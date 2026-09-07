Midilli\'de 2. Barış Festivali: Dostluk ve Dayanışma Mesajları

(İZMİR) - 2'nci Uluslararası Midilli Barış Festivali, 1–6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festival; Türkiye ve Yunanistan'daki yerel yönetimleri, gazetecileri, akademisyenleri, sanatçıları ve barış savunucularını Midilli'de buluşturdu.

Ege Barış ve İletişim Derneği ile Siniparxi–Ege'de Birlikte Varoluş ve İletişim Derneği tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Midilli Barış Festivali, 1–6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festival yerel yönetimleri, gazetecileri, akademisyenleri, sanatçıları ve barış savunucularını Midilli'de buluşturdu.

Festivalde söyleşiler, film gösterimleri, fotoğraf sergileri ve konserler aracılığıyla savaşlara, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı barış, dayanışma ve birlikte yaşam çağrısı yapıldı.

Festival, Ege'nin iki yakasında iki derneğin girişimiyle yaklaşık otuz yıl önce Dikili ve Midilli Belediye Başkanları Osman Özgüven ve Stratis Pallis öncülüğünde emek ve cesaretle kurulan sıkı bağlarla sürdürülen dostluk ve halklar arası diplomasi çalışmalarının yeni bir adımı oldu.

ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI KENTLER ARASI DİPLOMASI İÇİN YAPILABİLECEKLERİ KONUŞTU

Festival kapsamında 4 Eylül'de Midilli Ticaret Odası'nda düzenlenen "Barış–Birlikte Yaşam– Yerel Yönetimler" başlıklı buluşmaya Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas ve Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Ege Barış ve İletişim Derneği yöneticileri ve Geçmiş dönem Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç katıldı.

Dimitris Mantzaris'in yönettiği toplantının açılış konuşmalarını Siniparxi Başkanı Paris Vounatsis ile Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok Akatlı yaptı.

Paris Vounatsis, iki halk arasındaki dostluğun yalnızca söylemle değil, yerel yönetimlerin katıldığı somut ve kalıcı çalışmalarla güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zeynep Altıok ise barışın yalnızca silahların susması değil; insanların sevgi, dostluk, eşitlik ve dayanışma içinde yaşayabileceği koşulların kurulması anlamına geldiğini ifade etti. Altıok, toplumcu belediyecilik, eşitlik ve barış için çaba sarfeden yerel yöneticilerin cezalandırılması karşısında dayanışmanın önemini vurguladı.

EKREM İMAMOĞLU'NA DAYANIŞMA MESAJI

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, kentlerin hükümetlerin yerini alamayacağını ancak toplumlar arasında güven ilişkileri kurabileceğini söyledi. Doğal afetler ve ortak sorunlar karşısında yerel yönetimlerin dayanışma kanallarını güçlendirebileceğini belirten Doukas, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışma mesajı verdi ve demokratik yollarla seçilmiş yöneticilerin görevlerini özgürce yapabilmesi gerektiğini vurguladı.

Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, iki ülke arasındaki ilişkilerin "aşağıdan yukarıya" geliştirilebileceğine dikkat çekti. Belediyeler arasındaki temasların simgesel buluşmaların ötesine geçerek sivil savunma, sürdürülebilir kalkınma ve iki komşu halkın refahı gibi somut alanlarda işbirliğine dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ise barışın yalnızca dile getirilen bir temenni olarak kalmaması gerektiğini söyledi. Belediyeler arasında kültür, tarımsal üretim ve ortak yaşam alanlarında kalıcı ilişkiler kurulmasının önemine değinen Bağcı, "Ortak hikayeleri ve ortak dertleri olan insanlar olarak değer üretmek için ortaklaştığımızda, örnek bir barış hikayesi yazabiliriz" dedi.

GAZETECİLİK SAVAŞIN DEĞİL, BARIŞIN DİLİ OLABİLİR

Festival kapsamında 5 Eylül'de Midilli Belediye Tiyatrosu'nda düzenlenen "Barış İçin Habercilik" başlıklı buluşmada, savaş dönemlerinde medyanın rolü, propaganda, dezenformasyon ve barış gazeteciliği ele alındı.

Prof. Dr. Sevda Alankuş, barış gazeteciliğinin hakları ihlal edilenlerin ve sesi yeterince duyulmayanların görünür kılınmasını amaçladığını belirtti. Prof. Dr. Yorgos Pleios ise medyanın toplumları savaşa ya da barışçıl çözümlere yöneltmede önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

Gazeteci-savaş muhabiri Pavlos Nerantzis, savaşların aynı zamanda bilgi alanında da yürütüldüğüne dikkati çekerken, gazeteci-yazar Barış İnce, tıklanma ve reyting odaklı haberciliğin milliyetçiliği ve ötekileştirmeyi beslediğini ifade etti.

Buluşmanın ardından Hrant Dink cinayetini konu alan bir belgesel gösterildi.