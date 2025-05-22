Efeler Yolu Ultra Trail Tanıtıldı

(İZMİR) – İzmir'in doğal ve tarihi zenginlikleri arasında düzenlenecek "Efeler Yolu Ultra Trail" yarışının tanıtım toplantısı İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir Valiliği koordinasyonunda, Argeus Travel & Events tarafından Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleriyle, PT Academy ve Züber sponsorluğunda düzenlenecek organizasyon, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde koşulacak.

İlk kez düzenlenecek Efeler Yolu Ultra Trail'e Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa'dan toplam 256 sporcu katılacak. 80K'lık parkurda 22, 50K'da 32, 30K'da 62, 15K'da 62, 5K'da ise 78 sporcu yarışacak. Organizasyona, 2014 yılında Salomon Cappadocia Ultra Trail'in genel klasman birincisi Rus sporcu Elena Polyakova ile 2024 yılının genel klasman birincileri Oğuzhan Emre Singer ve Beyza Güzel de katılacak.

"Kırsal kalkınmaya katkısı olacağını düşünüyoruz"

Tanıtım toplantısında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, şunları söyledi:

"15 Mayıs 1919'da İzmir işgale uğradıktan sonra düşman kuvvetleri İzmir'in her tarafını işgal ederken o dönem efeler bir kahramanlık destanı yazarak düşmana karşı mücadele veriyor ve sadece İzmir'de değil Anadolu'nun her tarafına giden düşman kuvvetlerine de zarar veriyorlar. Dolayısıyla bu mücadeleyi verdikleri ve karargah edindikleri yerler bizim Küçük Menderes Havzası'nı çevreleyen dağlar. Bu dağlarda hem barınıyorlar hem karargahlarını kuruyorlar hem de o dağları kullanarak başka bölgelere sevkiyat ya da oralardan lojistik temin ediyorlar. Dolayısıyla burası bir milli bir rota" dedi.

Efelerin izi sürülerek yapılan çalışmalar neticesinde Efeler Yolu'nun genel anlamda güzergahı belirlenmiş oldu. Bu belirlenen güzergah Bornova Nif Dağından başlayıp Selçuk Meryemana'ya kadar uzanan dağların zirvesine kadar giden bir rota. Bu rotada 28 etabımız var. En kısası 14 kilometre, en uzunu 24 kilometrelik etaplardan oluşuyor. Buralar artık tanıtarak doğa sporuyla, yürüyüşle, doğada fotoğrafçılık ve doğada hoşça vakit geçirmek isteyen herkes için açıldı. Bu vesileyle aynı zamanda Küçük Menderes Havzasındaki kırsal kalkınmaya ve oradaki yerel kalkınmaya inanılmaz da katkısı olacağını düşünüyoruz.

Dolayısıyla biz Efeler Yolu'nu tanıtmak, bu deneyimi de herkes yaşasın diye büyük bir çaba içerisindeyiz. Planlanan etkinliklerin en büyüklerinden biri olan Efeler Yolu Ultra Trail ile bu hafta sonu başlıyoruz. Bundan sonra gastronomi, bisiklet, fotosafari gibi birçok organizasyonumuz olacak. Bölgedeki rotalarımız, tarihi, doğal güzelliklerimiz, doğal ürünlerimiz ve tüm değerlerimiz hakkıyla tanıtılsın istiyoruz.

"İlki olmasına karşın olağanüstü bir rakam"

80K, 50K, 30K, 15K ve 5K parkurlarımız mevcut. 256 sporcu 6 ülkeden müracaat etti. Bu ilk yapılan bir ultra maraton olmasına karşın olağanüstü bir rakam. İnşallah keyiflice sağlık içerisinde tüm etapları sporcularımız koşar ve güzel bir deneyim yaşarlar. Pazar günü de ödül törenimiz olacak, çocuklarımızın katılacağı bir de koşu yapacağız. Hem farkındalık oluşsun hem bir hoşluk oluşsun diye böyle de bir yarışımız olacak. Bu vesileyle sizleri ve sizin aracılığınızla tüm kamuoyunu başta İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere herkesi maraton etaplarını izlemeye, oradaki diğer etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Gelecek yıl yine bu dönemde yapmayı planladığımız ikincisinin daha olağanüstü ve daha çok katılımlı olmasını bekliyoruz. Ekonomik canlılığın, turizm hareketinin zirveye ulaşmasını arzuluyoruz."

"Rotada Türkiye'nin en güzel köyleri yer alıyor"

Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya ise şu bilgileri verdi:

"Rota 28 gün ve 40 gün arasında yürüyerek tamamlanan, çok kadim patikalardan oluşan bir yol. Sonunda Meryemana'ya ulaşıyor. Dağ zirvelerindeki kadim mezarları; Çal Dede, Çavla Dede, Hacet Dede, Birgi'de İmamı Birgivi Hazretleri'ni, Üçler, Beşler, Yediler, Dokuzlar ve Kırklar gibi önemli inanç alanlarını Meryemana'ya bağlayan bir rota.

Aynı zamanda rota, önemli Efe yataklarını birbirine bağlayan çok bakir coğrafyalardan geçen, turizm potansiyeli yüksek köyleri ve yaylaları da bu amaçla birbirine bağlıyor. Rotanın amacı kırsal kalkınmayı desteklemek, köylerden genç göçüne engel olmak, tarım ve hayvancılığın aksayan yönlerini turizm yoluyla desteklemek, köyleri yeniden canlandırmak, yıllar içinde kaybolan ritüelleri, köylerdeki eski gelenekleri tekrar hayata geçirmek, insanlara umut olmak. Efeler Yolu'nun en önemli özelliklerinden biri her etabın bir köyde sonlanması. O yüzden Efeler Yolu yürüyüşçülerini günün sonunda köye sokmak istiyoruz. Yürüyüşçüler, her köyde, köye girdikleri gün sonunda Efeler Yolu dost işletmesini bularak pasaportlarına mühür vurdurabiliyorlar. Dünyada ilk olan özelliği, eğer 28 mührü de pasaportunuza vurdurursanız ve bunu yürüyerek yaptığınızı ispatlarsanız yani internet sitesi aracılığıyla 500 kilometre üzerinde yürüdüğünüze dair iz bırakırsanız Selçuk'ta pasaportun son sayfasına bir altın mühür vuruluyor.

Nazarköy, Yukarı Kızılca, Lübbey, Gölcük, Bozdağ, Birgi, Beyköy, Kaplan Köyü ve Şirince gibi Türkiye'nin en güzel köyleri listesinde her zaman yer alan köyler var. O yüzden Efeler Yolu'na çok güveniyoruz. Rotayı çıkarmamız 10 yıl sürdü. 3 bin kilometrenin üzerinde yol yürüdük. Köylülerle, çobanlarla birlikte çalıştık. Eski patikaları bulduk. Eski formlarına kavuşturduk ve kırmızı beyaz boyadık. Efeler Yolu rotası kırmızı beyaz renklerde işaretli bir rota."

"Bizim için çok büyük bir önem taşıyor"

Efeler Yolu Ultra Trail Organizasyon Direktörü Koray Bozunoğulları da "80K etabımız saat 04.00'te, 50K saat 07.00'de, 30K saat 10.00'da start alacak. Toplamda 18 saat sürecek koşuda hem yurt içi hem de yurt dışından patika koşucuları mücadele edecek. Pazar günü ise 15K ve 5K parkurlarımız koşulacak. En büyük hedeflerimizden bir tanesi Efeler Yolu rotasını bu tarz bir sportif etkinlikle dünya çapında duyurarak önümüzdeki yıllarda katılımcı sayısını artırmak. İlk senesinde olmasına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılandı. Aslına bakarsanız teknik ve zor bir parkur. Doğa ve tarihi özellikleri ile de dünyada sayılı etkinlikler arasına girebilecek kapasiteye sahip. Hem teknik anlamda hem kültürel anlamda hikayesi olduğundan dolayı bizim için de çok büyük bir önem taşıyor" dedi.

Efeler Yolu Kültür Rotası

Efeler Yolu, İzmir'in Bornova ilçesinden başlayarak Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçerek Kiraz'ın yaylalarından devam edip Aydın sıradağları üzerinden Efes-Selçuk'ta bulunan Meryemana'da son buluyor. 513 kilometrelik yürüyüş yolu, 27 ana etap ve 1 alternatif rotadan oluşuyor. EnerjiSA Üretim ana sponsorluğundaki rota, kırmızı-beyaz ve kırmızı-sarı renklerle işaretlenmiş olup, bir pasaport ve mühür sistemine sahip. Efeler Yolu, Green Destinations'ın "Top 100 Stories" listesinde yer alırken, Lonely Planet'in Türkiye Rehber Kitabı'na da girdi. Ayrıca 2025 başında Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programının "Yaylacılık Patikaları" ağına dahil edilerek, Türkiye'den bu ağa kabul edilen ilk kültür rotası oldu. Efeler Yolu, GoTürkiye platformunda da tanıtılıyor.