Eczanelere yönelik vergi denetimleri eleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Eczanelere yönelik vergi denetimleri eleştirildi

Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelik, eczacılara yönelik artan şiddet olayları ve vergi denetimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çelik, eczacıların günah keçisi seçildiğini ve vergi denetimlerinin şiddetin bir türü olduğunu belirtti.

12.08.2024 16:03
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(ESKİŞEHİR) - Eczanelere yönelik vergi denetimlerini eleştiren 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelik, "Her zaman eczacılar günah keçisi seçiliyor. En önce eczaneler seçiliyor. Kamuoyunun önüne eczacılar atılıyor. Aslında bu da şiddetin farklı bir türü" dedi.

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelik, eczacılara yönelik artan şiddet olayları ve vergi denetimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde artan şiddet olaylarından eczacıların da nasibini aldığına dikkat çeken Çelik, şiddetle etkin mücadele çağrısı yaptı. Vergi denetimlerine de değinen Çelik, eczacıların her zaman günah keçisi ilan edildiğini ve söz konusu vergilerin de şiddetin başka bir türlüsü olduğunu ifade etti.

"Caydırıcı cezaların bir an önce devreye alınması gerekiyor"

25 Temmuz'da Eskişehir'de genç bir eczacının şiddete uğradığını söyleyen Çelik, "25 Temmuz tarihinde Odunpazarı ilçemizde eczacılık hizmeti veren eczanemizde genç bir meslektaşımız yardımcı eczacı olarak görev yapıyordu. Bir şahıs tarafından şiddete maruz kaldı, hem fiziksel hem sözlü şiddete maruz kaldı. Bununla ilgili darp raporunu da aldı biz de gerekli şikayetlerde bulunduk. Konunun takipçisiyiz. Bununla ilgili yapılması gerekenler var. Çünkü şiddet olayı eczanelerde giderek artmaya başladı. Daha öncesinde İstanbul'da oldu, Ankara'da oldu, Osmaniye'de oldu. Sistematik olarak şiddet olayları artıyor. Bu tabi sadece eczanelerde de değil toplumun her noktasında şiddet olayları ciddi artış göstermeye başladı. Bununla ilgili yetkilileri artık göreve davet ediyorum. Şiddetle daha etkin mücadele edilmesi lazım ve caydırıcı cezaların bir an önce devreye alınması gerekiyor" diye konuştu.

"Kamuoyunun önüne eczacılar atılıyor"

Eczacılara yönelik vergi denetimlerini eleştiren Çelik sözlerine şu şekilde devam etti:

"Aslında bu da şiddetin farklı bir türü. Maliye Bakanı bir açıklama yapmıştı vergide etkin, adaletli bir vergi ile alakalı. Bununla ilgili umutlanmıştık. Sosyal medyada birçok köklü şirketlerin matrahsız vergi levhaları her yerde dolaşır durumdaydı. Ancak bu denetimlere direkt eczanelerden başladılar. Biz eczaneler denetlenmesin demiyoruz, eczaneler de denetlensin ama her zaman eczacılar günah keçisi seçiliyor. En önce eczaneler seçiliyor. Kamuoyunun önüne eczacılar atılıyor. Sanki eczanelerde vergisel açıdan bir usulsüzlük varmış gibi bir hava yaratılıyor. Biz bu olaya karşıyız. Çünkü eczacılar birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları. Biz Türkiye'nin her yerinde 7/24 ilde, ilçede, köyde, en uzak noktalara kadar sürekli hizmet veriyoruz, kamu hizmeti sunuyoruz. Eczacılarımız da eczanelerinde sundukları bu hizmetleri gerek ilaç olsun gerek ilaç dışı ürünlerin hepsini yine Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı depolardan faturalı olarak tüm ürünlerini temin ediyor. En basit yara banını dahi depolar bize fatura etmeden gönderemez. Bizler de eczanelerde yaptığımız ilaç satışlarının çok büyük oranını yaklaşık yüzde 95'ini kamuya yapıyoruz. Sosyal güvenlik kurumuna faturalı olarak satıyoruz. Yani hal böyleyken eczanelere mobbing uygulanmasını anlamsız buluyorum."

"Kamunun eczacılara yönelik şiddeti"

Çelik konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Vergide şöyle bir şey vardır; bir işletmenin herhangi vergisel açıdan yanlış olduklarını düşündükleri bir durum olursa, mükellefi çağırırlar, bize bu konuyu izah et derler. O da izah eder. Doğruysa herhangi bir ceza uygulanmaz. İzah edemezse ceza yazılır. Bizim eczanelerimizde yaptığımız satışların izahı vardır. Ancak bize uygulanan bu mobbingin hiçbir şekilde bir izahı yok maalesef. Bunu da eczanelere yönelik kamu tarafından bir şiddet olarak yorumluyorum ben. Eskişehir özelinde eczanelerimize gelen vergi denetlenmeleri gayet güzel yaklaşıyorlar olaya. Çünkü onlar da eczanelerin durumunu biliyorlar."

Kaynak: ANKA

Mustafa Çelik, Eskişehir, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eczanelere yönelik vergi denetimleri eleştirildi - Son Dakika

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