12.01.2024 - 09:06,  Güncelleme: 10:13
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Asrın felaketinde Hatay'da 2 kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, depremden bu yana oğlunun yemek tarifleri çektiği mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor.

HER GÜN EVLATLARININ MEZARINI ZİYARET EDİYOR

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanmıştı. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve görüntülerini milyonlarca insan izleyen 19 yaşındaki Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlere kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanmış ve hayatını kaybetmişti. Genç fenomenin ölümü ülkede birçok insanı üzmüş ve kardeşleriyle yan yana Yayladağı ilçesi Güveççi Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedilmişti. Depremin üzerinden geçen 11 aya rağmen anne Meryem Duymaz, evlatlarının acısını bir nebze unutabilmiş değil. Mezarlığı her gün ziyaret eden Duymaz, evlatlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamıyor. Anne Duymaz'ın depremden bu yana Taha'nın mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor olması da yürekleri dağlıyor.

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum

"ÇOCUKLARIMIN MEZARINA GELMEZSEM HASTA OLUYORUM"

Evlatlarının mezarlarına gelmediğinde hasta olduğunu dile getiren Meryem Duymaz, "Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; 1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar. Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Taha'm her şeyi yapardı. Bize ve kardeşlerine bakardı. Taha'mın hayali çoktu, unutamam. Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum. Dua ediyorum, konuşuyorum. Taha için şimdi ben de yemek yapıyorum. Her gün gece yatamıyorum" dedi.

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum

"EVLADIM VEFAT ETTİĞİNDEN BERİ MUTFAĞINDA YATIYORUM"

Depremden bu yana Taha'nın mutfağında uyuduğunu ve başka yerde rahat edemediğini ifade eden anne Duymaz, "Burada Taha'nın mutfağında yatıyorum. Başka yerde rahat edemiyorum. Gidiyorum, diğer odaya sonra yine mutfağa geliyorum. Mutfağa yatağımı serdim, burada yatıyorum. Taha'mın mutfağında yatıyorum, başka yerde yatamıyorum. Evladım vefat ettiğinden beri mutfağında yatıyorum. Çocuklar burada yatmamı istemiyor ama ben mutfakta yatmak istediğimi söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum

"DEPREMDE 3 EVLADIM VEFAT ETTİ"

Baba Mehmet Duymaz da evlatlarının acısını unutamadığını belirterek "Neredeyse 1 yıl olacak, hiç unutamıyoruz. Artık bir şeyimiz kalmadı. Bizim matemimiz 6 Şubat. Depremde 3 evladım vefat etti, hepsini özlüyorum" şeklinde konuştu.

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz\'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum - Son Dakika


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