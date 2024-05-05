Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, Yeni Müfredat Değişikliğini Reddediyor

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MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, yeni müfredat değişikliğiyle ilgili açıklama yaptı. Şube Başkanı Sertaç Durdu, "Çocuklarımızın eğitiminde telafisi güç olumsuzluklar yaratacak bu müfredat değişikliği kabul edilemez. Eğitim Sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok siyasi iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerini gözeten, tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz" dedi.

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, Hamamyolu Yediler Parkı'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmak istediği müfredat değişikliği ile ilgili basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Sertaç Durdu, şunları söyledi:

"YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ HAREKET EDİYORLAR"

"Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce 2006 ve 2017 yıllarında iki kez değiştirilen eğitim müfredatına ilişkin yeni değişiklikleri taslak haline geçtiğimiz cuma günü yayınlamıştır. Kamuoyunda bir haftadır müfredat değişiklikleri ders kitaplarındaki tekil örnekler tartışılırken müfredat değişikliklerinin siyasal ve ideolojik yönünün geri planda kalması önemli bir eksikliktir. Müfredat değişiklikleri okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede işlenecek derslerin içeriği ve bunlarla ilgili önemli ve tüm toplumu ilgilendiren düzenlemelerdir. Normalde müfredat değişikliklerinin içeriğinin ne olacağı, nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle, bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak, çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir. Ancak MEB'in sürecin başından sonuna kadar yapmaya çalıştığı şey, ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda yangından mal kaçırır gibi hareket etmesi olmuştur.

"BİLİM, TARİH, FELSEFE VE SANAT DERSLERİNİN HEDEF ALINDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"

Müfredat değişikliklerinde laik ve bilimsel eğitim geri plana itilirken, bütün ders kitaplarında 'milli ve manevi değerler'in merkeze alındığı görülmektedir. Milli ve manevi değerler vurgusu, yaratılan tüm eşitsizliklerin üzerini örtmek için kullanılmaktadır. Müfredat taslağının başlığının 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' olarak belirlenmiş olması bu tespitimizi doğrulamaktadır. Ülkeyi ve gelecek nesilleri yakından ilgilendiren eğitim müfredatı gibi bir konuda, eğitim müfredatının siyasal ve ideolojik olarak iktidara yakın çevrelerin müdahalesiyle içerik olarak daha da geriye götürülmesi, bilime, laikliğe ve aydınlanma düşüncesine karşı adeta bayrak açılması söz konusudur. Ders kitaplarında yüzde 35 oranında 'sadeleştirme' yapıldığı iddiasıyla doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat derslerinin hedef alındığı görülmektedir. Bazı derslerde ünite ve kazanım sayılarının azaltılarak 'tek din, tek mezhep ve tek kimlik' üzerinden ağırlıklı olarak hem 'dini', hem de 'milli ve manevi' öğeler ve referanslarla donatılmış bir müfredat taslağı hazırlanmıştır.

"EĞİTİM MÜFREDATINA YÖNELİK BİLİM DIŞI MÜDAHALELER ARTMIŞTIR"

AKP iktidarında eğitimi hem içerik hem de biçimsel olarak dini kural ve referanslara göre biçimlendirme uygulamalarının nasıl hayata geçirildiği bilinmektedir. Geçtiğimiz yıllar içinde eğitim müfredatına yönelik bilim dışı müdahalelerin artmış, felsefe ve bilim ders saatlerinin azaltılmış, beden eğitimi, resim ve müzik ders saatlerinin azaltılarak yerine din derslerinin getirilmiştir. Otizmli ve zihinsel engelli çocuklara yönelik zorunlu din dersi getirilmesi, okul öncesinde manevi değerler seminerleri verilmesi, yine okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin camilere götürülmesi, din eğitiminin fiilen okul öncesine ve kreşlere kadar indirilmesi gibi uygulamalar ilk akla gelen düzenlemelerdir.

"EĞİTİM SİSTEMİNDE DİNSELLEŞME KUŞATMASI BAŞLATILDI"

MEB'in yeni müfredatı' düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Öğretim programlarında bilimsel eğitim ile ilgili olan pek çok nokta özenle 'sadeleştirme' ya da 'ayıklamaya' tabi tutulurken, tek adam rejiminin bütün hedeflerini açık ve gizli (örtük) amaç ve değerler üzerinden ders kitaplarına yerleştirerek kendilerince 'dini' ve 'milli' bir müfredat oluşturulmak istendiği anlaşılmaktadır. Yeni müfredata yönelik eleştiriler sadece pedagojik değil, aynı zamanda siyasal bir nitelik taşımak zorundadır. AKP'nin toplum tahayyülünde istediği insan modelinin nedenli çağın gerisinde ve bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini de eğitim alanında sicilinin ne denli bozuk olduğunu da 4+4+4 sürecinden biliyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitiminde telafisi güç olumsuzluklar yaratacak bu müfredat değişikliği kabul edilemez. Eğitim Sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok siyasi iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerini gözeten, tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz."