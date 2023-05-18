Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

18.05.2023 18:44

Uluslararası Uzun Burun Yarışması'nda 8,8 santimetrelik burnuyla 'dünya burun şampiyonu' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek, 74 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İlk kez 1997 yılında Rize'de düzenlenen uzun burun yarışmasında adını duyuran Özyürek, 8,8 santimetre uzunluğundaki burnu ile tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye'nin en uzun burunlu kişisi seçilmişti. Daha sonra altın burun şampiyonu seçilen Özyürek, Guinness'in dikkatini çekerek takibe alınmıştı. Özyürek, Guinness tarafından dünyanın en uzun burunlu adamı olarak tescillenerek 2011 yılı Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti

8,8 santimetrelik burnuyla birinci olup Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 74 yaşındaki Özyürek, geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Rize Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesine beyin ameliyatı olmak üzere giden Özyürek, ameliyat öncesinde kalp krizi geçirmesi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON GÖRÜNTÜLERİ TOGG'LA

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Özyürek, kentte Artvin'i dünyaya tanıtan bir turizm elçisi olarak kabul görmüş. Evli ve bir çocuk babası olan Özyürek, Artvin Valiliğine gelen Türkiye'nin ürettiği Togg ile basına poz vermiş ve "Ülkemiz iyi ki bu otomobil dünyasına burnunu soktu" ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Uvez: keşke estetik olsaymış ölmüş gerçi Cevap Yaz 3 29 Yayından Kaldır
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Kalp Krizi, Türkiye, Rize, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünyanın en uzun burunlu adamı hayatını kaybetti - Son Dakika


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