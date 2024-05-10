Edirne\'de Öğretmenler Şiddeti Protesto Etti, Bir Gün İş Bıraktı

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(EDİRNE)- Edirne'de Eğitim- İş, Eğitim Sen ve Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası'na bağlı öğretmenler, Saraçlar caddesinde bugün eylem yaptı. Öğretmenler, eğitimcilere yönelik şiddete ve öğretmenlerin katledilmesine tepki gösterdi. Öğretmenler, ellerinde dövizlerle 'okullarda ölmek istemiyoruz' sloganları attı.

Edirne'de öğretmenler son dönemde artan şiddet olaylarına karşı tepkilerini dile getirmek için bugün iş bırakarak eylem yaptı. Eyleme CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, öğretmenler ve vatandaşlar da destek verdi. Sendikaların ortak açıklamasını Eğitim Sen Şube Başkanı Ahmet Acet ve Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay okudu. Basın açıklamasının okunmasından önce görevi başında şehit edilen öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu.

"BUGÜN YAŞANANLARA ZEMİN OLUŞTURMUŞTUR"

Eğitim Sen Şube Başkanı Ahmet Acet, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırdığı koşullarda, savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Önceki gün ömrünün büyük bölümünü eğitime ve öğrencilerine adamış olan bir meslektaşımızı hayattan ve öğrencilerinden koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci oluşu ne de failin uyruğu ile ilgilidir. Bugüne kadar eğitimden sorumlu olanların yaptıkları açıklamalarda eğitimde yaşanan olumsuzlukların sorumlusu olarak öğretmenleri göstermesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) uygulamasının bizlere karşı bir sopaya dönüştürülmesi, MEB'in eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri veli/öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması, bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur."

"TOPLUMSAL YAŞAM DERSLERİ İÇEREN ÖĞRETİM PROGRAMLARI HAZIRLANMALIDIR"

Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Murat Akçay, şunları ifade etti:

"Özel ya da devlet okulu fark etmeksizin, derhal tüm okulların güvenliği sağlanmalıdır. Ahlak bekçiliğine soyunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) toplumsal şiddeti başlıca gündemi haline getirip mafya ve suç temalı televizyon yapımlarını denetlemesi sağlanmalıdır. İçine bin bir tane gereksiz ve hatta zararlı içeriklerle doldurulan müfredat yerine şiddetin çağdışı ve yanlış olduğunu öğreten, toplumsal yaşam dersleri içeren öğretim programları hazırlanmalıdır."

"ÖĞRETMENLERİN ÜZERİNDEKİ O SAYGI KALKANI KAYBOLMUŞ DURUMDADIR"

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da şunları kaydetti:

"İlla bunun görülebilmesi için canların gitmesi mi gerekiyor? Canların elden kaybolması mı gerekiyor? Cumhuriyet Halk Partisi olarak şiddet yasası istiyoruz. Bu konunun yanında olacağız. Ağırlaştırılmış cezaların gelmesi için konunun takipçisi olacağız ama esas problem eğitimdir, yozlaştırılmış eğitim sistemidir. Yozlaştırılan eğitim sistemi yüzünden artık öğretmenlerin üzerindeki o saygı kalkanı kaybolmuş durumdadır. Toplumun saygısını kazanamayan, toplumun saygısını kazanamayan, hissedemeyen öğretmen de hiçbir şekilde koruma altında değildir."