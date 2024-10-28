Dişi için gittiği doktorun verdiği iğneyi yaptırdı bacağından oldu

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Eskişehir'de yaşayan Yazgül İkiz'in, 7 ay önce gittiği diş doktorunun verdiği antibiyotik iğneyi yaptırdıktan sonra hayatı kabusa döndü. İğneyi vurulduktan sonra sol bacağında sızı hisseden ve topallamaya başlayan İkiz, 7 farklı hastane dolaşmasına rağmen derdine bir deva bulamadı.

3 çocuk annesi 45 yaşındaki Yazgül İkiz, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda dişindeki rahatsızlık için Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gitti. Burada kendine verilen antibiyotik iğnelerini alan İkiz, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada iddiasına göre iğneleri bir hemşire tarafından yapılan Yazgül İkiz, sol bacağında çok şiddetli bir sızı hissetti. Sızısı hiç dinmeyen talihsiz kadın tekrar Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada Hasta Hakları Birimi'nden destek ve ilgi görmediğini belirten İkiz, duyduğu sızı eşliğinde topallayarak ile evine döndü. Yürümesi de gün geçtikçe güçleşen İkiz Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giderek muayene oldu. Burada da kendine ilaç yazılan kadın bir fayda göremedi.

7 AYDA 7 HASTANE DOLAŞTI

Yapılan muayene ve ilaçlardan fayda göremeyen Yazgül İkiz, Eskişehir Anadolu Hastanesi'ne gitti. Burada da 400 TL karşılığında ilaç yazdıran İkiz yine umduğu faydayı bulamadı. 7 ayda, 7 hastane dolaşan 45 yaşındaki talihsiz kadın bir kutu ilaç biriktirirken sakat kalmaktan korkuyor. Sadece dişindeki çürüğü tedavi ettirmek isteyen kadın şimdi sol bacağının üzerine basamıyor. Son olarak savcılığa giden kadın suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

"GİTMEDİĞİM DOKTOR KALMADI, AĞRIMA ÇARE BULAMADIM"

Başından geçenleri anlatan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Yazgül İkiz, "Ben bayramın 2'nci gününde dişim şiştiği için diş hastanesine gittim. Doktor bey bana ilaç ve iğne verdi. İğneyi aldım ve bayramın 2'nci gününde vurulmaya başladım. Antibiyotik ve ağrı kesici kullandım. Yüzüm şiştiği için hemen hastaneye gittim. Yunusemre Devlet Hastanesi'nin acilinde iğne ilk vurulduğunda bana çok ağır geldi. Baktılar, 'Günde 4 iğne yiyorsun, olabilir' dediler. Ertesi gün bir daha gittim, 'Ayağım uyuştu, ben bu gece uyuyamadım' dedim. Sonrasında bana, 'Ya bacım çok biliyorsun, biz biliyoruz iğneyi' dedi. Ben 3 kere iğneyi vurulduktan sonra bir daha vurulmadım. Elimde 15 iğne vardı. Sabah 2, akşam 2 iğne vuruluyordu. Ağrıdan duramadığım için tekrar hastaneye gittim. Yunusemre Devlet Hastanesi'ndeki hemşire hanım benimle ilgilenmedi. Ardından başhekime çıkmak istedim. Yardımcısı gelip bana, 'Önce hasta haklarına gitmen lazım' dedi. Ben hasta haklarına gittim, durumu anlattım. Hasta hakları önüme kağıt verip şikayetçi olmamı söyledi. Ben de, 'Şikayet etmek istemiyorum. Bu bölüme kim bakıyorsa bana yardımcı olun' dedim. Oradaki kadın müdürünü çağırdı. O da bana, 'Gidin, 182'ye başvurun dedi. Ben 182'de kime başvuracağım ki? Bu bölüme kim bakıyor? Ben bilemediğimi söyledim. İlgilenmedi, beni gönderdi. Orada zaten mağdur oldum. Birebir hasta haklarından şikayetçiyim. Doktorların hepsi beni biliyor şu an. Girmediğim doktor kalmadı ve ben bu ağrıma bir çare bulamadım. O kadar ağrım var ki şu an ayağım çekiyor. Topuğuma basamıyorum, çökmeler oluşuyor ve geceleri yatamıyorum. Yeşil reçete antidepresan hapları veriyorlar. Eskişehir'de gitmediğim hastane kalmadı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne de gittim. İlker bey, 'Sinir damarına denk gelmiş' diyerek bana ilaç verdi. İlaçları içtim, geçmediği için tekrar gittim. O da, 'Belinde fıtık olabilir, acilen beyin cerrahına git' dedi. Beyin cerrahına gittim, o ise durumun kendisiyle ilgili olmadığını söyledi. Yani doktor doktor gezdim" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞINDAN YARDIM İSTİYORUM"

Özel hastanelerde de derdine çare bulamayan Yazgül İkiz, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. İkiz, şu ifadeleri kullandı: "Eskişehir Anadolu Hastanesi'ne de gittim, orada bana sinir ve damar doktoru Zühtü bey baktı. Hoca bana, 'Evet, sinir damarına denk gelmiş olabilir ama ben bu şişiği anlamadım. Ağrı doktoruna gidin' dedi. Ben de oraya gittiğimi belirttiğimde doktor bunun kendi bölümü olmadığını söyledi. Özel Anadolu Hastanesi'nde hocaya ilaç yazdıracaktım, hoca önce giriş yaptırmamı istedi ve 400 TL para verdim. Ben hem maddi hem de manevi çok kötü durumdayım. Yunusemre Devlet Hastanesi'nde fizik doktoruna gittim. O da bana, 'Şu an sinire denk gelmiş ama ben buna fiziği uygun görmüyorum. Durmadan ilaç içeceksin' dedi. Ayağıma basamadığımı söyledim, 'Olabilir, bunun tedavi süreci çok sıkıntılı' dedi. Yani kimse elini taşın altına koymadı. Şu ağrıyı alan yok. Çok kötüyüm ve psikolojim bozuldu. 7 aydır gezmediğim hastane kalmadı, 7 hastane gezdim ve bana bir sürü ilaç verdiler. Ben adliyeye gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Geçen ay savcı beyin kendisiyle görüştüm, adli tıp istedim. O da bana, '1 sene de olabilir, 1 buçuk sene de. Sen başının çaresine bak, beni bekleme ve doktor doktor gez' dedi ama doktorlar bakmıyor. Dişim için gittim, bacağımdan oldum. Ben Sağlık Bakanlığından yardım istiyorum.