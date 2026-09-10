Diyarbakır\'da toplu ulaşım hatlarına yeni düzenleme: 9 hatta değişiklik yapıldı, 2 hat hizmetten çekildi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki toplu taşıma ağına yönelik yeni düzenlemeye gitti. Dokuz hattın güzergah, araç ve sefer planlamalarında değişiklik yapılırken, verimli olmadığı belirtilen VİP1 ve VİP2 hatları hizmetten çekildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla Dicle Üniversitesi ile yürüttüğü ortak çalışmalar kapsamında ulaşım ağında yeni düzenlemeler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ile üniversite arasında geçen yıl imzalanan "Diyarbakır Kent Merkezi Toplu Taşıma Ağı Optimizasyonu" iş birliği protokolü doğrultusunda kentteki toplu taşıma sistemi bilimsel yöntemlerle analiz edilerek hat ve durakların mevcut durumu, yolcu yoğunlukları, seyahat süreleri ve taşıma kapasitesi değerlendirildi.

Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri ile Oğlaklı yerleşkesini kapsayan çalışma kapsamında saha incelemeleri, yolcu sayımları, seyahat süresi ölçümleri, veri analizleri ve modelleme faaliyetleri yürütüldü. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, elde edilen veriler doğrultusunda toplu ulaşımı güçlendirmek, yolculuk sürelerini kısaltmak, ulaşım ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak, seferlerin verimliliğini artırmak, toplu taşıma hizmetlerinde konforu yükseltmek ve kent trafiğini rahatlatmak amacıyla bazı hatların güzergahlarında, araç sayılarında ve sefer planlamalarında değişikliğe gitti.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Toplu Taşıma Hat Optimizasyon Planlaması kapsamında B4, Y3, AY, Z4, E11, Z2, E10, Z7 ve B3 hatlarının güzergahlarında değişiklik ve revizyon gerçekleştirdi.

B4 HATTI OĞLAKLI İLE BALIKÇILARBAŞI ARASINDA ÇALIŞACAK

B4 hattı, 4 araçla Oğlaklı ile Balıkçılarbaşı arasında hizmet verecek. Oğlaklı'dan hareket edecek araçlar, Bağcılar Mahallesi, Alay ve Şehitlik güzergahından geçerek Balıkçılarbaşı'na ulaşacak.

Y3 HATTININ SEFER SAYISI ARTIRILDI

Y3 hattı, 8 araçla Oğlaklı ile Dağkapı arasında hizmet verecek. Hattın yeni güzergahı Eski Siverek Yolu, Yeniköy Mezarlığı, Medine Bulvarı, Hatboyu, Ofis ve Dağkapı şeklinde olacak. Araçların sefer süreleri azaltılarak sefer sayısı artırıldı.

AY HATTI EKSPRES OLARAK HİZMET VERECEK

AY hattı, sabah 07.00–09.00, öğleden sonra ise 15.00–18.00 saatleri arasında 9 araçla hizmet verecek. Urfa Yolu'nu takip edecek AY hattı, ekspres hat olarak çalışacak.

Z4 HATTI BAĞCILAR MAHALLESİ İLE ÜNİVERSİTE ARASINDA ÇALIŞACAK

Z4 hattı, 8 araçla Bağcılar Mahallesi ile üniversite arasında hizmet verecek. Ahmet Kaya Caddesi'ndeki son duraktan başlayacak güzergah, Yeniköy Mezarlığı, Hatboyu, Gevran Caddesi, Elazığ Bulvarı ve Dağkapı üzerinden üniversiteye kadar devam edecek.

ÜÇKUYULAR İLE HAVALİMANI ARASINDA YENİ GÜZERGAH

E11 hattı, 2 araçla Üçkuyular ile havalimanı arasında hizmet verecek. Hat; Havalimanı, Çewlik Caddesi, Kayapınar Bulvarı, Diclekent Bulvarı, Mastfıroş Caddesi, Necmettin Erbakan Bulvarı ve Üçkuyular güzergahında çalışacak.

Z2 VE E10 HATLARININ GÜZERGAHLARI REVİZE EDİLDİ

Z2 hattının güzergahı, 4 araçla hizmet verecek şekilde revize edildi. Yapılan düzenleme kapsamında Newroz Kavşağı'na gidiş-dönüş bölümü güzergahtan çıkarılarak hatta iyileştirme sağlandı.

E10 hattının 5 araçla hizmet verdiği güzergah da revize edildi. Yapılan düzenlemeyle hattın hizmet verimliliğinin artırılması hedeflendi.

Z7 HATTI ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE HAVALİMANI ARASINDA HİZMET VERECEK

Z7 hattı, 6 araçla Araştırma Hastanesi ile havalimanı arasında hizmet verecek. Yapılan güzergah değişikliğiyle yurttaşların ulaşım ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması amaçlandı.

B3 hattının güzergahı da 6 araçla hizmet verilecek şekilde revize edilerek ulaşım hizmetinde iyileştirme sağlandı.

VİP1 VE VİP2 HATLARI HİZMETTEN ÇEKİLDİ

Yapılan değerlendirmeler sonucunda VİP1 hattının verimli olmadığı tespit edilerek hat hizmetten çekildi. VİP1 hattını kullanan yurttaşlar, alternatif olarak Z2 hattından yararlanabilecek.

VİP2 hattının da verimli olmadığı tespit edilerek hizmetten çekilmesine karar verildi. Bu hattı kullanan yurttaşlar, alternatif olarak E11 ve Z7 hatlarını kullanabilecek.

AMAÇ DAHA KONFORLU VE ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM

Gerçekleştirilen düzenlemelerle toplu ulaşımda hizmet verimliliğinin ve ulaşım konforunun artırılması, yurttaşların ulaşım ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması hedefleniyor.