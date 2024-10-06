Diyabet Kalp Krizinin Baş Nedenidir - Son Dakika
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Diyabet Kalp Krizinin Baş Nedenidir

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Prof. Dr. Gülümser Heper, diyabetin kalp krizinin esas nedeni olduğunu vurguladı.

06.10.2024 15:02
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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Prof. Dr. Gülümser Heper, ölüm nedenlerinin başında gelen kalp krizinin en önemli faktörünün diyabet olduğunu belirterek, "Diyabet hastalığını ilaçla yenebileceğini zanneden bir tıp sektörü var. Bu sektör size doğruyu söylemiyor. İlaç veriyor ama alttaki esas nedenini söylemiyor. Tip 2 Diyabet, endüstriyel gıdalarla topluma zorla yerleştirilmiş bir hastalıktır. Endüstriyel gıdaların en önemlisi de fruktoz, yani nişasta bazlı şekerdir" dedi.

CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı ev sahipliğinde, kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülümser Heper katılımcılarla bir araya geldi.

Kalp ve damar hastalıklarına ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Gülümser Heper, şunları söyledi:

"Ülkemizde ölümlerde yüzde 54'ü erkek yüzde 46'sı kadın. Erkekler daha az yaşıyorlar. Daha dayanıksızlıklar hastalıklara karşı. Ölüm oranları daha yüksek. Kadınlarımız biraz daha uzun yaşıyor. Türkiye'de ortalama ölüm rakamlarında çok enteresan. Türkiye'nin ortalamasına baktığımızda Sinop'ta, Kastamonu'da, Edirne'de, Kırklareli'nde, Çanakkale'de, Balıkesir'de, batıda ölüm oranları çok yüksek. Fakat bakıyorsunuz, sağlık kaynaklarının ulaşmasının sorunlu olduğu vurgulanan yerlerde Doğu'da ve Güneydoğu'da bindelik rakamlara göre sayıları ortalama Türkiye değerlerinin altında. Batı'da Karadeniz'de bu bölgelerde nüfus yaşlanıyor. Doğum oranı azalıyor ve gittikçe toplum küçülüyor. Gittikçe doğum oranı da düştü bu bölgelerde ama Güneydoğu'da, Doğu'da genç nüfus çok fazla ve hızlı bir çoğalma potansiyeli yüksek.

Ülkemizde kalp hastalıklarından ölümler giderek yükseliyor. Dünyada toplam yıllık 60 milyon insan ölüyor, bunun 20 milyonu kalp hastalığından ölüyor. Türkiye'de de dünyada da sakatlıkların ve ölümlerin en önemli nedeni kalp ve damar hastalıkları. Kalp krizinin en önemli faktörü, diyabettir. Diyabet hastalığını ilaçla yenebileceğini zanneden bir tıp sektörü var. Bu sektör size doğruyu söylemiyor. İlaç veriyor ama alttaki esas nedenini söylemiyor. Tip 2 Diyabet, endüstriyel gıdalarla topluma zorla yerleştirilmiş bir hastalıktır. Endüstriyel gıdaların en önemlisi de früktoz, yani nişasta bazlı şekerdir.

'Sağlık sektöründeki harcama 400 milyar lirayı aştı ama toplumun hepsi hasta'

Zaman içinde biliyorsunuz bizim şeker pancarı üreticilerimiz şeker kamışı üreticilerimizin ürettiği şeker glükozdu. Yani gerçek şekerdi. Fakat Türkiye'de bu sektör, yani endüstriyel şeker sektörü başta Kalgir olmak üzere Türkiye'nin şeker piyasasını ele geçirdi ve fruktozla bütün içeceklerimiz ve tatlılarımız şeker tadında bir kimyasalla tatlandırılmaya başlandı. Onun arkasından diyabet patladı. Yani Tip 2 Diyabet'in sebebi endüstriyel gıdalardır. Ramazan Ayı'nda orucunu gazlı içeceklerle, kolalarla açılma reklamı var. Yazıklar olsun diyorum. Bizim çocuklarımız bu gazlı içeceklerden sonra çocukluk çağı obezitesi çok yükseldi. Biz yeni nesiliz bizden sonraki çocuklar obez. Yeni jenerasyon yerinden kalkmıyor, oynamıyor, koşmuyor. Artık çocuklarımız zıplayamıyor, kasları değişti ve bu çocuklar servisle gidiyor, geliyor. Sokakta oynama yok, kolasıydı, cipsiydi, kekiydi, böreğiydi... Gelecek nesiller bizden çok daha fazla hasta olacak ama ilaç sektörü sattıkça satacak. Pazarladıkça pazarlıyor. Sağlık sektöründeki harcama 400 milyar lirayı aştı ama toplumun hepsi hasta. Esas neden size söylenmiyor ve toplum hastalandırılıyor."

Diyabet Kalp Krizinin Baş Nedenidir
Kaynak: ANKA

Gülümser Heper, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyabet Kalp Krizinin Baş Nedenidir - Son Dakika

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