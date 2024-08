Didim\'de Balık Avlama Sezonu Açılış Töreni Düzenlendi

Yerel

2024 yılı 15 Nisan tarihiyle sonlanan balık avlama sezonu 1 Eylül'de yeniden başlaması dolayısıyla Didim'de açılış töreni düzenlendi. Didim'deki etkinliğe Aydın Valisi Yakup Canbolat da katıldı.

Aydın İli Su ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticiler Birliği ile Didim Balıkçılar Derneği öncülüğünde 1 Eylül'de başlayacak balık avlanma sezonu öncesinde açılış etkinliği düzenlendi. Didim'deki Taşburun Balıkçı Barınağı'nda gerçekleşen açılışa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Aydın İl Tarım Müdürü İbrahim Altıntaş, siyasi parti ve sivil toplum kurumları temsilcileri, balıkçılar ve Didim halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya gerçekleştirdi. Balık sezonu hakkında konuşan Özkaya, "2024-2025 av sezonunun hayırlı olmasını, hatasız, kazasız geçmesini dilerim. Denizlerimiz bize atalarımızdan bol bereketli olarak kalmış. Biz de denizlerde balıkçılığı stoklar üzerinde uygun bir sistemle gelecek nesillere bol bereketli denizler bırakmak üzere avcılık yapıyoruz. Görevimiz gelecek nesillerin balıkçılıktan uzaklaşmamış uzaklaşmaması, genç nesillerin balıkçılık sektörünün içinde kalması için kesinlikle sürdürebiliriz. Bunun en güzel örneği bu sene tarımsal ürünleri planlama yönetmeliği içerisinde de yer alan avcılıkları, avcılık sisteminde Kota getirildi Hamsi'ye. Hedef sürdürülebilir bir balıkçılık yapmak adeta Türkiye'nin, ülkemizin gurur fasulyesi dediğimiz Hamsinin Bütün sofralarda bütün evlere gıda olarak girmesi ve çocuklarımızın beyinlerin gelişmesi, kemiklerin gelişmesi için de bu balığa ihtiyacımız var. Bizim bir lafımız vardır. Her zaman söyleriz. Evimiz balıkçı barınakları, tarlamız deniz. Bizim gidecek yerimiz yok. Bunun için aslında denizleri korumak öncelikle Sahil Güvenliği Bakanlığı'nın değil, biz balıkçıların olmalıdır. Çünkü ekmeğimizi biz denizden çıkarıyoruz ve denizleri korumak bizim görevimizdir. Aynı zamanda da balıkçı barınaklarını da çok temiz tutmamız lazım. Burada iyi bir çalışma var. Sayın Tolga Bey'e burada teşekkür ediyorum. İşletmecisi olarak. Ama biraz geç kalınmış. Bunları da bir daha geldiğinde inşallah bunları görmeyiz. Çünkü gerçekten evimizi temiz tutmak zorundayız. ve de bunun için de ne gerekirse yapmamız lazım diye düşünüyorum" dedi.

"Bu yıl palamut yılı"

Bu senenin palamut yılı olacağını belirten Özkaya, "Her ev sofrasında palamutu göreceğiz. İnanılmaz bir palamut var. Bu da bizi sevindiriyor. Çünkü gerçekten de çok temiz bir gıda olan balık, ürünleri her sofrada olmasını biz temenni ediyoruz ve bunun için uğraş veriyoruz. Bunun için hem tüketiciler şanslı hem biz şanslıyız. Ancak burada tüketicilere de şunu söylemek istiyoruz. Balıklar, arkadaşlar sadece balıkçıların değil, 85 milyon Sizlerin, tüm halkın, halkın ortak malıdır. Eğer siz burada devamlı balık yemek istiyorsanız, gelecek nesillere balık bırakmak istiyorsanız, lütfen boy yasağına, zaman yasağına uymayan, yasa dışı avcılığa uymayan balıkları tüketmeyiniz. Çünkü siz bunu tüketirseniz geleceğimize de zarar vermiş olursunuz. Biz de balıkçılar olarak da balıkçı arkadaşımıza burada söylüyoruz. Tebliğe uygun balıkçılık yapın. Kesinlikle aşırı avcılığa kaçmayınız diye düşünüyoruz. Çünkü KOTA'la beraber ileride diğer balıklara da gelecek. Neden gelecek? Çünkü son on beş yılda stoklarımızda yüz elli bin ton bir azalma var. Orta vadede toparlanmasını sağlamayız. Uzun vadede de eski altı yüz bin tonlara çıkan bir rakamı yakalamamız lazım. Onun için de denetim lazım. Denetim yapılıyor fakat biraz eksik olduğunu görüyoruz. Çünkü gerçekten çok geniş kıyı yapımız var. Her yerden önlememiz mümkün değil. Biz denetimin istiyoruz. Sürdürülebilirlik bizim olmazsa olmazımız. Kesinlikle sürdürülebilirliği sağlamak zorundayız" diye konuştu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, "Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliğine uygun doğal ve yapay kaliteli su kaynaklarına sahip şanslı ülkelerden birisidir. İlimiz 150 km sahil şeridine sahip olup 5 adet balıkçı barınağı, 210 adet kayıtlı balıkçı gemisi, bin 781 adet gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat teşkilatına sahip balıkçı, 3 bin 164 adet amatör balıkçı belgesine sahip amatör balıkçıyla su ürünleri potansiyeli oldukça yüksek bir ildir. Ayrıca ilimizde 12 adet Su Ürünleri Kooperatifimiz ve bu kooperatiflerin bağlı olduğu 1 adet Su Ürünleri Kooperatifler Aydın Merkez Birliğimiz bulunmaktadır. Sürdürülebilir balıkçılığın temini, yasalara uygun avcılık yapmakta olan balıkçıların hakkını korumak için denizler, iç sular, kareye çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde 7-24 denetimler yapılmaktadır. İl ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından su ürünleri avcılarına yönelik ilimiz genelinde 2023 yılında 476 denetim noktasında 50 bi 37 adet, 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 427 denetim noktasında 2 bin 488 adet denetim gerçekleşmiştir. Denizlerimizdeki balık popülasyonunun sonsuz olmadığını herkes çok iyi bilmektedir. Ülkemizin sucul zenginliğinin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal etkenler dikkate alınarak sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için su ürünleri kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilir temelli kurallara bağlı işletilmesi gerekmektedir. Avcılık ile ilgili getirilen bu kurallara uyumda büyük önem taşımaktadır. Siz değerli balıkçılarımız tarafından büyük emek ve zahmetle halkımıza sunulan ve insan beslenmesinde, özellikle çocukların gelişiminde ve erişkin insanların sağlıklarının korunmasında sayısız faydaları olan su ürünlerini halkımızın bol bol tüketmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son olarak konuşma yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, ise deniz kirliliğine değinerek, "İki bin yirmi dört yirmi beş Yılı su ürünleri avcılık sezonunun açılışı sebebiyle Sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu geceden itibaren Balıkçılarımız Bira Bismillah diyerek Denizleri açılacak Önümüzdeki yedi buçuk ay boyunca Rızıklarını arayacaklardır. Su ürünleri ve balıkçılık kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 2023 yılında avcılık ile geçimini sağlayan Aydınımızdaki 176 balıkçımıza 810 bin 437 TL 2024 yılında ise 184 balıkçımıza 840 bin 312 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2023 yılında denizlerimizde ticari olarak 8000 ton deniz balığı ve diğer deniz ürünleri avcılığı gerçekleştirilirken 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bin 800 ton deniz balığı ve diğer deniz ürünleri avcılığı gerçekleştirilmiştir. Değerli balıkçılarımız biz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. İklim ve coğrafi olarak dünyanın en güzel konumlarından birisine sahibiz. Ancak milyonlarca insanın rızık kapısı olan denizlerimiz, göllerimiz ve okyanuslar maalesef çok ciddi tehdit altında. Her yıl on binlerce ton plastik atık denizlerimize maalesef ki boca edilmektedir" dedi.

Konuşmasında deniz kirliliğine dikkat çeke Vali Canbolat, "Suyumuz, toprağımız, havamızla beraber denizlerimizde kirleniyor. Balık adeta o naylonlardan beslenir hale geliyor. Kirlilik sadece insanlara değil, denizde yaşayan canlılara, balıklara da çok ciddi zararlar veriyor. Düşüncesiz de denize atılan bir plastik şişenin çözülmesi 600 yılı, naylon kumaşınki 40 yılı, misinanın çözülmesi ise yaklaşık 600 yılı buluyor. İşin çok daha vahim kısmı bu atıkların deniz canlıları tarafından yeniliyor olması. Son dönemde balık türlerinin azalmasının ana sebeplerinden biri artan bu kirliliktir. Bir diğer önemli sebep ise av yasağına ve kurallarına dikkat edilmemesidir. Ben hiçbir balıkçımızın böyle bir yanlışa düşmeyeceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Sözlerime son verirken Hepinize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum Pruvanız nete dümeniniz rüzgarınız kolay, bahtınız açık olsun diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bol ve bereketli olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Canbolat'a Didim Balıkçılar Derneği Başkanı Ahmet Satılmış tarafından hediye takdim edildi. Zeybek gösterisiyle devam eden program da sezonun hayırlı geçmesi dileğiyle İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel tarafından dualar edildi.

Programın sonunda sezonun ilk balıkları mezatta açık artırmayla satışa sunuldu. Etkinliğin sonunda vatandaşlara ücretsiz balık ekmek dağıtılırken, ayrıca vatandaşlara balık dağıtımı da gerçekleştirildi. - AYDIN