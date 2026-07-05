Başkan Özlü\'den 7 mahalleye doğalgaz müjdesi

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, alt yapısı biten bölgelere ilk etapta 500 milyon liralık asfaltlama ve kaldırım işleri yapılacağını belirterek 7 mahalleye de doğalgaz müjdesi verdi.

Başkan Faruk Özlü, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısını Arapçiftliği Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Mahalle toplantılarının başlangıcının 2020 yılına kadar dayandığını belirten Özlü, "Her belediye halk günü yapar. Vatandaşlar belediyeye gelir, talepleri vardır. Dinlerler ve yapmaya çalışırlar. Vatandaşlarımızı biz belediye de değil onların ayağına giderek dinleyeceğiz dedik. O yüzden biz bu akşam buradayız. 2019-2024 döneminde her bir mahallemizi en az 2 defa ziyaret ettik" dedi.

"Doğalgaz getiriyoruz"

Son seçimlerden önce aday olarak Düzce için 100 proje yapacaklarını söylediklerini ve bunu bir kitapta topladıklarını mahalle sakinleri ile paylaşan Başkan Faruk Özlü, "Bu kitap Türkiye Yüzyılında Düzce için 100 proje kitabıdır. Biz 5 yılda 100 projeyi hayata geçireceğimizi söyledik. Bu projelerin gerçekten tamamı kalıcı işler. Günü kurtarıp, insanları mutlu eden ama yarını olmayan işler değil. Mesela bu kitapta 7 mahallemize doğalgaz getirilmesi var. Geçen sene başladık. Doğalgaz olmayan 7 mahallemize doğalgaz getiriyoruz. Geçen sene 106 milyon lira yatırım yapıldı. Biz yaptırdık. İnşallah bu yılsonunda en geç gelecek yılın başında bu 7 mahallemize de doğalgaz getireceğiz. İnsanları doğalgaz ile buluşturacağız.

Bu kitapta yer alan projelerimizden yüzde 40'ını tamamladık. 5 yılın sonunda 100 projeyi tamamlamış olacağız" ifadelerinde bulundu.

"Biz hesap kitap insanıyız"

Devam eden projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Özlü, "Büyük bir içme suyu arıtma tesisi yapıyoruz. Şu andaki arıtma tesisimiz, günde 25 bin metreküp su arıtabilme kapasitesi var. Onun yerine yapmakta olduğumuz tesisin kapasitesi 130 bin metreküp\gün. Yani 5 katı. Bunu yaparken eski tesisi de yıkmıyoruz. Onu da işletme de tutacağız. Şehir şebekesini yeniliyoruz. Yaklaşık 45 milyon Euro beş yıl ödemesiz ve 30 yıl vadeli. Bana soruyorlar, 'Sen belediyeyi borçlandırıyorsun, 5 sene sonra yoksun. Bu parayı kim ödeyecek?' Arkadaşlar, bizim yaptığımız her işin arkasında kuvvetli bir matematik vardır. Biz hesap kitap insanıyız. Yaptığımız her işin arkasında hesap kitap vardır. Çok kolay; bakın eski su şebekesinin kayıp kaçak oranı yüzde 54 ve aşağı yukarı her hafta bir yerde patlıyor. Biz buna yılda yaklaşık 60 milyon lira tamir, bakım-onarım parası veriyoruz. Şebeke yenilendiğinde bu parayı ödemeyeceğiz. Bu parayı taksitleri ödeme de kullanacağız. İkincisi, arıttığımız 100 litre suyun 46 litresi sizin musluklarınızdan akıyor. 54 litresi yollarda kayboluyor. Bu arıtarak masraf ettiğimiz ve yollarda kaybolan suyu ziyan etmeyeceğiz. Oradan bir gelir elde edeceğiz. Dolayısıyla bu, 30 yılda kendi kendini ödeyecek olan bir projedir" şeklinde konuştu.

Su faturalarında ayrıntı dönemi

Su fiyatları ile alakalı kendisine gelen şikayetleri de değerlendiren Başkan Özlü, "Size gelen faturalardaki rakam sadece su fiyatı değil. Orada atık su bedeli var, çöp bedeli var. Karıştığı için bu ay faturalarımızda düzenleme yapıyoruz. 3 renk olacak, mavi, yeşil, kırmızı. Yeşil kısım sadece su bedeli. Sadece yeşil kısma bakın. Kırmızı kısım atık su bedeli. Burada ayrıntılı şekilde göreceğiz. Açıklamalı bir fatura olacak. Arkadaşlarımızla görüşürken diyorum ki; 'Biz bir fiyat belirlerken çevre illere bakın diyorum. ve mutlaka onların bir tık altında olsun diyorum. Yani Bolu'da 100 lira ise bizde 90 lira olsun" dedi.

Çöp bidonu sorunları giderildi

Geçmişte mahallelerde yaşanan çöp bidonu sıkıntısı ve yaptıkları çalışmayla ilgili durumu da anlatan Özlü, "Çöp bidonu alabiliriz ama çevre bakanlığının hibeleri var. Ben bunlardan istifade etmek istedim. Bakanımıza yazdım. Çöp bidonunun yanı sıra başka şeylerde istedim. Bakanlığın süreçleri biraz zaman aldı. Bir gün bakanımızı ziyaret ettim ve bin tane çöp bidonu istediğimi söyledim '300' verelim dedi. Bende bari 500 olsun dedim ve bize 500 adet hibe edildi. 500 de biz aldık mahallelere dağıttık. Bugün çöp bidonu sorunu var mı? Yok. Peki, niye 3-5 ay geç oldu? O hibeyi alabilmek için. O çöp bidonlarına vereceğimiz parayı, Düzce'nin başka bir ihtiyacı için kullandık" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı ile geçen ay bir görüşme daha gerçekleştirdiğini ve birçok alanda kendisinden hibe desteği aldığını da paylaşan Başkan Özlü, Düzce'ye olan katkıları için Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti.

İçme suyu alt yapısından sonra asfaltlama

Asfalt konusunda her mahalle de bir durum yaşandığına da değinen Başkan Özlü, şunları kaydetti:

"Her mahalle de asfalt ihtiyaçları var. Biliyorsunuz içme suyunu değiştiriyoruz. 20 kilometreden fazla içme suyu hattını değiştirdik. Kullandığımız borular 100 yıl ömürlü borular. Gerçekten kalıcı iş. İstiyorum ki; bu içme suyu hatlarının değişimi tamamlandıktan sonra asfaltlama yapalım. Boru geçti yollar kazıldı. 5-6 yıllık tecrübeme dayanarak söylüyorum; orayı kazdığınız zaman asfaltlasanız da hayır gelmiyor. Çabuk bozuluyor. Araya su girdi mi, kışın ayazı var yazın sıcağı var, bozuluyor. Biraz gecikmesinin bir sebebi de içme suyu şebekemizin değişimini bekliyoruz. Bütçemizden yaklaşık 500 milyon lira ilk etapta asfaltlama ve kaldırım işleri için para ayırdık. İhalesini de yaptık. Süresini bekliyoruz. Seçtiğimiz firma da belli. Muhtarlarımızla istişare edeceğiz. Öncelikli olarak çok acil olan yerleri asfaltlayacağız. Bunu yaparken, mesela bir ana yol var oradan bin araç geçiyor, bir başka yol var günde yüz araç geçiyor ona göre bin araç geçen yolu önceliklendireceğiz. İkinci olarak alt yapısı bitmiş yerleri kesin asfaltlayacağız. Bitmemiş olan yerleri de tamir bakım onarım yapacağız. Şundan emin olun, görev süremiz bittiği zaman Düzce'de asfaltlanmamış tek bir yer kalmayacak.

İlk 500 milyonu ayırdık. Birileri sosyal medya dan '500 milyon yetmez' diyor. 500 yetmezse ikinci 500 devreye girer o da yetmezse üçüncü 500'ü devreye alırız. Çevre bakanımıza bu durumu anlattım. Geçen il başkanımız, milletvekillerimiz ziyarette bulundular. Bende hatırlattım, 'Sayın Bakanımıza söyleyin Faruk Bey'in şöyle bir mesajı vardı diye'. Bakın diğer projelerle beraber 500 milyon asfaltlama için 100 milyon da Millet Bahçesi 2'nin tamamlanması için bize kredi kullanma izni verdi. İller bankasından kullanacağız. Birinci paket + ikinci paket yaklaşık 1 milyar lira. Düzce'ye asfalt dökeceğiz. Neden para ile konuşuyorum; çünkü bitüm dediğimiz asfalt maddesi rafineriden çıkıyor. Petrol fiyatları her gün değişiyor. O yüzden para olarak söylemekte fayda görüyoruz."

KSS'nin alt yapısını tamamlayacağız

Mahalle muhtarı ile sadece Arapçifliği Mahallesi için değil küçük sanayi sitesi (KSS) için de beraber çalıştıklarını belirten Başkan Özlü, "Muhtarımızla ve kooperatif ile anlaştık. Küçük sanayi sitesi yağmur yağdığı zaman, hatları yetersiz olduğundan bazı sokakları su basıyor. Yüzde 85 yağmur suyu hatlarını düzelttik. Geçen yıllarda yaklaşık 34 milyon buraya harcama yaptık. Bizim muhtarımıza sanayi sitesi için bir sözümü var. Bütün alt yapıyı tamamlayacağız. Aydınlatma getireceğiz. Asfaltlayacağız ve gerekli düzenlemeleri yapmaları kaydıyla bütün küçük sanayi sitesi esnaflarına iskanlarını vereceğiz" dedi.

Program, vatandaşların mahallelerine ilişkin talep ve önerilerini dile getirmesi, ilgili birim müdürleri ve Başkan Özlü'nün soruları tek tek yanıtlamasının ardından sona erdi.

Program kapsamında Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü vatandaşlara ve çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu. Çocuklara yönelik ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sportif etkinlikler, Çocuk Üniversitesi ile boyama etkinlikleri gerçekleştirdi. - DÜZCE